Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies de Seratis

Los búsqueda de cerditos está a punto de terminar. Esta guía de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection les dará la ubicación de los últimos Poogies del juego, los cuáles están escondidos en los casquetes polares y en los alrededores del Sacrosanctum del mapa de nieve Seratis.

También los invitamos a leer nuestra reseña de este juego.

Todos los Poogies en el mapa de Seratis

En este mapa solamente hay 13 cerditos.

Ahora les indicaremos dónde está exactamente cada uno.

Dónde están todos los Poogies de Seratis

1 – En una plataforma en la parte noroeste de los casquetes glaciares.

2 – Sobre la plataforma de hielo marcada en el mapa.

3 – Sobre lo alto de una de la plataformas de hielo al noreste del punto de inicio del mapa.

4 – En lo alto de la plataforma de hielo marcada en el mapa.

5 – En esta esquina de la parte sureste del mapa.

6 – En un bloque de hielo a nivel del agua entre las dos Gatavanas de Casquetes glaciares.

7 – En la zona noreste del mapa

8 – En la parte norte de los Casquetes polares, al este de la Gatavana.

9 – Avanzando hacia el norte, en la plataforma al sur de la Gatavana.

10 – Sobre una roca elevada en la curva del mapa. Por donde aparece el Nibelsnarf exótico de una misión secundaria.

11 – Justo al noroeste del anterior poogie.

12 – Detrás del Magnamalo durmiente. Solo aparece si interactuamos con el punto en que se encuentra.

13 – Al llegar al punto en que debemos planear hasta la zona norte de Seratis, nos dejamos caer al fondo y seguimos hasta el fondo del camino, donde se encuentra el último de los poogies del mapa de nieve Seratis, el cerdito final.

Al conseguir el último Poogie, desbloqueamos el logro/trofeo ‘Guardia Poogie’ de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. No olviden visitar al campesino experto en el mapa de Azuria para conseguir sus recompensas por haberlos encontrado todos.

Esperamos que esta guía con todos los Poogies que hay en el mapa de nieve Seratis de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection les haya ayudado a completar por fin esta misión y recolectar los 100 cerditos.