Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies de Tarcuán

Los adorables cerditos siguen escondidos pero no vamos a parar de buscarlos. Esta guía de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection les dará la ubicación de todos los Poogies que hay en el mapa Tarcuán, el Fangal Ciego y las Fauces de la muerte.

También los invitamos a leer nuestra reseña de este juego.

Mapa de Poogies en Fangal Ciego

Solo hay dos Poogies en este mapa.

Ahora veamos dónde se esconden exactamente.

Dónde están todos los Poogies de Fangal Ciego

1 – Rompemos esta pared para encontrar un Garngolm dormido y un poogie detrás de él. Podemos derrotarlo o volar por encima del monstruo para tomar nuestro cerdito.

2 – En esta parte del sur del mapa podemos encontrar un punto para excavar si llevamos un Monstie Canyne.

Al salir al otro lado del agujero, seguimos el camino y nos toparemos con otro Poogie.

Mapa de Poogies en Tarcuán

Hay 22 poogies escondidos en el mapa del desierto de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Esta es la ubicación de todos ellos.

A continuación les mostraremos en detalle como atrapar a cada uno de estos marranitos.

Dónde están todos los Poogies del Desierto de Tarcuán

1 – Al sur del campamento donde había un Barroth Feroz y al oeste del punto de salvado. Justo al lado de uno de los barcos.

2 – Al norte del campamento donde antes había un Barroth Feroz.

3 – Justo al este del punto de salvar partida, entre los trabajadores que están extrayendo ovocuarzo.

4 – Detrás del faro en la parte noroeste del mapa, cerca al barco de arena.

5 – En la isla en el centro del oasis.

6 – Sobre el risco al sur del oasis.

M

7 – Rompiendo la pared por el lado este de la montaña-dragón

8 – sobre «la garra» del dragón cristalizado

9 – En una plataforma bajo la «cabeza» del dragón cristalizado. Debemos llegar planeando desde un lugar más alto.

10 – Dentro de la boca del dragón cristalizado. Solo aparece una vez interactuamos con su interior.

11 – Dentro de la cueva que está cerca de la mina de ovocuarzo en la parte noreste del mapa.

12 – Dentro de la cueva que visitamos como parte del capítulo 3 de las misiones secundarias de Gau. También está cerca de la mina en el noreste del mapa.

13 – Interactuando con este punto en una de las rocas de la zona.

14 – Sobre una plataforma a media bajada de la enorme roca que indica el mapa (es la roca que tiene un Diablos dormido en su interior)

15 – En el extremo este del mapa.

16 – Sobre uno de los pilares de piedra en la parte este del mapa

17 – Rompemos la parte que esta a mitad de altura de la montaña y llegamos volando a la pequeña cueva para encontrar otro Poogie.

18 – Sobre «la cola» del dragón cristalizado en la parte suroeste del mapa. Debemos llegar planeando desde un lugar alto.

19 – Debemos dejarnos caer en la trampa de arena que se encuentra en medio de las Dunas de la Abundancia..

Al hacer esto, apareceremos en una cueva donde está otro de los Poogies del mapa de Tarcuán de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

20 – Justo bajo la cabeza del dragón cristalizado hay un agujero de arena movediza. Nos dejamos caer en él.

En el lago subterráneo, nos subimos a la parte alta del sur de la cueva y rompemos las rocas. El Poogie está debajo de una de ellas.

21 – Cerca del poogie anterior en el mismo lago subterráneo. En una pequeña playa en el este de la cueva.

22 – Caemos en el remolino que indica la foto para salir en un área que tiene otro Poogie.

Mapa de Poogies en Fauces de la Muerte

Hay tres cerditos escondidos en este mapa.

Dónde están todos los Poogies en Fauces de la Muerte

1 – Cerca del comienzo del nivel planeamos hasta esta saliente en la parte suroeste del cañón.

2 – En esta zona, rompemos la pared que está en la montaña y planeamos hasta allí para encontrar otro Poogie en la cueva que se abre.

3 – En la parte en la que debemos ir rompiendo rocas para liberar las corrientes de aire, nos elevamos y caemos en la montaña que se ve en la primera imagen. Allí nos espera otro Poogie.

Esperamos que esta guía con todos los Poogies que hay en el mapa Tarcuán, el Fangal Ciego y las Fauces de la muerte de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection les haya ayudado a avanzar en esta misión.