Guía Persona 3 Reload: Episode Aigis, ubicación de todos los Fragmentos Crepusculares

Persona 3 Reload: Episode Aigis puede no ser tan largo como el juego base. Sin embargo, esto no significa que no existan coleccionables. Así que, además de los fragmentos crepusculares que nos da Elizabeth o los que nos encontramos en las diferentes puertas del Abismo del Tiempo, hay otros fragmentos crepusculares que hay ubicados en diferentes zonas de la residencia y el centro comercial Paulownia. Así que en esta guía de Persona 3 Reload: Episode Aigis encontrarán la ubicación de los 12 fragmentos crepusculares del DLC.

Esta guía de Persona 3 Reload: Episode Aigis está libre de spoilers, pero algunos de los fragmentos crepusculares no saldrán en los lugares a menos que se cumpla con un requisito, el cual también estará listado junto a las imágenes de ubicación.

Ubicación del primer Fragmento Crepuscular

Ubicación del segundo Fragmento Crepuscular

Este fragmento crepuscular estará disponible para recolectar después de completar todos los pisos de la puerta Magebolge.

Lugar donde está el tercer Fragmento Crepuscular

Ubicación del cuarto Fragmento Crepuscular

Este fragmento crepuscular estará disponible para recolectar después de completar todos los pisos de la puerta Cosito.

Ubicación del quinto Fragmento Crepuscular

Este fragmento crepuscular estará disponible para recolectar después de completar todos los pisos de la puerta Cosito.

Lugar donde está el sexto Fragmento Crepuscular

Este fragmento crepuscular estará disponible para recolectar después de completar todos los pisos de la puerta Cosito.

Ubicación del séptimo Fragmento Crepuscular

Este fragmento crepuscular estará disponible para recolectar después de completar todos los pisos de la puerta Caina.

Ubicación del octavo Fragmento Crepuscular

Este fragmento crepuscular estará disponible para recolectar después de completar todos los pisos de la puerta Caina.

Lugar donde está el noveno Fragmento Crepuscular

Este fragmento crepuscular estará disponible para recolectar después de completar todos los pisos de la puerta Antenora.

Ubicación del décimo Fragmento Crepuscular

Este fragmento crepuscular estará disponible para recolectar después de completar todos los pisos de la puerta Antenora.

Ubicación del onceavo Fragmento Crepuscular

Este fragmento crepuscular estará disponible para recolectar después de completar todos los pisos de la puerta Tolomea.

Ubicación del doceavo Fragmento Crepuscular

Este fragmento crepuscular estará disponible para recolectar después de completar todos los pisos de la puerta Judeca.

Con esto terminamos nuestra guía de Episode Aigis

Más contenido y guías de la franquicia Persona en GamerFocus

Guía de ubicación de todos los Fragmentos Crepusculares de Persona 3 Reload: Episode Aigis hecha con una copia digital para Xbox Series S|X y PC (Windows) provista por SEGA Latinoamérica.