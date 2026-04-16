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Guía Pragmata: todos los coleccionables de la Planta de energía solar

Los primeros pasos de Diana.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Esta guía de Pragmata les ayudará a encontrar todas las cajas de seguridad, Memorias REM, Módulos y otros objetos coleccionables en la Planta de energía solar, uno de los primeros niveles del juego. También tenemos guías de la Matriz de producción en masa y del Terradomo.

Contenido:

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

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Entrada del generador (Plataforma de Planta de energía)

Extensores de memoria

1 – Después de conseguir el Supresor de Filuna en el nivel 05 del sector 02 (Planta de reciclaje), regresamos a este nivel y podemos destruir el cúmulo de fibra para acceder a esta habitación.

Compuerta del sector cerrado (Subestación Eléctrica)

Cajas de seguridad

1 – Tras subir en el elevador, usamos los propulsores para llegar al otro lado de la barrera que se ve en la captura. En esa zona se encuentra la caja.

2 – Tras subir el elevador, nos dejamos caer por el lado derecho de esta plataforma. Así llegaremos al segundo cofre de seguridad.

3 – Después de conseguir el Supresor de Filuna en el nivel 05 del sector 02 (Planta de reciclaje), regresamos a este nivel. Cruzamos la zona de láser, subimos en el elevador y avanzamos por las plataformas hacia la izquierda por donde se ve la fibraluna.

Nos deshacemos del Cúmulo de Fibraluna usando el supresor y nos dejamos caer a una difícil zona de combate.

Una vez superados los combates podemos abrir los dos cofres. Una es una caja de seguridad y el otro contiene Lunum Puro

Lunum Puro

1 – Después de conseguir el Supresor de Filuna en el nivel 05 del sector 02 (Planta de reciclaje), regresamos a este nivel. Cruzamos la zona de láser, subimos en el elevador y avanzamos por las plataformas hacia la izquierda por donde se ve la fibraluna.

Nos deshacemos del Cúmulo de Fibraluna usando el supresor y nos dejamos caer a una difícil zona de combate.

Una vez superados los combates podemos abrir los dos cofres. Una es una caja de seguridad y el otro contiene Lunum Pur

Mini Cabin

1 – Justo antes de entrar al pasillo que tiene uno de los switches en el techo, miramos a la izquierda y veremos uno de estos coleccionables de Pragmata sobre un pilar. Le tenemos que disparar para obtenerlo.

Explanada (Antesala del centro de control)

Módulos

1 – En la segunda sala de la zona, donde está el acceso al refugio. Es el cofre grande azul.

Es el Traje reforzado que aumenta la salud de Hugh.

Memorias REM

1 – En la primera sala de la zona, se obtiene automáticamente al seguir la historia.

Es el Globo Terráqueo. Podemos regalárselo a Diana cuando estemos de regreso en el Refugio.

2 – Justo antes de la sala final de esta zona encontramos unas escaleras automáticas. Las subimos y llegamos a una zona con una pared holográfica. Interactuamos con ella para que desparezca.

Una vez podamos acceder a la habitación secreta podemos tomar otra Memoria REM. Es la que habíamos visto antes desde la entrada al generador a travéz de una ventana.

Este es el Set de Crayones y podemos regalárselo a Diana en el refugio.

Portacartuchos

1 – En la segunda sala de la zona, donde está el acceso al refugio. Abrimos la puerta que está a la izquierda del acceso e interactuamos con el dispositivo color naranja.

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Pragmata es un juego de acción y puzles desarrollado por Capcom disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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