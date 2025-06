Guia para principiantes de Persona 5 The Phantom X: conoce cómo funciona el gacha, se obtienen personajes y más para robar corazones desde el celular

El jueves 26 de junio es el estreno de la versión occidental de Persona 5 The Phantom X, el juego para PC y dispositivos móviles basado en el universo del aclamado JRPG de Atlus y Studio Zero. Así que pensando en eso hemos hecho esta guía de principiantes para que sepan como funcionan los principales aspectos de Persona 5 The Phantom X.

Antes de iniciar con los consejos y guía sobre el sistema gacha de Persona 5 The Phantom X conozcamos qué tan agresiva es la monetización del juego.

Afortundamente, Persona 5 The Phantom X se puede considerar un juego gacha relativamente favorable para los jugadores que no quieran gastar de manera obligatoria grandes sumas de dinero para poder divertirse. Ya que, aquellos que gestionen sus recursos de manera efectiva pueden obtener las unidades deseadas sin mayores inconvenientes. Los precios para quienes decidan gastar dinero en el juego son considerados asequibles en la versión asiatica, pero falta ver cómo serán los precios en la versión del juego apara nuestra región y si estos estarán localizados.

¿Cómo encaja la historia de Persona 5 The Phantom X en el universo de Persona 5?

La historia de Persona 5 The Phantom X se desarrolla en un universo alternativo al de Persona 5 y está dirigida por Yusuke Nitta, quien ayudó con la historia de Persona 5 Royal. Nuestra misión en P5X es investigar los deseos que están siendo robados. Como consecuencia de esto, todos, incluido Wonder —el protagonista de Persona 5 The Phantom X— carecen de cualquier forma de motivación para hacer algo. Como de costumbre, debido a un incidente inesperado, el protagonista despierta a su Persona —llamada Jánošík— después de lo cual, junto a Lufel (la mascota obligatoria de cada Persona), se presenta el verdadero objetivo del juego. Este es robar de vuelta los deseos robados.

La premisa básica de cada capítulo del juego es que Wonder y el resto de personajes que controlemos (Los Phantom Idols) se enfrenten a las amenazas de nuevos palacios, los cuales son los culpables de que la gente pierda sus deseos. En cada misión —al igual que en Persona 5— tenemos que asegurar la ruta al tesoro del palacio y robarlo, lo cual es una manifestación de sus deseos corrompidos, haciendo que cambien sus acciones como resultado.

Los Palacios pueden ser explorados incluso después de su «colapso».

Los Phantom Idols son seres cognitivos creados por Merope (la asistente del cuarto de terciopelo de este juego) basados en personajes que Wonder ha conocido en el mundo real. No son usuarios reales de Persona y son una forma en que el juego introduce nuevos ladrones fantasma sin que se superpongan con la historia principal.

¿Cómo son las mecánicas de juego, la vida en la ciudad y la exploración en el metaverso en Persona 5 The Phantom X?

La jugabilidad de Persona 5 The Phantom X se divide —al igual que los juegos principales de la franquicia— en dos componentes principales: la «vida en la ciudad» y «la exploración en el Metaverso». Las tareas diarias en P5X generalmente toman entre cinco y siete minutos, dependiendo de los objetivos específicos de cada día. Las tareas semanales requieren un poco más de tiempo, principalmente debido a que las recompensas de los jefes semanales tardan un tiempo en restablecerse.

Caracteristicas de la vida en la ciudad en P5X

Las estadísticas sociales se han expandido a 20 rangos, a diferencia de los 10 rangos presentes en Persona 5.

Los Confidants Synergy también cuentan con 20 rangos y a diferencia de los juegos principales, no se les asignan Arcanos.

El sistema de calendario ha sido reemplazado por un esquema de «Ayer, Hoy y Mañana». Los jugadores reciben puntos de acción diarios que pueden utilizar para diversas actividades, como trabajos a tiempo parcial, ir al cine, leer o pasar tiempo con los Confidants. Se otorgan 5 puntos de acción al inicio de cada día, y pueden ser restaurados con bebidas energéticas.

Los minijuegos y misiones secundarias están disponibles sin consumir puntos de acción.

¿Cómo funciona el sistema de combate de Persona 5 The Phantom X (P5X)?

El combate en Persona 5 The Phantom X permite a los jugadores formar equipos de 4 personajes, con hasta 6 roles distintos y el clasico espacio dedicado a los Navegantes. El sistema de combate mantiene la base de Persona 5, incluyendo las mecánicas de «One More» y los «All Out Attack». Adicionalmente, Persona 5 The Phantom X cuenta con una nueva mecánica llamada «Highlight», que funciona como un ataque definitivo de cada personaje. Estos movimientos se activan al alcanzar el 100% de energía de Highlight y, tras su uso, impone un tiempo de enfriamiento (cooldown) de 3 turnos (aunque un personaje específico puede otorgar Highlight a través de una habilidad, eludiendo este enfriamiento).

Ciertos enemigos poseen un escudo que debe ser eliminado para poder hacerle daños a sus puntos de vida. Para eliminar este escudo se debe explotar la debilidad o infliger un golpe crítico. A diferencia de los juegos principales de Persona, P5X enfatiza el combate en la importancia de utilizar equipos adecuados. Así que es normal tener una agrupación para diferentes tipos de misiones o jefes; como por ejemplo equipos exclusivos para daño de fuego, hielo, viento, maldición etc…

¿Cuáles son las clases de personajes en Persona 5 The Phantom X?

En P5X, los personajes se dividen en diferentes roles con propósitos específicos en combate:

Superior: Proporciona mejoras (buffs) para los compañeros de equipo.

Proporciona mejoras (buffs) para los compañeros de equipo. Elucidate: Similar a los Navegantes, no participan directamente en el combate, pero pueden proporcionar mejoras a los compañeros de equipo una vez que su tiempo de preparación ha transcurrido.

Similar a los Navegantes, no participan directamente en el combate, pero pueden proporcionar mejoras a los compañeros de equipo una vez que su tiempo de preparación ha transcurrido. Defender: Capaces de recibir ataques en lugar del equipo o de ofrecer mejoras defensivas.

Capaces de recibir ataques en lugar del equipo o de ofrecer mejoras defensivas. Rebel: Especialistas en daño de un solo objetivo (DPS).

Especialistas en daño de un solo objetivo (DPS). Dominate: Causan daño de área, afectando a múltiples objetivos.

Causan daño de área, afectando a múltiples objetivos. Submission: Su función es aplicar desventajas (debuffs) a los enemigos.

Su función es aplicar desventajas (debuffs) a los enemigos. Rescue: Se enfocan en proporcionar curación al equipo.

¿Cómo funciona el sistema gacha de Persona 5 The Phantom X?

Ahora, cuando exploramos Mementos podremos ver el porcentaje de exploración.

En P5X, la obtención de nuevos personajes se realiza a través del «contrato de evento» (banners de personajes), mientras que sus armas se consiguen mediante el «suministro de armas» (banners de armas). Cabe resaltar que la piedad —cantidad de tiradas para obtener un resultado exitoso— varia según lo que queramos.

Fated Bond: Requiere 150 gemas por una tirada individual o 1500 gemas por una tirada múltiple. Ofrece una probabilidad del 50/50 para el personaje destacado. La piedad máxima es de 80 tiradas, y la piedad suave comienza en 70. La tasa base de obtención es del 0.8%.

Requiere 150 gemas por una tirada individual o 1500 gemas por una tirada múltiple. Ofrece una probabilidad del 50/50 para el personaje destacado. La piedad máxima es de 80 tiradas, y la piedad suave comienza en 70. La tasa base de obtención es del 0.8%. Suministro de armas: Requiere 100 gemas por una tirada individual o 1000 gemas por una tirada múltiple. También presenta una probabilidad del 50/50, con la opción de elegir dos armas no limitadas para la pérdida (cuando no se obtiene el arma destacada). La piedad máxima es de 70.

Requiere 100 gemas por una tirada individual o 1000 gemas por una tirada múltiple. También presenta una probabilidad del 50/50, con la opción de elegir dos armas no limitadas para la pérdida (cuando no se obtiene el arma destacada). La piedad máxima es de 70. Exclusive Bond: Requiere 150 gemas por una tirada individual o 1500 gemas por una tirada múltiple. Ofrece un 100% de garantía para el personaje limitado, con una piedad máxima de 110 tiradas. La piedad suave comienza en 70 y la tasa base de obtención es del 0.2%. Se otorga un ticket gratuito aleatorio de 5 estrellas cada 165 tiradas.

Requiere 150 gemas por una tirada individual o 1500 gemas por una tirada múltiple. Ofrece un 100% de garantía para el personaje limitado, con una piedad máxima de 110 tiradas. La piedad suave comienza en 70 y la tasa base de obtención es del 0.2%. Se otorga un ticket gratuito aleatorio de 5 estrellas cada 165 tiradas. Kaidol Draft: Utiliza tiradas estándar con 150 gemas por una tirada individual o 1500 gemas por una tirada múltiple. La piedad máxima es de 80, y la piedad suave comienza en 70. La tasa base de obtención es del 0.8%.

El promedio de piedad para el Fated Bond y Kaidol Draft se sitúa alrededor de 74-75 tiradas. Mientras que para Exclusive Bond está entre 83 y 97 tiradas. Cabe resaltar, que la piedad se transfiere entre banners.

Más información sobre la optención de personajes el P5X

Se puede experimentar la mayoría del contenido del juego sin interactuar con el sistema gacha.

En Persona 5 The Phantom X para ver la hgistoria de un personaje no es necesario hacerlo por medio del sistema gacha. Ya que, el contenido relacionado estará disponible desde su lanzamiento. Los jugadores pueden optar por invocar personajes por preferencia personal o para poder tenerlos en su equipo.

Consejos y estrategias de invocación y reroll

Se recomienda realizar tiradas de 10x en lugar de tiradas individuales, ya que son más eficientes, a menos que se esté muy cerca de alcanzar la piedad. El «reroll» (reiniciar el juego para obtener mejores personajes iniciales) no es obligatorio, pero su utilidad puede variar dependiendo del momento en que se inicie el juego y de las unidades disponibles en ese momento.

¿Cuál es el precio en gemas kun persoanje en Persona 5 The Phantom X?

Para garantizar un personaje en el banner de Fated Bond, se necesitan 12,000 gemas o 80 tiradas. Si la primera invocación de 5 estrellas no es el personaje deseado, se requerirán 24,000 gemas para asegurarlo. El banner de Exclusive Bond demanda 15,000 gemas o 110 tiradas para garantizar un personaje. En el suministro de armas, se necesitan 7,000 gemas para obtener un arma de 5 estrellas; si no se consigue el arma destacada en la primera invocación, se requerirán 14,000 gemas.

¿Qué es y para qué sirven el Awareness y Reform en P5X?

Con esta guía para principiantes de Persona 5 The Phantom X estarán listos para la apertura de los servidores.

«Awareness» se refiere a una mejora de personaje que aumenta su efectividad o añade nuevas habilidades. «Awareness 0» representa la mecánica central del kit del personaje. Cada personaje posee 6 niveles de «Awareness»; los niveles 2/3 y 4/5 suelen ser mejoras de nivel o de «Highlight» para sus habilidades generales. Los jugadores también pueden desbloquear niveles de «Awareness» obteniendo múltiples copias del mismo personaje.

«Reform» es una mejora de arma que incrementa sus estadísticas y efectos. Para realizar una «Reform», se puede consumir un arma del mismo nombre y rareza, o un arma de diferente nombre pero la misma rareza, siempre que esta última no haya sido reformada previamente. En la mayoría de los casos, los personajes de 5 estrellas son completamente funcionales en «Awareness 0», sin necesidad de duplicados. Algunos personajes de 5 estrellas pueden alcanzar su máximo potencial en niveles de «Awareness» más altos, como A1/A2. Cabe resaltar qeu esto no siempre es necesario para obtener buenos resultados.

Fuente: Atlus