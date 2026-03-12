Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies del Bosque de Canalta

Continuamos con la búsqueda de los adorables cerditos. Ya vimos dónde están todos los de los primeros mapas de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, así que aquí les tenemos una guía con la ubicación de los 27 Poogies que se esconden en el mapa Bosque de Canalta.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Seguir

También los invitamos a leer nuestra reseña de este juego.

Mapa de todos los Poogies del Bosque de Canalta

Este mapa indica la ubicación de cada uno de los 27 Poogies perdidos en el Bosque de Canalta de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Ahora veamos cómo encontrar precisamente todos y cada uno de ellos.

Dónde están todos los Poogies del Bosque de Canalta

1 – Sobre uno de los troncos de Colina Bendita. Solo aparecerá si exploramos su superficie.

2 – Al lado de la cascada donde termina el mapa. Al oeste del punto en que iniciamos esta sección del juego.

3 – Subiendo por la montaña en el lado norte de la cascada.

4 – En una ladera de la parte oeste del Bosque de Canalta, al norte de la cascada.

5 – En la isla que se encuentra en el centro del río

6 – Entre los árboles de una loma en la parte este del mapa

7 – Cerca a la entrada a Sheparden en la parte noroeste del mapa.

8 – En lo alto de unas rocas en la Floresta de los Aullidos.

9 – Otro del los Poogies del Bosque de Canalta en Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection se encuentra cerca del enorme árbol que ronda el Bishaten feroz.

10 – En la esquina noroeste del mapa, siguiendo el río hacia el norte.

11 – Bajando por el lado de las cascadas en la zona central del mapa.

12 – Explorando la parte de atrás de la estatua que está cerca del enorme árbol en la base del Monte Canalta.

13 – Al lado del río en el punto que indica el mapa.

14 – En lo alto de una roca cerca al punto que ronda el Espinas feroz.

15 – Aparece tras romper una roca en el Monte Canalta, al sureste del punto de observación.

16 – Al lado de la montaña en el centro del mapa.

17 – Sobre unas rocas en la parte central del mapa.

18 – Subiendo (o bajando) por la cascada del centro del mapa

19 – En lo alto de una de las rocas del Monte Canalta en el centro del mapa.

20 – En una roca entre los troncos que cruzamos para escalar el Monte Canalta.

21 – Subiendo por la montaña, en el lado sur del río.

23 – Entre las rocas cerca de la cima del Monte Canalta.

24 – Dentro de la gruta gelida, siguiendo el camino de la izquierda desde el campamento. Podemos llegar aquí atravesando la cascada en el centro del mapa o dejándonos caer por el agujero desde lo alto de la montaña.

25 – En el extremo norte del mapa.

26 – En el borden noreste del mapa.

27 – En el borde noreste del mapa, ligeramente al este del anterior pero al otro lado de la montaña.

Mapa con todos los Poogies de Pasaje estrecho

Esta es un área opcional a la que podemos acceder desde este agujero si tenemos un monstie capaz de excavar como un Canyne.

Solo hay dos Poogies en esta área y están indicados en el siguiente mapa.

Dónde están todos los Poogies de Pasaje estrecho

1 – Usamos un monstruo capaz de excavar como un Canyne para acceder a este agujero y transportarnos a donde está un poogie.

2 – En la parte de abajo de este mapa.

Mapa con todos los Poogies de Cordillera Octopicos

Esta es un área por la que debemos avanzar como parte de la historia del juego.

Dónde están todos los Poogies de Cordillera Octopicos

1 – Dejándonos caer por esta extensión en la parte derecha del comienzo del mapa.

2 – En esta parte del mapa, nos regresamos por la rampa del lado este del camino y veremos un árbol al frente. Planeamos hasta él y encontraremos el último de los Poogies del Bosque de Canalta de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Esperamos que esta guía de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection les haya ayudado a encontrar todos los cerditos Poogies de en los mapas Bosque de Canalta, Pasaje estrecho y Cordillera Octopicos.