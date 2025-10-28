Guía para clonar Pokémon Shiny / Brillante en Leyendas Pokémon: Z-A

Leyendas Pokémon: Z-A ha reducido considerablemente la dificultad de encontrar un Pokémon Shiny o Brillante. Además del porcentaje, existe un nuevo método que permite a los jugadores clonar Pokémon Shiny aprovechando un fallo técnico. Si bien el método es actualmente funcional, podría ser corregido en el futuro cercano con una actualización.

En caso de aplicarlo, se recomienda no conservar ambos Pokémon si planeas usar Pokémon Home. Es decir, debes conservar uno e intercambiar el otro. De esta manera, no se considerarán clones. Pokémon Home cuenta con un sistema de comprobación de clones.

Pasos para clonar Pokémon en Leyendas Pokémon: Z-A

Haz que el Pokémon Shiny/Brillante se ponga agresivo y atráelo lejos. Aléjalo hasta que pierda agresividad inmediatamente, momento en el que el Pokémon entra en su punto de retorno a la ubicación original de aparición. Es decir que vuelve al punto de partida. Guarda la partida. Esto guarda la ubicación actual de ese Pokémon, pero no el regreso a la ubicación original. Cierra el juego y vuelve a ejecutarlo. Verás el Pokémon Shiny/Brillante al reiniciar. Ahora debes alejarte de la distancia de aparición/desaparición. Guarda la partida, sal del juego y vuelve a entrar. Deberías ver el Pokémon Shiny/Brillante al reiniciar, y si regresas a la ubicación original desde el principio, también debería estar su clon.

Estos Pokémon deberían ser exactamente iguales. Eso significa que tienen la misma naturaleza, IVs, estadísticas y más. Aprovéchalo mientras puedas hasta que el ‘glitch’ en Leyendas Pokémon: Z-A sea corregido en Nintendo Switch y Switch 2.

Contenidos de Leyendas Pokémon: Z-A

Las nuevas megaevoluciones para Leyendas Pokémon: Z-A

Leyendas Pokémon: Z-A – Reseña (Switch 2)

¿Es ciudad Luminalia el «purgatorio Pokémon»? ¿Está el/la protagonista de Leyendas Pokémon: Z-A en un limbo?

Zonas salvajes y lista de Pokémon por cada una en Leyendas Pokémon: Z-A

¿Qué pasa con las Pokébolas cuando fallan las capturas en Leyendas Pokémon: Z-A?

Consigue la Megapiedra Greninjanita en las batallas clasificatorias de Leyendas Pokémon: Z-A Temporada 1

Algunas curiosidades en español latino de Leyendas Pokémon: Z-A

Dónde están las oficinas de Construcciones Radix para canjear los Nariamuletos

Códigos para evoluciones por intercambio en Leyendas Pokémon: Z-A

El problema en Leyendas Pokémon: Z-A no son las texturas de los edificios, sino la falta de movimiento en los NPC