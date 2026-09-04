Guía Onimusha: Way of the Sword, cómo solucionar el rompecabezas de las máscaras en el laboratorio

Uno de los escenarios o niveles más interesantes en cuanto a diseño y referencias en Onimusha: Way of the Sword es el Laboratorio. Dentro de este nivel, en el cual encontramos una sutil referencia al primer Resident Evil, Musashi no solo tendrá que usar su fuerza. Ya que, en el laboratorio hay un acertijo que debemos resolver en cierto punto para avanzar.

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Así se soluciona el rompecabezas de las máscaras en el laboratorio subterráneo de Onimusha: Way of the Sword

Para poder obtener la máscara inquietante y así continuar con el avance en el laboratorio subterráneo, Musashi debe resolver un pequeño acertijo. Este requiere que el mecanismo que sostiene a las máscaras colgadas en la habitación sea accionado. Sin embargo, hay un orden específico para hacerlo. Este orden se encuentra, antes de entrar a la habitación, ya que, si se dan cuenta a cada lado de la entrada hay dos Yoshino-mado —o ventanas circulares— las cuales tienen la silueta de cada una de las máscaras al fondo de la habitación. No obstante, si se fijan bien, gracias al reflejo de la luz, cada una de estas siluetas resaltan por tener orificios visibles.

Esta es la clave para resolver el rompecabezas de las máscaras en el laboratorio subterráneo de Onimusha: Way of the Sword. Ya que, hay que dispararle a cada una de las mascaras en el orden del uno al cuatro según los orificios que se vean en las sombras.

Este es el orden para solucionar el acertijo de las máscaras en el laboratorio de Onimusha: Way of the Sword.

Al hacerlo correctamente, se acciona un mecanismo que libera la máscara inquietante y con ella, Musashi podrá seguir avanzando en el laboratorio de Dokyo.

Guía de Onimusha: Way of the Sword para solucionar el acertijo de las mascaras en el laboratorio hecha con una copia digital para Steam provista por Capcom Latinoamérica.