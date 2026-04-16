Guía Pragmata: todos los coleccionables del Terradomo

Esta guía de Pragmata les ayudará a encontrar todas las cajas de seguridad, Memorias REM, Módulos, Lumen Puro y otros objetos coleccionables en Terradomo, el tercer nivel del juego. También tenemos guías de la Planta de energía solar y la Matriz de producción en masa.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

Entrada del Terradomo (Plataforma del Terradomo)

Cajas de seguridad

1 – Antes de entrar a la estación de Terradomo, volteamos a la izquierda y usamos los contenedores y columnas para llegar a la caja al fondo.

Contiene Filuna.

2 – Lo encontramos al final de la ruta A en la fábrica de plantas (ruta izquierda)

Contiene filuna

3 – Continuamos avanzando por el nivel y la veremos al fondo de un pasillo siguiendo la ruta B

Contiene componentes de mejora.

4 – En el punto en que se divide el camino entre las rutas A y B, al lado de la puerta de seguridad carmesí.

Contiene una Moneda de Cabin.

5 – Tras reactivar el elevador, subimos al siguiente piso y podemos dejarnos caer desde arriba para tomar este cofre.

Contiene componentes de mejora.

Lunum Puro

1 – Completando el reto dentro de la puerta carmesí que está en el punto en que se divide el camino entre las rutas A y B.

Módulos

1 – Dentro de la oficina que está al lado del holograma de los venados.

Es el Módulo Golpe Bajo.

2 – Tras reactivar el elevador, subimos al siguiente piso y veremos el cofre de módulos sobre una plataforma.

Contiene el Módulo Disparo Preciso.

Memoria REM

1 – Al llegar a la plataforma central del elevador, subimos usando estos escombros para alcanzar la única memoria de este nivel.

Es una cama de Flores que le podemos regalar a Diana en el refugio.

Datos de entrenamiento

1 – Dentro de la oficina que está al lado del holograma de los venados.

Centro de ecorrecreación (Laboratorio de Ecoanálisis)

Cajas de seguridad

1 – Tras subir a este nivel usando la rama del árbol, volteamos a la derecha y deshabilitamos la pared holográfica para encontrar el cofre.

Contiene filuna.

2 – A la derecha de la plataforma circular que contiene uno de los reguladores (justo antes de llegar al laboratorio) hay un contenedor con un cofre adentro. Nos dejamos caer y derrotamos a los enemigos que hay allí para abrirlo.

Contiene componentes de mejora.

3 – Tras reparar por completo el árbol, subimos a lo más alto y podemos cruzar esta plataforma hasta esta ventana. Nos deshacemos del cúmulo de filuna y cruzamos.

Abajo, derrotamos a los enemigos y podemos abrir el cofre que contiene filuna.

4 – Después de derrotar al subjefe constructor, podemos continuar por la puerta y girar hacia la derecha y nos deshacemos de la pared holográfica. Seguimos el camino hacia el cofre.

Contiene Filuna.

5 – Desde la plataforma donde está el árbol nos arrojamos a la izquierda y veremos una gruta con necrofibra que no podemos romper la primera vez que pasamos por aquí. Cuando regresemos después de pasar por el sector 5 podemos romperla y avanzar hasta donde hay otro cofre.

Contiene una Moneda de Cabin.

Lunum Puro

1 – Al llegar al punto de viaje al refugio veremos la puerta a una zona escarlata. La abrimos con una llave (encontrada u obtenida en el bingo de Cabin) y derrotamos a todos los enemigos.

Al final encontraremos el cofre con el Lunum.

2 – Después de derrotar al subjefe constructor, podemos llegar a este cofre.

3 – Después de tomar la caja de seguridad #5 (la que está en la gruta protegida por necrofibra y que solo se puede abrir después de pasar por el sector 5) volteamos y usamos este elevador. Arriba encontramos el Lunum.

Módulos

1 – Al llegar al punto de viaje al refugio veremos la puerta a una zona escarlata. La abrimos con una llave (encontrada u obtenida en el bingo de Cabin) y derrotamos a todos los enemigos.

Al final encontraremos el cofre con el Lunum y otro con el módulo.

Contiene el Módulo Daño colateral.

2 – Al llegar al laboratorio, donde está el segundo punto de viaje al refugio, veremos también el cofre del módulos.

Contiene el Módulo Contradefensa.

3 – Bajando las escaleras que están detrás del punto del viaje al Refugio podemos encontrare esta caverna. Entramos, seguimos el camino de la derecha y subimos al obstáculo.

Al final de la sección encontramos componentes de mejora y una pared holográfica. Derrotamos al enemigo y buscamos el cofre.

Contiene el Módulo Hackeo Didáctico.

Memoria REM

1 – Al comienzo de esta zona, vamos a la derecha hasta el final del corredor y nos dejamos caer. Escondida en una esquina está la Memoria.

Son Globos y se los podemos regalar a Diana en el refugio.

2 – Siguiendo el camino por la cueva protegida por cúmulos de filuna.

Pabellón Central – Piso Superior

No hay coleccionables en esta área.

Laboratorio de geología (Centro de edafología)

Cajas de seguridad

1 – Poco antes de pasar por la playa, llegamos a esta encrucijada y seguimos el camino de la derecha para alcanzar un cofre.

Tiene una Moneda de Cabin.

2 – Tras pasar por la playa subimos a un pasillo elevado donde derrotamos a algunos enemigos. Al final del pasillo hay otra caja.

Contiene componentes de mejora.

3 – Al final del pasillo podemos dejarnos caer siguiendo el rastro de filuna para encontrar otro cofre.

Contiene filuna.

4 – Al lado del punto de viaje de regreso al refugio hay una habitación cerrada con una cerradura que podemos hackear. En su interior hay una caja.

Contiene componentes de mejora.

5 – Al lado del elevador hay una pared holográfica que podemos deshabilitar para encontrar otra caja.

Contiene filuna.

6 – Después de subir el elevador podemos llegar a este punto y romper el cúmulo de filuna para abrirnos paso hasta otra caja.

Contiene filuna.

7 – Cuando llegamos a la sala con la «trampa», derrotamos a los enemigos y seguimos esta puerta. Luego entramos en la habitación de la izquierda y veremos el cofre.

Contiene componentes de mejora.

8 – Antes de dejarnos caer en esta zona donde hay enemigos, saltamos a la plataforma de la derecha para encontrar otra caja.

Contiene una Moneda de Cabin.

9 – En la misma sala de la caja anterior, al lado opuesto, hay una caja a la que podemos llegar subiendo en las plataformas.

Contiene componentes de mejora.

10 – Seguimos avanzando hasta esta sala, pero en vez de seguir por la puerta, saltamos por encima de la plataforma de la izquierda. Al otro lado rompemos el cúmulo de fibra.

Contiene filuna.

Lunum Puro

1 – En la habitación oscura de la ruta principal, después de pasar por la zona que contiene las cajas de seguridad 7 y 8.

Memoria REM

1 – Después de pasar la sala con la trampa y llegar a la zona de las habitaciones (caja de seguridad #7) veremos la memoria a través de una ventana.

Seguimos avanzando por la ruta normal y aquí nos desviamos por este pasillo. Al fondo del camino caemos a la habitacion que vimos antes y podemos tomar la Memoria.

Es un columpio que podemos regalar a Diana en el refugio.

Datos de Entrenamiento

1 – Tras llegar a la playa, seguimos el camino de la izquierda y nos deshacemos del cúmulo de filuna para bajar a una habitación oscura que tiene este objeto.

Laboratorio de agronomía (Terranium)

Lunum Puro

1 – A la izquierda de la entrada a la zona del jefe hay una zona carmesí que podemos abrir con una llave que hayamos encontrado o ganado en el bingo de Cabin.

Al superar la zona encontraremos un cofre con el Lunum y una extensión de memoria para Diana.

Extensión de Memoria

1 – A la izquierda de la entrada a la zona del jefe hay una zona carmesí que podemos abrir con una llave que hayamos encontrado o ganado en el bingo de Cabin.

Al superar la zona encontraremos un cofre con el Lunum y una extensión de memoria para Diana.

Pragmata es un juego de acción y puzles desarrollado por Capcom disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.