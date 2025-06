Guía Raidou Remastered para completar todos los expedientes o misiones secundarias

En esta guía de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army , listaremos cada uno de los 45 expedientes o misiones secundarias del juego. Cabe resaltar que hay 44 que se pueden hacer en la primera partida, pero solo uno se podrá desbloquear una vez iniciemos el nuevo juego+ en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army. Algo importante que deben tener en cuenta es que ninguno de los 44 expedientes que se pueden hacer en la primera vuelta al juego se pueden perder. Así que podemos hacer las misiones secundarias antes de terminar el último episodio.

Guía de expedientes del episodio 1 de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Estos son algunos demonios con la habilidad de Volar en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

No.01 Purga las grietas zakuro Ubicación: Tsukudo-cho, después de regresar de Dark Tsukudo-cho por primera vez. Necesitarás purgar las 3 grietas zakuro que han aparecido en Tsukudo-cho.

No.02 Pidiendo ayuda (Parte 1) Ubicación: Tsukudo-cho, después de regresar de Dark Tsukudo-cho por primera vez. Habla con la chica fuera del Santuario Tamonten. Luego necesitarás usar un demonio con la habilidad de Volar para ayudar a bajar a su mascota.

No.03 ¿Un «caso especial»? Ubicación: Tsukudo-cho, después de regresar de Dark Tsukudo-cho por primera vez. Habla con la persona cerca de Isakaya y dale 1 Ox Bezoar . Si no tienes uno, puedes comprarlo en Konnou-Ya por 800 yenes.

No.04 A por el premio Ubicación: Santuario Sin Nombre, después de regresar de Dark Tsukudo-cho por primera vez. Necesitarás purgar 5 fisuras de Aril, luego hablar con la Estatua del Zorro (Izquierda) sobre las fisuras de Aril, y luego reclamar una recompensa por limpiar 5.

No.05 Entrenamiento intensivo Ubicación: Dark Tsukudo-cho, después de escuchar a escondidas en la sala de estar de la Residencia Daidouij. Ve al Santuario Tamonten en Dark Tsukudo-cho. Tendrás que derrotar a todos los enemigos en 3 minutos.



Episodio 2

Estos son algunos demonios con la habilidad de usar la fuerza en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

No.06 Terco como un demonio Ubicación: Tsukudo-cho, al comienzo del episodio. Necesitarás purgar la nueva fisura de Aril que apareció en el callejón donde Rin fue secuestrada en el episodio anterior.

No.07 Forja de espadas (Parte 1) Ubicación: Entrada del Shin-Sekai Soda Joint, al comienzo del episodio. Ve al Goumaden y crea Bizen-Osafune, Himezuru o Type 32 Gunto con Alquimia de Espadas. Después, ve a la entrada del Soda Joint y habla con el aprendiz afuera. Serás recompensado con otro Renki , que es el material base para la Alquimia de Espadas que necesitarás para desbloquear el logro o trofeo Timeless Summoner de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

No.08 Respeto a los mayores Ubicación: Ginza-cho, al comienzo del episodio. Habla con el anciano fuera de la Tienda de Licores Kamado. Luego necesitarás usar un demonio con la habilidad Fuerza —como Neko Shogun— para ayudarlo a cruzar la calle.

No.09 Voz de los animales Ubicación: Laboratorio de ciencias especiales, una vez que viajes a Fukagawa-cho. Necesitarás un demonio con la habilidad Leer la mente ,para saber lo que está pensando el perro y luego decirle —en un espacio de 20 caracteres— cuál sea tu sueño.

No.10 Ese Narumi… (Parte 1) Ubicación: Laboratorio de ciencias especiales, una vez que viajes a Fukagawa-cho. Necesitarás un demonio con la habilidad inspeccionar . Invoca al demonio y usa la habilidad cerca del hombre sin hogar para inspeccionar el área, revelando el objeto que necesitas recoger del suelo.

No.11 La cámara del tesoro Ubicación: Sótano de la Residencia Daidouji, después de comprar la ganzúa. Dirígete al 2F de la Residencia Daidouji y usa la ganzúa en la Habitación de Invitados más cercana a la fisura de Aril. Ve al sótano y dale el Vodka al Gran Tarrasque . Ahora podrás pedirle que te lleve al tesoro acumulado.

No.12 Blanco de miradas Ubicación: Fukagawa-cho, después de derrotar a Oboroguruma. Dirígete a la Sala de Exposiciones e interactúa con la Puerta Corredera para mirar dentro, lo que eventualmente iniciará una batalla.



Episodio 3

Estos son algunos demonios con la habilidad de Leer la mente en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

No.13 No todos los demonios luchan Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Dark Tsukudo-cho. Habla con Agathion en el callejón al norte de la Tienda de Helados Inagaki. Después, regresa a Tsukudo-cho y ve a Kugizen para enviar un demonio en una investigación en solitario para conseguir el jarabe de adentro. Una vez que hayas terminado, ve al Santuario Sin Nombre y usa el jarabe en el árbol a la izquierda de la entrada. Corre hasta la siguiente luna llena y luego interactúa con el árbol de nuevo para obtener el Stag Beetle . Regresa con Agathion y dale el Stag Beetle.

No.14 Pidiendo ayuda (Parte 2) Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Santuario Sin Nombre. Habla con el chico en el área. Luego necesitarás un demonio con la habilidad inspeccionar . Invoca al demonio y usa la habilidad de inspeccionar el área para revelar el objeto que necesitas recoger del suelo. Después, habla con el chico de nuevo.

No.15 Derrota a las fuerzas demoníacas Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Sala de Entrenamiento B2. Ve al Santuario Sin Nombre e interactúa con el lavabo para entrar a la Sala de Entrenamiento. Usa el ascensor del centro para bajar al B2 e interactúa con la fisura de Aril. Luego tendrás que derrotar a muchos demonios en 3 minutos. Afortunadamente, son bastante débiles, con excepción de los últimos 2 demonios que aparecen. Querrás tener tus habilidades de combate configuradas a Presagio ígneo, Presagio Voltaico y luego Presagio gélido o ventoso , dependiendo de tu preferencia. Se recomienda traer 2 demonios para cada tipo también, para que puedas intercambiarlos según sea necesario durante la pelea y en caso de que alguno muera. Serás recompensado con otro Renki , que es el material base para la Alquimia de Espadas que necesitarás para desbloquear el logro Timeless Summoner .

No.16 Un Reino para demonios Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Entrada del Shin-Sekai Soda Joint. Antes de ir a la ubicación, obtén un Jack Frost ya sea fusionándolo, confinándolo o comprándolo de nuevo en el Gráfico del Diablo. Luego puedes hablar con Rokugoro fuera de Shin-Sekai y darle el Jack Frost.

No.17 Ese Narumi… (Parte 2) Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Daidouji Textiles. Necesitarás un demonio con la habilidad inspeccionar , como Raiju o Nue. Entra en el almacén e invoca al demonio, luego usa la habilidad inspeccionar para inspeccionar el área, revelando el objeto que necesitas recoger del suelo.



Guía de expedientes del episodio 4 de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Estos son algunos demonios con la habilidad de Seducción en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

No.18 Forja de espadas (Parte 2) Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Entrada del Shin-Sekai Soda Joint. Ve al Goumaden y crea Muramasa, Kogarasumaru o Kiyotsune con Alquimia de Espadas. Después, ve a la entrada del Soda Joint y habla con el aprendiz afuera. Serás recompensado con otro Renki , que es el material base para la Alquimia de Espadas que necesitarás para dsbloquear el logro o trofeo Timeless Summoner .

No.19 Hayataro al ataque Desbloquea: Después de informar a la Agencia de Detectives Narumi. Ubicación: Fukagawa-cho. Ve al Lote Vacío y habla con Hayataro para luchar contra él. Luego desbloquearás a Hayataro para fusiones, lo cual es necesario para Unbound Summoner .

No.20 Ese Narumi… (Parte 3) Desbloquea: Después de derrotar a Triglav. Ubicación: Harumi-cho. Habla con el hombre en el camino que lleva al Cuartel General de la Armada para encontrarlo actuando de forma extraña. Ve a Dark Harumi-cho y habla con el Hiruko ubicado en el mismo lugar y derrótalo. Después, regresa a Harumi-cho y habla con el hombre de nuevo.

No.21 Ese Narumi… (Parte 4) Desbloquea: Después de negociar con el Big Tarrasque. Ubicación: Sala de Entrenamiento Este. Ve a Ginza-cho y sal del área hacia el este. Sigue la línea blanca hasta el círculo azul al final e invoca a Tarrasque para entrar al agua. Verás otro círculo azul en el lado este del mapa que lleva a un edificio solitario. Esta es la Sala de Entrenamiento Este. Una vez dentro, inicia una investigación en solitario con un demonio fuerte, ya que tendrás una pelea en solitario con ellos, luego acércate a los demonios al norte.

No.22 Prohibido espiar Desbloquea: Después de negociar con el Big Tarrasque. Ubicación: Fukagawa-cho. Antes de ir al área, necesitarás un demonio con la habilidad Seducción , como Lamia por ejemplo. Después, ve al mapa del mundo cerca de Tsukudo-cho e invoca a Tarrasque en el puerto cercano. Sigue el río hacia el este hasta llegar a la intersección, luego ve al norte y baja en el primer círculo azul en el área de Fukagawa-cho. Acércate al hombre y usa Allure en él, luego derrótalo.



Episodio 5

Estos son algunos demonios con la habilidad de Inspeccionar en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

No.23 La prueba de Yoshitsune Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Sala de Entrenamiento B4. Ve a la Sala de Entrenamiento y baja en el ascensor al B4. Una vez en el B4, habla con Yoshitsune y comienza la batalla. Ten cuidado, ya que Yoshitsune es de nivel 45 y probablemente de un nivel superior al tuyo, así que asegúrate de tener cuidado y guardar a tus demonios cuando sea necesario. Luego desbloquearás a Yoshitsune para fusiones, lo cual es necesario para Unbound Summoner .

No.24 Se buscan músicos Desbloquea: Después de encontrar la cámara de Tae. Ubicación: Laboratorio de ciencias especiales. Antes de ir al área, asegúrate de tener los siguientes demonios, ya sea fusionándolos, confinándolos o comprándolos en el Gráfico del Diablo: Sati Flaemis Ara Mitama Una vez que los tengas a los 3, ve al Laboratorio de ciencias especiales y habla con la chica de rojo. Serás recompensado con otro Renki , que es el material base para la Alquimia de Espadas que necesitarás para Timeless Summoner .

No.25 Agasaja al turista Desbloquea: Después de derrotar a Nebiros. Ubicación: Harumi-cho. Ve a Harumi-cho, luego ve al muelle e invoca a Tarrasque para entrar en aguas abiertas. Dirígete al gran brillo en el agua para obtener la Luxury Eel . Regresa a Harumi-cho y habla con el hombre cerca del Restaurante.

No.26 Una costumbre de Kuzunoha Desbloquea: Después de derrotar a Nebiros. Ubicación: Santuario Sin Nombre. Tendrás que visitar 6 lugares diferentes para encontrar un número, y luego decirle la suma total de los 6 números a la Estatua del Zorro (Derecha) en el Santuario Sin Nombre. En realidad no necesitas visitar las 6 áreas, puedes ir directamente a hablar con la Estatua del Zorro (Derecha) y darle la suma total de inmediato. Ya has visitado la Sala de Entrenamiento Este durante un expediente anterior, pero para encontrar la Sala de Entrenamiento Norte, ve al área fuera de Daidouji Textiles y dirígete al círculo azul directamente a la izquierda. Invoca a Tarrasque y ve a la pequeña isla. Sala de Entrenamiento B1 – 1.995.122 Sala de Entrenamiento B2 – 5.971.113 Sala de Entrenamiento B3 – 2.006.030 Sala de Entrenamiento B4 – 281.023 Sala de Entrenamiento Este – 220.825 Sala de Entrenamiento Norte – 8.837.912 Suma Total – 19.312.025



Episodio 6

No.27 Prueba de Cien Demonios (Parte 1) Desbloquea: Al comienzo del episodio. Aunque no puedes salir del área hasta la escena con Kaya. Ubicación: Sala de Entrenamiento B5. Ve a la Sala de Entrenamiento y baja en el ascensor al B5. Una vez en el B5, explora cada parte del área y se te pedirá que participes en un desafío. Luego tendrás que luchar contra muchos demonios muy débiles.



Guía de expedientes del episodio 7 de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

No.28 Apoyo indiscriminado Desbloquea: Al comienzo del episodio. Aunque necesitarás avanzar un poco en la historia antes de llegar al área para completar el expediente. Ubicación: Dark Fukagawa-cho. Una vez en Dark Fukagawa-cho, avanza al lado opuesto del área y rompe todas las Nethergates. Después, habla con el demonio del otro lado.



Episodio 8

No.29 Kudan al ataque Desbloquea: Durante el Episodio 7, pero no se puede completar hasta que llegues a Sakuradayama en este episodio. Ubicación: En algún lugar del Reino Oscuro. Después de llegar a Sakuradayama, ve a cualquier área del Reino Oscuro y corre hasta que te encuentres con un demonio que parece una vaca gigante con un pelaje blanco, luego lucha contra él. Se recomienda hacer Dark Tsukudo-cho, ya que todo es de bajo nivel allí, lo que te dará un tiempo más fácil para explorar. Serás recompensado con otro Renki , que es el material base para la Alquimia de Espadas que necesitarás para desbloquear el logro o trofeo Timeless Summoner . También desbloquearás la capacidad de fusionar a Kudan , lo cual es necesario para cumplir con los requerimientos del logro Unbound Summoner .

No.30 Manifestación de demonios Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Kasumidai. Dirígete a la estatua y habla con el demonio. Luego tendrás que derrotarlos a todos en 1 minuto y 40 segundos.

No.31 ¿Hola…? Desbloquea: Durante el Episodio 8, pero como requiere que seas de nivel 66 para fusionar a Belial, es mejor hacerlo ahora. Ubicación: Tsukudo-cho, Harumi-cho y Ginza-cho. Antes de ir a la ubicación, ten a Belial (que requiere ser nivel 66) y también un Nebiros en tus tubos. Una vez hecho esto, usa la cabina telefónica fuera del Santuario Tamonten en Tsukudo-cho. Después, ve a la cabina telefónica junto al Salón Kiyohikoi en Harumi-cho. Finalmente, ve a la cabina telefónica en el lado oeste de la Tienda Departamental Bujiya en Ginza-cho. Luego tendrás que luchar con Alice . Ella es débil a los ataques físicos, por lo que se recomienda configurar tus habilidades de combate a algunos ataques físicos. Luego desbloquearás a Alice para fusiones, lo cual es necesario para el logro Unbound Summoner . Nota: este expediente (31) recomendamos que lo hagan durante el Episodio Final. Ya que, requiere nivel 66 para fusionar a Belial.

No.32 Visita a Kiyoshi (Parte 1) Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Daidouji Textiles. Habla con Kiyoshi en el Almacén.

No.33 Visita a Denpachi (Parte 1) Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Fukagawa-cho. Habla con Denpachi fuera de su casa.



Episodio 9

Por razones de la historia durante el episodio 9 de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army no se desbloquean expedientes nuevos, ni se pueden completar los que tenemos activos.

Guía de expedientes del episodio 10 de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

No.34 Prueba de Cien Demonios (Parte 2) Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Sala de Entrenamiento B7. Ve a la Sala de Entrenamiento y baja en el ascensor al B7. Una vez en el B7, ve a la esquina suroeste del área y corre hasta la Luna Nueva y se te pedirá que participes en un desafío. Luego tendrás que luchar contra muchos demonios débiles.

No.35 El Príncipe de la oscuridad Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: La Iglesia Católica. Una vez que llegues, automáticamente comenzarás una batalla. Tendrás 2 minutos para derrotar a Mot. Se recomienda encarecidamente que traigas Presagio Ventoso como habilidad de combate y 2 demonios que puedan causar daño eléctrico para que puedas terminar la pelea lo más rápido posible. Luego desbloquearás a Mot para fusiones, lo cual es necesario para el logro o trofeo Unbound Summoner .

No.36 UN REGALO Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Dark Ginza-cho. Habla con el demonio cerca del inicio del área.

No.37 Visita a Kiyoshi (Parte 2) Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Daidouji Textiles. Habla con Kiyoshi en el Almacén.

No.38 Visita a Denpachi (Parte 2) Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Fukagawa-cho. Habla con Denpachi fuera de su casa.



Episodio 11

No.39 Prueba de Cien Demonios (Parte 3) Desbloquea: Al comienzo del episodio. Ubicación: Sala de Entrenamiento B9. Ve a la Sala de Entrenamiento y baja en el ascensor al B9. Una vez en el B9, ve a la esquina noreste del área y corre hasta la Luna Llena y se te pedirá que participes en un desafío. Luego tendrás que luchar contra muchos demonios muy débiles.

No.40 Cicatrices de la Recesión Desbloquea: Después de hablar con Sadakichi. Ubicación: Sakuradayama. Habla con el demonio cerca del santuario y lucharás contra él. El jefe es de nivel 70 y tendrás 2 minutos para derrotarlo. Se recomienda traer Presagio ígneo y 2 habilidades de combate de ataque de gran daño, ya que los demonios son en su mayoría inútiles durante la pelea, ya que el jefe lanza ataques que los demonios no pueden evitar. Luego desbloquearás a Belphegor para fusiones, lo cual es necesario para Unbound Summoner .

No.41 Una petición teórica Desbloquea: Después de hablar con Victor. Ubicación: Ginza-cho. Necesitarás tener una Pixie con Agidyne . Hay 2 maneras de hacer esto: usando 3 libros de Agidyne en Pixie, o fusionando una Pixie para que tenga Agidyne. Fusiona a Cerberus con Onmoraki para obtener a Flaemis y transferir Agidyne. Fusiona a Flaemis y Legion A (Nivel 4) o Legion B (Nivel 5) para obtener a Pixie y transferir Agidyne. Legion C a E (las de Nivel 20) no funcionan para esta fusión. Una vez que tengas la Pixie con Agidyne, habla con el hombre enmascarado directamente en la entrada del área y dale la Pixie. Serás recompensado con otro Renki , que es el material base para la Alquimia de Espadas que necesitarás para Timeless Summoner .

No.42 Forja de espadas (Parte 3) Desbloquea: Después de hablar con Victor. Ubicación: Entrada del Shin-Sekai Soda Joint. Ve al Goumaden y crea Kusanagi, Onigiri, Luna Blade, Sol Blade, Ameno-Ohabari o Vanargand con Alquimia de Espadas. Después, ve a la entrada del Soda Joint y habla con el aprendiz afuera. Como recompensa, obtendrás la espada Fujimasa , que te otorga una nueva habilidad de combate necesaria para el logro o trofeo Dimensional Detective de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.



Episodio Final

No.43 El Acto Final Desbloquea: Al comienzo del episodio, después de haber completado el expediente 39. Ubicación: Sala de Entrenamiento B10. Ve a la Sala de Entrenamiento y baja en el ascensor al B10. Una vez en el B10, ve a la plataforma norte y acepta el desafío. El propio Beelzebub será de nivel 75, con todos sus peones alrededor del mismo nivel, así que asegúrate de venir preparado. Beelzebub es resistente o anula todo tipo de ataque excepto el Viento y el Todo poderoso , así que asegúrate de traer algunos demonios que se centren en el daño de Viento y de configurar tus habilidades de combate en consecuencia. A continuación, algunos consejos para la pelea: Elimina primero a todos sus súbditos, ya que estorbarán mucho. Cuando Beelzebub use Megido , guarda a tus demonios y aléjate lo más posible de él, preferiblemente a una de las esquinas de la arena opuestas a él. Usa balas para aturdirlo por un corto período de tiempo para que tú y tus demonios puedan golpearlo. Guarda tu ataque espiritual para cuando tenga la guardia rota, de esa manera podrás causarle el mayor daño posible. Derrotarlo desbloqueará Demons’ Terror , así como la capacidad de fusionar a Beelzebub , lo cual es necesario para desbloquear el logro o trofeo Unbound Summoner de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

No.44 Un Dios Trascendente Desbloquea: Una vez que llegues al Corredor Akarana. Ubicación: Fisura Dimensional 199x. Necesitarás un demonio con la habilidad inspeccionar . Ve a la sección 1990 del Corredor Akarana e invoca a Agathion y usa la habilidad cerca de la entrada y verás un pequeño brillo en el suelo a la izquierda. Interactúa con él para acceder a la Fisura Dimensional 199x. Habla con Asura para comenzar la batalla. Asura resiste y anula casi todo excepto el Hielo y el Todo poderoso , por lo que se recomienda traer demonios que causen daño de Hielo y configurar tus habilidades de combate en consecuencia. Serás recompensado con otro Renki , que es el material base para la Alquimia de Espadas que necesitarás para desbloquear el logro o trofeo Timeless Summoner de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army. También desbloquearás la capacidad de fusionar a Asura , lo cual es necesario para desbloquear el logro o trofeo Unbound Summoner de Raidou Remastered.



Nueva Partida+

No.45 ¿Un Nuevo Héroe Emerge? Desbloquea: Después de obtener el vino en el Episodio 1. Ubicación: Tsukudo-cho. Después de obtener el título de Maestro de Demonios , que requiere 5,900 puntos de lealtad, habla con el Detective Kazama para obtener el uniforme Bancho . El Detective Kazama está en un lugar diferente dependiendo del episodio en el que te encuentres, así que cada una de sus ubicaciones será la siguiente: Episodio 1 – Tsukudo-Cho, frente al Puente Ushigome-Gaeri Episodio 2 – Sala Principal de la Residencia Daidouji. Asegúrate de hablar con él antes de liberar a Denpachi/Parte noreste de Ginza-Cho Episodio 3 – Parte noreste de Ginza-Cho. Episodio 4 – En la parte trasera de la Fábrica Daidouji. Episodio 5 – Iglesia Católica en Harumi-Cho. Episodio 6 – Parte noreste de Ginza-Cho. Episodio 7 – Parte noreste de Ginza-Cho. Episodio 8 – Parte noreste de Ginza-Cho. Episodio 9 – No disponible durante este Episodio. Episodio 10 – En el centro de Sakuradayama. Episodio 11 – En el centro de Sakuradayama. Episodio 12 – Parte noreste de Ginza-Cho. Una vez que tengas el Bancho Uniform, sal de Konnou-ya y automáticamente se iniciará una escena donde Raiho se fusionará. Luego tendrás una opción de diálogo para decir su nombre; si lo dices incorrectamente, comenzarás una batalla con él, lo cual necesitas hacer para completar el expediente. Raiho es de nivel 26, así que si tu nivel es demasiado bajo en este momento, elige «Raiho» como su nombre y el diálogo terminará, permitiéndote regresar a él más tarde. Luego desbloquearás a Raiho para fusiones, lo cual es necesario para desbloquear el logro otrofeo Unbound Summoner de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.



Guia de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army hecha con una copia digital para Steam provista por SEGA Latinoamérica.