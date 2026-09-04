Videojuegos

Guía Onimusha: Way of the Sword, cómo solucionar el rompecabezas de las máscaras en el laboratorio

El laboratorio de Dokyo tiene un reto para Musashi que no requiere de la fuerza del legendario samurai para poder resolverlo.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Uno de los escenarios o niveles más interesantes en cuanto a diseño y referencias en Onimusha: Way of the Sword es el Laboratorio. Dentro de este nivel, en el cual encontramos una sutil referencia al primer Resident Evil, Musashi no solo tendrá que usar su fuerza. Ya que, en el laboratorio hay un acertijo que debemos resolver en cierto punto para avanzar.

Así se soluciona el rompecabezas de las máscaras en el laboratorio subterráneo de Onimusha: Way of the Sword

Así se soluciona el rompecabezas de las mascaras en el laboratorio subterráneo de Onimusha: Way of the Sword

Para poder obtener la máscara inquietante y así continuar con el avance en el laboratorio subterráneo, Musashi debe resolver un pequeño acertijo. Este requiere que el mecanismo que sostiene a las máscaras colgadas en la habitación sea accionado. Sin embargo, hay un orden específico para hacerlo. Este orden se encuentra, antes de entrar a la habitación, ya que, si se dan cuenta a cada lado de la entrada hay dos Yoshino-mado —o ventanas circulares— las cuales tienen la silueta de cada una de las máscaras al fondo de la habitación. No obstante, si se fijan bien, gracias al reflejo de la luz, cada una de estas siluetas resaltan por tener orificios visibles.

- Publicidad -

Esta es la clave para resolver el rompecabezas de las máscaras en el laboratorio subterráneo de Onimusha: Way of the Sword. Ya que, hay que dispararle a cada una de las mascaras en el orden del uno al cuatro según los orificios que se vean en las sombras.

Este es el orden para solucionar el acertijo de las máscaras en el laboratorio de Onimusha: Way of the Sword.

Al hacerlo correctamente, se acciona un mecanismo que libera la máscara inquietante y con ella, Musashi podrá seguir avanzando en el laboratorio de Dokyo.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct y la presentación de aniversario de Zelda en septiembre de 2026
 Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct…
Final Fantasy VII Revelation: esto incluyen las ediciones Premium, Deluxe y de Coleccionista
 Final Fantasy VII Revelation: esto incluyen las ediciones…
Todos los juegos, tráileres y anuncios del State of Play de PlayStation de septiembre
 Todos los juegos, tráileres y anuncios del State…

Guía de Onimusha: Way of the Sword para solucionar el acertijo de las mascaras en el laboratorio hecha con una copia digital para Steam provista por Capcom Latinoamérica.

Más de:
Onimusha: Way of the Sword Onimusha: Way of the Sword
Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct y la presentación de aniversario de Zelda en septiembre de 2026
Xbox limitará el tiempo de juego en la nube a todos los usuarios de Game Pass
Dragon Ball Xenoverse 3: Bandai Namco revela cómo será la personalización de avatares
Gundam: Rogue Orbit, nuevo tráiler revela la fecha de lanzamiento y las ediciones el juego
Rematch x Blue Lock: esta es la fecha de inicio de la colaboración
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct y la presentación de aniversario de Zelda en septiembre de 2026
No hay comentarios

Lo último

Todos los monstruos de Secretos del pasillo mutante de paleta Drácula 2026 sobrecargados de IA
Cultura POP
Final Fantasy VII Revelation: esto incluyen las ediciones Premium, Deluxe y de Coleccionista
Videojuegos
Cómo resolver el acertijo de la caja de fusibles y subir la esclusa en The Sinking City 2
Videojuegos
El anime de Pokémon introduce al profesor Willow de GO, 10 años después del lanzamiento del juego
Anime y Manga