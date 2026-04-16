Guía Pragmata: todos los coleccionables de la Matriz de producción en masa

Esta guía de Pragmata les ayudará a encontrar todas las cajas de seguridad, Memorias REM, Módulos y otros objetos coleccionables en la Matriz de producción en masa, uno de los primeros niveles del juego. También tenemos guías de la Planta de energía solar y el Terradomo.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

Entrada del sitio de pruebas

Cajas de seguridad

1 – Después de conseguir el Supresor de Filuna en el nivel 05 del sector 02 (Planta de reciclaje), volvemos a esta zona y eliminamos el cúmulo que bloquea el accedo al restaurante ‘Eat&Drink’.

Contiene una Moneda de Cabin.

2 – Después de conseguir el Supresor de Filuna en el nivel 05 del sector 02 (Planta de reciclaje), volvemos a esta zona y eliminamos el cúmulo que bloquea el acceso a la tienda Nouvelle.

Contiene filuna.

3 – Cerca del final del nivel, después de crear el puente que conecta los dos edificios, miramos desde este hacia abajo a la derecha y podemos arrojarnos para tomar el cofre.

Contiene Componentes de mejora.

Distrito comercial

Cajas de seguridad

1 – Tras activar la baliza, entramos a un local apropiadamente llamado Diana’s y veremos una Caja de Seguridad junto a una caja con Lunum Puro.

2 – Mientras avanzamos por el nivel veremos esta caja protegida por rayos láser.

Luego avanzamos por un pasillo con maniquíes (uno de ellos es un enemigo). Si después nos devolvemos, podemos subirnos sobre la pared y hackear el switch que apaga los láseres.

Luego nos devolvemos a abrir la caja de seguridad.

Contiene una Moneda de Cabin.

3 – Seguimos el camino y cuando llegamos al punto que muestra la segunda foto (hay tres enemigos allí) avanzamos hacia el librero y encontraremos un camino detrás de él. Al fondo está la caja de seguridad.

Contiene filuna.

4 – Esta caja la vemos primero por una de las vitrinas.

Avanzamos normalmente al lado de la baliza y a través de la tienda llamada Diana’s como si siguieramos al Callejón lateral, pero en el camino veremos unos bloques que podemos escalar. La pared de arriba es holográfica.

Seguimos el camino y derrotamos a los enemigos para encontrar otra caja al final y un Switche que podemos apagar.

Contiene Filuna.

5 – Desde los puentes superiores donde está una de las balizas podemos ver una vitrina sellada por un cúmulo de filuna. Después de conseguir el Supresor de Filuna en el nivel 05 del sector 02 (Planta de reciclaje), volvemos a esta zona, usamos los propulsores para alcanzar ese techo y los destruimos para revelar otra caja.

Contiene componentes de mejora.

Módulos

1 – Tras la sección en la que Hugh le explica los maniquíes a Diana, volteamos a la derecha y veremos un cofre al fondo.

Derrotamos los enemigos evitando los láseres, subimos usando la cadena a la izquierda y nos dejamos caer al área en que está el cofre para obtener el módulo Brecha Extendida

2 – Al final de la zona cruzamos esta puerta y encontramos una caja azul de Módulos.

Contiene el Módulo Combate Cercano.

Memoria REM

1 – Mientras avanzamos por esta sección veremos la Memoria REM protegida por una reja, solo debemos rodearla y saltar las cajas tras ella para tomarla.

Es un Balón de básquet que podemos regalarle a Diana en el refugio.

Lunum Puro

1 – Tras entrar al distrito comercial veremos una puerta sellada que no puede ser hackeada. La llave de Compuerta Escarlata se encuentra más adelante en un local que debemos atravesar (también se pueden conseguir estas llaves como recompensas de Bingo de Cabin).

Nos devolvemos, abrimos la puerta y derrotamos a todos los enemigos para poder abrir el cofre y obtener el Lunum Puro, uno de los coleccionables más valiosos de Pragmata.

2 – Tras activar la baliza, entramos a un local apropiadamente llamado Diana’s y veremos una Caja de Seguridad junto a una caja con Lunum Puro.

Callejón lateral (corredor de tránsito)

Cajas de seguridad

1 – Después de activar la baliza, saltamos hacia la plataforma que se ve al fondo y subimos en el escalador.

Una vez arriba, miramos hacia abajo y veremos el cofre. Nos dejamos caer hacia esa plataforma.

Contiene una Moneda de Cabin.

Módulos

1 – Después de derrotar a los primeros enemigos de la zona y empezar a escalar por estas plataformas, miramos a la derecha y veremos el cofre de módulo.

Contiene el Módulo Repetidor de señal.

2 – 1 – En la zona en que debemos avanzar entre las plataformas para llegar a la baliza, nos dejamos caer. Derrotamos a los enemigos y abrimos el cofre que está en la zona central.

Contiene el Módulo Francotirador.

Memoria REM

1 – En la zona en que debemos avanzar entre las plataformas para llegar a la baliza, nos dejamos caer. Derrotamos a los enemigos y nos dirigimos hacia el escalador de esta esquina.

Arriba encontraremos la Memoria REM.

Es un Tobogán que le podemos regalar a Diana en el Refugio.

Distrito empresarial (área de oficinas)

Cajas de seguridad

1 – Tras cruzar la puerta que está al lado del punto de viaje al refugio, volteamos a la derecha y destruimos los cristales el Supresor de Filuna que está en el nivel 05 del sector 02 (Planta de reciclaje). Seguimos el camino hasta el elevador.

Al salir del elevador, comenzamos nuestro camino hacia arriba activando y desactivando el switch rojo y planeando a las siguientes plataformas. A mitad del camino veremos la caja entre las plataformas.

Contiene Filuna.

2 – Tras cruzar la puerta que está al lado del punto de viaje al refugio, volteamos a la derecha, avanzamos hasta el puente y miramos abajo a la derecha para descubrir una Habitación carmesí.

Nos dejamos caer y volteamos hacia atrás para ver la caja.

Contiene componentes de mejora.

3 y 4 – Después de tomar el cofre anterior, volteamos y destruimos los cristales con el Supresor de Filuna que está en el nivel 05 del sector 02 (Planta de reciclaje).

Subimos y arriba encontraremos Cristales rojos. Para destruirlos necesitamos una habilidad de Diana obtiene al final del Sector 5: Laboratorio de Pragmata.

Los cofres contienen filuna y una Moneda de Cabin.

5 – Después de tomar los cofres anteriores, entramos a la puerta que está frente a la habitación carmesí. Detrás de la impresión fallida de un taxi hay otro cofre.

Contiene filuna.

Lunum Puro

1 – En la primera habitación de esta zona, cerca del punto de viaje al refugio.

2 – Tras cruzar la puerta que está al lado del punto de viaje al refugio, volteamos a la derecha, avanzamos hasta el puente y miramos abajo a la derecha para descubrir una Habitación carmesí.

Abrimos la habitación con una llave que hayamos encontrado o ganado en el bingo de Cabin. Derrotamos a los enemigos y podremos abrir los cofres.

Módulos

1 – El Cofre del Módulo está al lado del cofre anterior con Lunum Puro dentro de la habitación carmesí.

Contiene el Módulo Refinería portátil.

Portacartuchos

1 – Después de tomar el Cofre de Seguridad #5 (ver más arriba en esta misma guía), continuamos el camino por el edificio y al subir encontraremos el portacartuchos.

Memoria REM

1 – Tras cruzar la puerta que está al lado del punto de viaje al refugio, volteamos a la derecha y destruimos los cristales el Supresor de Filuna que está en el nivel 05 del sector 02 (Planta de reciclaje). Seguimos el camino hasta el elevador.

Al salir del elevador, comenzamos nuestro camino hacia arriba activando y desactivando el switch rojo y planeando a las siguientes plataformas. Al llegar arriba podremos tomar la memoria.

Es una Patineta que podemos regalarle a Diana en el refugio.

Planta de reciclaje de filuna

Cajas de seguridad

1 – Mientras avanzamos por la zona, llegamos a este punto. La pared del fondo es holográfica. Nos acercamos para interactuar con ella.

En su interior hay un documento y una caja de seguridad.

2 – Después de tomar la Memoria REM y arrojarnos abajo, cruzamos la puerta a la siguiente habitación y nos subimos a las tuberías para avanzar al cuarto del lado por el techo. Allí veremos el cofre.

Contiene una Moneda de Cabin.

3 – Tras bajar la rampa protegida por láseres, hackeamos el switche para desactivarlos y notaremos que también desaparecen los láseres de la plataforma de arriba. Nos subimos y veremos otro cofre.

Contiene filuna.

Memoria REM

1 – En el camino principal. Imposible no verla.

Es una Tele CRT que podemos regalarle a Diana en el refugio.

Mini Cabin

Después de tomar la Memoria REM y arrojarnos abajo, cruzamos la puerta que se ve en la captura. Volteamos a la derecha y veremos el Mini Cabin dentro de un contenedor.

Recuerden que para recolectarlo debemos dispararle.

Torre de comunicaciones: Plaza

No hay coleccionables en esta zona, solamente el combate contra el jefe.

Pragmata es un juego de acción y puzles desarrollado por Capcom disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.