Guía para sacar todos los trofeos y el Platino de Death Stranding 2: On The Beach

Si son completistas y no les basta con las aproximadamente 60 horas que van a pasar entregando paquetes en México y Australia, hay una forma de ampliar la experiencia casi al doble. Conseguir todos los Trofeos y el Trofeo de Platino de Death Stranding 2: On The Beach no será una tarea sencilla, pero esta pequeña guía debería guiarlos bastante bien en el proceso.

Antes de seguir, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego, aunque no es tan positiva como la de la mayoría de la prensa.

Ahora sí, veamos los trofeos.

Homo Liberans: El salvador de la humanidad

Obtuviste todos los trofeos de Death Stranding 2

Este es el trofeo de Platino de Death Stranding 2: On The Beach, así que necesitan conseguir todos los demás trofeos que tenemos en esta guía para sacarlo.

¿Lou? ¿Puedes oírme? ¿Puedes verme?

Completa el Episodio 1: Sam

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Momento de que comiences un nuevo viaje

Completa el Episodio 2: Lou

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Ayúdanos a conectar Australia a la red

Completa el Episodio 3: Drawbridge

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Mostremos al mundo la esperanza de la lluvia

Completa el Episodio 4: Gotas de lluvia

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

¿Él dijo ‘nirvana’?

Completa el Episodio 5: Incendio

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

A nuestra pequeña familia

Completa el Episodio 6: Crisálida

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Sam, el que tiene el plan, no sabe nada

Completa el Episodio 7: Cápsula

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Se llama Neil. Neil Vana

Completa el Episodio 8: Inundación

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

No me rompo tan fácilmente

Completa el Episodio 9: Títeres

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Nunca estarás solo

Completa el Episodio 10: Aislamiento

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Mantén a salvo a Lou

Completa el Episodio 11: Terremoto

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Para ayudarte a seguir adelante

Completa el Episodio 12: Fragile

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Abandonar nuestra carne y nuestra libertad

Completa el Episodio 13: Die Hard

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Tenemos que rescatar a Tomorrow

Completa el Episodio 14: La última vinculación

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Siempr estaré contigo

Completa el Episodio 15: On The Beach (En la Playa)

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

La muerte no podrá separarnos

Completa el Episodio 16: Tomorrow

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

Cargador estándar

Completa un pedido estándar por primera vez

Como dice la descripción, solo tenemos que aceptar un pedido estándar (opcional) en cualquiera de las 42 instalaciones del juego. Estos son los pedidos que no son necesarios para completar el juego, pero vale la pena hacerlos para subir las instalaciones de nivel y conseguir más recompensas.

Cargador experimentado

Completa 10 pedidos estándar de entregar, recuperar y eliminar/destruir con una clasificación S en dificultad «Casual» o superior

Como dice la descripción, solo tenemos que aceptar 10 pedido estándar en cualquiera de las 42 instalaciones del juego y entregarlos recibiendo una calificación S.

Los requisitos para una calificación ‘S’ dependen de cada pedido. Si son de entregar, suele bastar con que el contenido no sufra más de 5% de daño. Si involucra combate, suele ser que Sam no pierda más de 100 puntos de vida.

Conectar a la gente

Completa una solicitud de ayuda por primera vez

Las solicitudes de ayuda de las instalaciones que hemos conectado a la red aparecen en la sección «Solicitudes de ayuda» del menú del anillo. Usualmente se marcan en el mapa con un ícono azul distintivo. A veces nos topamos con ellas en el mapa por accidente, acompañadas por un holograma del solicitante.

El trofeo se consigue al cumplir cualquier de ellas.

Señales prometedoras

Construye un cartel de solicitud de ayuda online por primera vez

Entramos al menú de carteles (presionando ‘abajo’ en la cruceta). Seleccionamos cualquier cartel de solicitud de ayuda presionando (equipo/herramientas, armas) y lo ponemos. Eso es todo.

Mi primera estructura

Construye tu primera estructura (puede ser cualquiera: carteles, escaleras, etc.)

Autoexplicativo. Ya que la construcción de estructuras es una de las principales mecánicas del juego, podemos decir que se completa como parte de la historia.

Maestro constructor

Construye todos los tipos de estructuras (incluidas herramientas, escudos desplegables, trampas eléctricas y cualquier cartel)

Deben hacer al menos una de cada una de estas construcciones:

Escalera

Cuerda de escalar

Poste

Cartel (cualquiera sirve)

Torre de vigilancia

Buzón

Refugio contra la mengua

Generador

Puente

Rampa

Tirolina

Transpondedor

Puente quiral

Refugio

Aguas termales

Catapulta de carga

Trampa Eléctrica

Escudo desplegable

Punto de inicio

Conecta tu Q-pido por primera vez

Este trofeo se consigue como parte de la historia del juego.

No dejes de conectar

Conecta todas las instalaciones con tu Q-pido

Tenemos que conectar todas las 42 instalaciones del juego a la red quiral. 30 de estas se deben conectar como parte de la historia y las 12 restantes son opcionales. De estas 12, dos están en México y las otras 10 están en Australia.

No tiene sentido indicar dónde están las instalaciones obligatorias. Ya hicimos una guía sobre cómo encontrar todas las instalaciones opcionales de México así que eso ya está cubierto. Ahora veamos dónde están todas las 10 instalaciones opcionales del mapa de Australia de Death Stranding 2: On The Beach para que saquen este trofeo.

1. El comandante solitario: llévale un paquete desde la Base de Gobierno y cumple su primera misión.

2. El inventor: en esta guía les decimos cómo encontrarlo y conectarlo a la red.

3. El arquitecto: llévenla un paquete de el pizzero

4. El pionero: después de conectar la maternidad a la red quiral, esperen un mensaje de SSH que dice que hay un paquete perdido para él cerca de la instalación. Vayan por el paquete y llévenselo.

5. El pescador: cumplan una misión de recoger paquetes y cruzar el lago con ellos del Centro de Distribución Este F5.

6. El cazafantasmas: llévenle un paquete de la cronobióloga y acepten la misión de resolver el misterio de los jinetes sin cabeza. Aquí les decimos cómo.

7. El terapeuta de alquitrán: llévenle un paquete perdido. Pueden aparecer en la montaña nevada o en la zona sureste del mapa de Australia.

8. El ingeniero aeronáutico: llévenle un pedido desde el Observatorio ambiental del Este.

9. BPAS: llévenle un paquete perdido (pueden aparecer en la zona sur de la montaña nevada) y cumplan su primera misión.

10. Señor Imposible: llévenles un paquete perdido (pueden aparece en los picos de la montaña nevada, alrededor del lago de alquitrán o en una pequeña isla alrededor de Terminal Fort Knot). Luego cumplan su primera misión.

Conectar corazones y mentes

Alcanza el nivel de conexión máximo con todas las instalaciones

Tenemos que llevar todas las 42 instalaciones del juego al nivel de cinco estrellas. Esto se logra llevándoles paquetes de otras instalaciones, cumpliendo misiones de ayuda y entregándoles carga perdida. De todos los trofeos que tenemos que conseguir en nuestra búsqueda del Platino de Death Stranding 2: On The Beach, este es el que más tiempo consume.

Tengan en cuenta que algunas instalaciones como las de El pescador y Señor Imposible tienen una misión especial necesaria para completar las cinco estrellas. Estas usualmente se desbloquean cuando estamos muy cerca de tener el máximo puntaje de la instalación, que es cuando recibiremos un mensaje de SSH indicándonos que podemos ir a aceptarla.

Autosuperación

Activa una mejora de APAS por primera vez

En el episodio 3, cuando vamos a partir a Australia, se desbloquea el menú del sistema APAS, que es como un árbol de habilidades. Uno de los trofeos de esta guía de Death Stranding 2: On The Beach se consigue cuando activamos la primera mejora allí.

Es lo que hay

Da un Me gusta por primera vez

Solo tenemos que darle un Me gusta a cualquier estructura u objeto del juego parándonos cerca a él y presionando el touchpad del control.

Así da gusto la vida

Recibe un total de 2400 Me gusta o más por completar pedidos

Cada vez que completemos un pedido de historia u opcional para una instalación nos darán cierta cantidad de Me gusta. Se desbloquea como parte del juego normal a medida que avanzamos en la historia y hacemos algunos pedidos estándar extras.

El cargador más popular

Recibe un total de 50000 Me gusta o más por completar pedidos

Cada vez que completemos un pedido de historia u opcional para una instalación nos darán cierta cantidad de Me gusta. Se desbloquea como parte del juego normal a medida que avanzamos en la historia y hacemos algunos pedidos estándar extras.

Sí, es lo mismo que dijimos del trofeo anterior.

Mi primera sesión de entrenamiento

Completa un programa de entrenamiento de RV por primera vez

Desde el cuarto privado en el DHV Magellan o una de las instalaciones más grande podemos acceder a los entrenamientos de RV. Solo tenemos que terminar cualquiera para sacar otro de los trofeos de Death Stranding 2: On The Beach.

Primer vistazo al SSH

Lee una publicación del SSH por primera vez

Solo tenemos que acceder al Servicio de Hebra Social (SSH) desde el menú y mirar cualquiera de los mensajes que nos envían en esta red social.

A pesar de los robots asesinos y fantasmas que pululan este mundo, es mucho menos tóxico que Twitter y no tiene tantas noticias falsas como Facebook.

Hazla tuya

Usa una captura de pantalla tomada en el modo fotografía para decorar tu habitación privada.

Toma cualquier captura durante el juego presionando la parte izquierda del Touchpad para activar el modo foto y luego presionando ‘X’ para tomar la foto.

Luego vamos a la habitación privada de cualquier instalación grande (Fort Knot o Centros de distribución) y usamos ‘Triángulo’ para acceder al menú. Seleccionamos cambiar la imagen y ponemos la captura que hayamos hecho.

Protector de criaturas

Lleva un animal salvaje al refugio de animales por primera vez (no cuentan los requeridos para completar pedidos)

A partir del capítulo 4, después de desbloquear la instalación del Refugio de animales, podemos encontrar animales salvajes en diferentes partes del mapa. Para rescatarlos, solo tenemos que acercarnos e interactuar con ellos (algunos tratarán de escapar), recoger el paquete y llevarlo personalmente al refugio de animales o dejarlo en cualquier otra instalación a cargo de otros cargadores porque no podemos llevarlos en el DHV Magellan.

El animal más fácil de capturar es el koala, que puede aparecer en los árboles entre Rainbow Valley y el Refugio de animales desde el capítulo 4. Si tienen dicultad para encontrar uno, podemos descubrir una fijo después de conocer a la Científica de Datos (Usada Pekora) en el capítulo 7, se desbloquea una solicitud que podemos completar muy cerca, al oeste de su bunker.

Si nos acercamos al punto que indica el mapa, veremos una Solicitud de construcción: Escalera. Si la ponemos contra el árbol, podremos subirla y rescatar al koala que está en sus ramas.

Este no es el único koala que podemos rescatar, pero es el más conveniente debido a su ubicación fija. Luego lo podemos dejar encargado en el mismo bunker de la científica de datos y más adelante pasar por el refugio de animales para confirmar su entrega.

Rescatista de especímenes raros

Lleva un animal albino al refugio de animales por primera vez

Podemos encontrar animales albinos en las ubicaciones marcadas por las solicitudes de ayuda de El Pionero. El más fácil de encontrar es el canguro albino que aparece en el desierto, cerca de la autopavimentadora del área (directamente al norte del refugio de la Científica de datos).

También hay que entregar un Emu albino como parte de una misión de historia que nos pone la cronobióloga.

Una vez tengamos un animal albino, lo dejamos en cualquier bunker para encargar su entrega a otro cargador.

Restaurador de caminos

Restaura una sección de la carretera

Entrega todos los materiales necesarios para construir una sección de la carretera a una autopavimentadora de Australia.

Los materiales siempre son Cristales quirales, Metales y Cerámicas. Recomendamos mirar desde el mapa qué materiales faltan en una autopavimentadora específica para poder cargar la cantidad correcta desde una instalación.

¡Cava! ¡Cava! ¡Cava!

Restaura tres minas

Hay nueve minas en el mapa de Australia y para sacar otro de los trofeos de Death Stranding 2: On The Beach tenemos que restaurar al menos tres de ellas. Pueden ver donde están todas en el siguiente mapa.

Restaurador de Rieles

Restaura una línea del monorriel y haz que vuelva a operar

Hay tres diferentes líneas de monorriel que conectan minas, centros de distribución y ciudades (knots) en el mapa de Australia. Para sacar este trofeo, tenemos que restaurar todos los puntos de conexión que hay en ellas.

En el siguiente mapa pueden ver más o menos la ruta que sigue cada línea de monorriel. Elijan una y restáurenla por completo.

Trabajador de emergencias

Proporciona apoyo de emergencia por primera vez

Las emergencias son misiones puestas por NPC o puestas automáticamente que nos piden reparar una estructura dañada. Podemos reconocerlas porque aparecen en el mapa como un ícono amarillo con un martillo.

El trofeo se desbloquea cuando proporcionamos los materiales necesarios para reparar una de estas estructuras.

Cobrar vida

Excava unas aguas termales por primera vez

Ya hicimos una guía sobre cómo encontrar todas las aguas termales y dónde excavar para encontrarlas.

Escrito en las estrellas

Estudia el cielo nocturno por primera vez

Tenemos que visitar unas aguas termales a cielo abierto (no sirve la del Laboratorio de Heartman) durante una noche despejada sin nubes. Eso hará que aparezca la opción de mirar el cielo durante el baño de Sam.

Seleccionamos esa opción y miramos el mapa para descubrir varias constelaciones curiosas, incluyendo un cameo muy especial.

Si no saben dónde encontrar las aguas termales, en esta guía les ayudamos a encontrarlas.

Los cargadores hacen girar el mundo

Haz un intercambio con otro cargador por primera vez

Después de conectar una zona a la red quiral, pueden aparecer cargadores NPC. Si nos acercamos a ellos y sobre todo si les damos «me gusta», nos ofrecen parte de su carga. Usualmente son herramientas o armas.

Luego tenemos que devolverles el favor. Después de recibir el paquete que nos ofrecen, podemos soltar un paquete cualquier que llevemos frente a ellos. Puede ser cualquier cosa: una herramienta, un paquete que tenemos que entregar (preferiblemente no de una misión principal) o un arma. Ellos lo recogerán y obtendremos el trofeo.

¡Un espectáculo privado!

Disfruta de una presentación en directo en tu habitación privada

En cualquier momento después de conectar El músico (Gen Hoshino) a la red quiral en el capítulo 3, vamos a la habitación de Sam en el DHV Magellan, encendemos el reproductor de música y ponemos la canción Horizon Dreamer de Daichi Miura.

Cuando esté sonando, hablamos con Dollman y nos preguntará si tenemos un momento. Respondemos que sí para empezar el espectáculo privado.

¡Tu eres el pizzero!

Descubre la verdad sobre el pizzero

Después de conectar a el pizzero a la red quiral como parte de la historia, es posible encontrar un paquete perdido llamado Misanga del pizzero en campamentos de forajidos o en el camino. Debemos llevarlo al refugio del pizzero donde encontraremos algunos enemigos. Cuando sean derrotados podremos ir a la puerta en la parte trasera de la instalación, donde descubriremos quién es realmente el pizzero (¿no lo habían reconocido? Que malos otakus son) y conseguiremos el trofeo.

Duelo en el lago de alquitrán

Derrota al rey del lago de alquitrán

Antes que nada, tenemos que conectar la instalación de El pescador cumpliendo una misión de recoger paquetes y cruzar el lago de alquitrán con ellos del Centro de Distribución Este F5. Después tenemos que aumentar el nivel de conexión hasta tener casi cinco estrellas llevándole paquetes y cumpliendo sus misiones.

Cuando tengamos el nivel requerido, nos pondrá un mensaje en el SSH diciendo que tiene una misión para nosotros. Vamos a su refugio a aceptarla.

La misión consiste en derrotar a dos jefes. Uno en la fábrica de mecas fantasmas que tenemos que capturar usando una Granada EX de captura y otro en el lago de alquitrán. Cuando derrotemos a este último conseguiremos el trofeo y subiremos la conexión con el pescador a cinco estrellas.

La identidad de los jinetes sin cabeza

Resuelve el misterio de los jinetes sin cabeza

Ya tenemos una guía dedicada a este trofeo. Pueden encontrarla aquí.

Salvador de Terminal Fort Knot

Evita que Terminal Fort Knot sea víctima de otro vacío

Este es uno de los trofeos de Death Stranding 2: On The Beach que no resulta fácil de adivinar cómo completar, pero lo haremos si buscamos sacar cinco estrellas en todas las intalaciones.

Para empezar, tenemos que conectar al cazafantasmas a la red quiral siguiendo estos pasos. Luego tenemos que subir el nivel de conexión hasta casi cinco estrellas llevándole paquetes y cumpliendo las misiones que nos pone (él nos pone una misión por cada estrella que estemos a punto de conseguir).

La última misión que nos pone, para sacar la quinta estrella, es ir a derrotar a un CV gigante que está atacando Terminal Fort Knot. Es un jefe que recordamos del primer Death Stranding. Para algunos, es el jefe más difícil del juego. Una vez lo derrotamos, obtendremos el trofeo.

Recuerden que si quieren completar misiones de el cazafantasmas después de terminar el juego, tienen que desactivar primero el Q-pido de Drawbridge o él no aparecerá en su refugio.

Las cicatrices dejadas por los gigantes

Llega al nexo de CV en el cráter de F3

Tenemos que llegar al cráter del norte para sacar a este trofeo. Hay una misión de El Aventurero que nos llevará allá, pero podemos sacarla en cualquier momento usando esta guía que hicimos.

La verdadera historia del cazafantasmas

Revela la verdad sobre el cazafantasmas

Solo podemos sacar este trofeo después de ver el final de Death Stranding 2: On The Beach. Después de terimnar el juego, nos darán la opción de activar o desactivar el Q-pido de Drawbridge.

Lo que tenemos que hacer es dejar el Q-pido de Drawbridge activado. De esta forma recibiremos un mensaje SSH de los cargadores diciendo que no les ha sido posible entregar pedidos en la instalación de el cazafantasmas.

Para sacar este trofeo, tenemos que intentar hacer una entrega en el refugio de el cazafantasmas mientras el Q-pido de Drawbridge está activo.

El mejor amigo de la CV

Captura una CV grande por primera vez

Durante el episodio 8, cuando entregamos nuestra primera entrega a la metagenomista, desbloquearemos la Granada EX de captura. Cuando peleamos contra una CV grande (como Bestia, Cetus o Raia) debemos dañarla hasta que su barra de salud se ponga roja. En ese momento le arrojamos una Granada EX de captura en la boca para atraparla.

Una vez atrapada no solo sacaremos este trofeo, sino que podemos «invocar» a la CV cuando enfrentemos a otros enemigos.

Conquistador del CQ dorado

Derrota a la criatura quiral dorada

La versión dorada de los roedores quirales pueden aparecer en cualquier lugar con alta concentración quiral en la que aparecen estas criaturas. El lugar en que nosotros la encontramos fue cerca a la Mina norte (F1), la que está antes del refugio del Inventor.

Una vez veamos una de estas criaturas, le disparamos para derrotarla, sacar el trofeo y hacer que aparezcan muchos cristales quirales. Es bueno hacerlo a distancia porque tiende huir. También podemos acercarnos con facilidad y equipamos la gorra de roedor quiral que nos da la metagenomista.

Cargador de primera

Alcanza el nivel de cargador 40 o superior en todas las categorías

Solo tenemos que jugar, cumplir misiones, entregar paquetes, dar y recibir likes, construir estructuras, escondernos de los enemigos y derrotar enemigos durante entregas para subir de nivel las cinco categorías de Sam.

Al terminar el juego, nosotros ya teníamos casi todas las categorías por encima de 40, excepto combate y sigilo. Tuvimos que aceptar misiones que nos pedían ir a bases con forajidos, mecas fantasmas y CVs de los que escondernos o derrotarlos para sacar el trofeo.

Transporte de carga compulsivo

Entrega un total de 500 unidades de carga

Si no han sacado este trofeo al terminar el juego, sigan llevando paquetes y cumpliendo misiones de entrega. Eventualmente lo tendrán

Levantamiento de peso

Entrega carga con un peso de dos toneladas en total

Es casi imposible terminar el juego sin sacar este trofeo. Es acumulativo, así que no piensen que tienen que llevar dos toneladas al mismo tiempo. Si no lo tienen, sigan llevando paquetes y cumpliendo misiones de entrega. Eventualmente lo sacarán.

Lugre de larga distancia

Completa un pedido en el que recorras una distancia de 80 km o más.

Este es otro trofeo que obtendrán simplemente jugando. Hay muchos pedidos tanto de historia como opcionales que superan los 80 kms de distancia.

Esperamos que esta guía para sacar todos los trofeos de Death Stranding 2: On The Beach les haya ayudado a sacar el codiciado trofeo de Platino de este juego.