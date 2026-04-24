Cómo conseguir todos los trajes para Hugh y Diana en Pragmata

¿El elaborado traje espacial de Hugh y la chaqueta azul de Diana les parecen aburridos? Pues cámbienles el estilo usando esta guía de Pragmata que les dice cómo desbloquear todos los trajes secretos de ambos personajes en este genial juego de Capcom.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título, la explicación de su historia y si no saben cómo sacar el verdadero final, aquí les explicamos cómo hacerlo.

Sobre los Tableros del Club de Sellos

Antes de continuar deben saber que muchos de los trajes se consiguen en los Tableros del Club de Sellos de Cabin y se desbloquean con las Monedas Cabin que conseguimos en Cofres Secretos, completando los simuladores del Modo Señal Desconocida o como recompensas en las Pruebas de entrenamiento del Refugio.

Es posible que cuando desbloqueen un tablero de sellos, la zona en la que se encuentre el traje esté bloqueada. Para desbloquear estas casillas de los tableros de sellos, debemos completar la Zonas Carmesí que nos indiquen. Las llaves para estas zonas se pueden conseguir en los mismos tableros o explorando los niveles.

Una vez desbloqueado un traje para Hugh o para Diana, podemos equiparlo interactuando con el Armario que se encuentra en el Refugio.

Todos los trajes de Hugh en Pragmata

Primero veamos cuáles son todos los trajes de astronautas que podemos conseguir para nuestro protagonista.

Traje de Delphi

Este es el traje por defecto del juego y está desbloqueado desde el comienzo. Comenzamos con él equipado.

Exocoraza

Desbloqueando la casilla correspondiente en el tablero de sellos 01 Tablero Pasante (esquina inferior derecha).

Exocoraza modelo B

Desbloqueando la casilla correspondiente en el tablero de sellos 02 Tablero Asociado (penúltima casilla de la fila inferior).

Legión cero

Desbloqueando todas las casillas del tablero de sellos 02 Tablero Asociado (Gran Premio).

Legión cero modelo B

Desbloqueando todas las casillas del tablero de sellos 03 Tablero Técnico (Gran Premio).

Astronauta clásico

Desbloqueando la casilla correspondiente en el tablero de sellos 03 Tablero Técnico (esquina superior derecha).

Errante umbrío

Desbloqueando la casilla correspondiente en el tablero de sellos 05 Tablero director (esquina superior izquierda). Este tablero se desbloquea tras terminar el juego una vez.

Astronauta clásico modelo B

Se desbloquea al terminar el juego y cargar de nuevo la partida o continuar en Nuevo juego+.

Obsidiana

Se desbloquea al completar las 10 simulaciones de la Cámara secreta en el modo de juego Señal no identificada. Este modo aparece al terminar el juego por primera vez y seleccionado la opción respectiva desde el menú principal.

Gato lunar

No se puede desbloquear en el juego. Se obtiene comprando la edición deluxe del juego o el DLC ‘Pack variado del Refugio’.

Peso pesado

No se puede desbloquear en el juego. Se obtiene comprando la edición deluxe del juego o el DLC ‘Pack variado del Refugio’.

Neo Bushido

Este atuendo de Hugh fue un bono de compra anticipada para quienes adquirieron el juego digitalmente. Las primeras ediciones físicas incluyen un código de descarga para este cosmético.

Se supone que más adelante podría venderse como DLC, pero al momento de hacer esta guía de todos los trajes de Pragmata no se ha revelado cuándo.

Garabatos

Este traje solo se podía obtener completando la demo Pragmata: Sketchbook y comenzando a jugarla de nuevo, pero al momento de hacer esta guía no hay forma de obtenerlo en el juego completo a menos que sea mediante mods para la versión de PC.

Estamos seguros que eventualmente será agregado como una descarga gratuita, pero de momento no sabemos cuándo podría llegar.

Todos los trajes de Diana en Pragmata

Ahora veamos cuáles son todos los atuendos que podemos conseguir para nuestra querida hija robot.

Abrigo de la Cuna

Este es el atuendo por defecto del juego y está desbloqueado desde el comienzo. Lo tiene equipado cuando la encontramos por primera vez.

Aqua lunar

Desbloqueando todas las casillas del tablero de sellos 01 Tablero Pasante (Gran Premio).

Negro lunar

Desbloqueando la casilla correspondiente en el tablero de sellos 03 Tablero Técnico (segunda fila, tercera columna).

Blanco lunar

Desbloqueando todas las casillas del tablero de sellos 04 Tablero Gerente (Gran Premio).

Latido

Completando un Bingo (tres en línea) en el tablero de sellos 05 Tablero director. Pueden ser tres casillas seguidas cualquiera en cualquier dirección. Este tablero se desbloquea tras terminar el juego una vez.

Lirio estrella

Desbloqueando todas las casillas del tablero de sellos 05 Tablero Director (Gran Premio). Este tablero se desbloquea tras terminar el juego una vez.

Ejecutora umbría

Desbloqueando la casilla correspondiente en el tablero de sellos 05 Tablero director (última casilla de la fila de la mitad). Este tablero se desbloquea tras terminar el juego una vez.

Chic rosa

Se desbloquea al terminar el juego y cargar de nuevo la partida o continuar en Nuevo juego+.

Neón oscuro

Se desbloquea al completar las 10 simulaciones de la Cámara secreta en el modo de juego Señal no identificada. Este modo aparece al terminar el juego por primera vez y seleccionado la opción respectiva desde el menú principal.

Esponjocita

No se puede desbloquear en el juego. Se obtiene comprando la edición deluxe del juego o el DLC ‘Pack variado del Refugio’.

Armarrobots

No se puede desbloquear en el juego. Se obtiene comprando la edición deluxe del juego o el DLC ‘Pack variado del Refugio’.

Neo Kunoichi

Este atuendo de Diana fue un bono de compra anticipada para quienes adquirieron el juego digitalmente. Las primeras ediciones físicas incluyen un código de descarga para este cosmético.

Se supone que más adelante podría venderse como DLC, pero al momento de hacer esta guía de todos los trajes de Pragmata no se ha revelado cuándo.

Esperamos que esta guía de Pragmata los haya ayudado a conseguir todos los trajes para Hugh y Diana en el juego… o al menos saber cuáles les quedaron faltando.

Pragmata es un juego de acción y aventura con una historia de ciencia ficción disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.