Guía para transferir Mii de 3DS y Wii U a Switch y usarlos en Tomodachi Life: Living the Dream, lista de códigos QR

Sin contar las herramientas extraoficiales con parche en el ojo y pata de palo, sabemos que Tomodachi LIfe: Living the Dream proporciona varias maneras de personalizar a los Mii, objetos y la propia isla de juego en Nintendo Switch y Switch 2. Herramientas un poco más legales como Living the Grid nos permiten subir una imagen para adaptarla a la plantilla de pixeles, brindando una forma de replicar dicha imagen con exactitud en el juego. Pero ya sea con la pantalla táctil, los Joy-Con o el ‘mouse’ Joy-Con de Switch 2, es una labor dispendiosa que puede exigir más tiempo para los menos habilidosos.

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Tomodachi Life necesita obligatoriamente Mii para poblar la isla y muchas veces no queremos invertir horas en crear uno a uno los personajes desde cero en el editor. Pero tampoco inundar nuestro juego de personajes Mii genéricos sin mucha gracia. Es allí donde la mejor opción reside en la transferencia de Mii desde las consolas 3DS y Wii U, predecesoras de Switch y Switch 2. Dichos sistemas heredaron de Wii la función de crear Mii y Wii U podía recibir un Mii por medio de un Wiimote, que tenía la memoria suficiente para cargarlo desde Wii. Así como 3DS desde Wii vía Mii Maker. Gracias a la función NFC del lector de 3DS en modelos antiguos o integrado en New 3DS/2DS, así como el GamePad de Wii U, podemos llevar dichos Mii a Switch y usarlos en Tomodachi LIfe: Living the Dream.

¿Pero qué tiene de especial transferir Mii desde estas plataformas de Nintendo? Que desde la existencia de 3DS y Wii U han sido creados un montón de personajes Mii basados en propiedades populares y todos ellos se pueden compartir por medio de códigos QR, escaneables gracias a las cámaras de 3DS y el GamePad de Wii U. Cámara que no tiene Switch y cuya opción no es compatible con la de Switch 2. Sin embargo, debido al poder NFC de las figuras Amiibo, cualquiera de ellos se puede utilizar para llevar dichos Mii hasta Switch.

Elementos necesarios para transferir Mii de 3DS y Wii U a Switch

Una consola 3DS o Wii U

Una figura Amiibo original (cualquiera)

Una consola Switch o Switch 2

Códigos QR (enlistamos algunos más abajo)

Pasos para transferir un Mii de 3DS y Wii U a Switch

Prepara un Amiibo, cualquier figura o tarjeta Amiibo funciona. Recuerda que los modelos originales de 3DS/2DS requieren un lector NFC vendido por separado.

Para transferir un Mii de 3DS y Wii U a una figura Amiibo:

3DS: Ajustes del menú Inicio > Ajustes de Amiibo > Registrar propietario y apodo. Selecciona un Mii y guarda.

Wii U: Ajustes del sistema > Ajustes de Amiibo > Registrar propietario y apodo. Selecciona un Mii y guarda.

Para transferir un Mii de una figura Amiibo a Switch:

Switch: Ajustes del sistema > Mii > Crear/Editar un Mii.

Selecciona Crear nuevo Mii > Copiar Mii desde Amiibo.

Pon la figura Amiibo sobre el ‘stick’ del Joy-Con derecho o en el control Pro.

Mii transferido con éxito.

Códigos QR de personajes Mii para escanear

Este método de transferencia podemos usarlo para los Mii creados en nuestras consolas 3DS y Wii U, pero el objetivo es llevar personajes un tanto más famosos y para ello están los siguientes códigos QR. Las aplicaciones de creación de Mii en 3DS y Wii U permiten escanear dichos códigos QR. Te aconsejamos aumentar la imagen del código deseado en tu dispositivo móvil, para así acercarlo a las cámaras de 3DS y el GamePad de Wii U al momento de escanearlos sin tener inconvenientes. En este enlace también encuentras una lista de códigos QR con Mii de juegos oficiales por parte Nintendo.

Debes saber que aparte hay códigos específicos para escanearlos en Tomodachi Life de 3DS, pero en Living the Dream de Switch no es posible hacerlo y por ende no son compatibles.