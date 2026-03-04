Guía Resident Evil Requiem con la ubicación de todas las monedas antiguas

Ya sabemos la ubicación y los códigos de las cajas fuertes del centro de pacientes de Rhodes Hill de Resident Evil Requiem, pero este no es el único coleccionable que puede recolectar Grace antes de escapar del lugar. En el lúgubre centro médico también se encuentran las monedas antiguas, coleccionable que sirve para comprar algunas mejoras muy útiles para Grace. Así que en está guía de Resident Evil Requiem (RE 9), les mostraremos la ubicación de todas las monedas antiguas que hay en el centro de pacientes de Rhodes Hill.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Resident Evil. Seguir

Esta guía con la ubicación de las monedas antiguas de Resident Evil Requiem (RE 9) está totalmente libre de spoilers

¿Cuál es la ubicación de las 22 monedas antiguas de Resident Evil Requiem (RE 9)?

Para comprar todos los artículos de la sala de juegos solo se necesitan 17 monedas antiguas, pero en Resident Evil Requiem se encuentran un total de 22 en la zona del centro de pacientes de Rhodes Hill. Así que a continuación, les contaremos y mostraremos —en vídeo— la ubicación de cada una de estas monedas que se pueden recolectar con Grace en RE 9.

La primera moneda se encuentra en el cuarto de guardado de la oficina del guardia cuya entrada queda en la sala central del centro de pacientes de Rhodes Hill.

Luego, las monedas antiguas de RE 9 pueden ser recolectadas en el orden que ustedes deseen. No obstante, les compartimos nuestra ruta sugerida. Cabe aclarar, que en los videos que verán en nuestra guía no verán a ningún enemigo. Así que tengan eso en cuenta para que estén preparados para enfrentarlos.

1. Ubicación de las monedas antiguas en el salón de juegos

En la sala de juegos se encuentran cuatro monedas antiguas, pero una de estas se encuentra escondida detrás de un pequeño puzle. Para poder obtenerla sólo debes disparar a a los números 7, 15 o 29 de la mesa y accionar la ruleta. En caso de que la moneda caiga en uno de los números a los que le has disparado ganaras y la moneda saldrá en el lugar del disparo.

2. Ubicación de la moneda antigua cerca a la sala de documentos

La moneda se encuentra en una mesa entre la sala de documentos y las escaleras que llevan a la sala con bar. En esta zona, al inicio hay un zombi y luego puede aparecer un Blister Head y el cocinero.

3. Ubicación de las monedas antiguas de la sala de espera

En esta zona hay tres monedas antiguas. Dos de ellas en una caja fuerte abierta y la otra en una mesa frente a la entrada del armario. Deben tener cuidado, ya que en esta parte del mapa se encuentran dos enemigos antes de conseguir el brazalete de nivel y cinco enemigos luego de conseguir este brazalete.

4. Ubicación de las monedas antiguas de las escaleras y zona de la oficina del investigador

Al fondo del ala este del centro del pacientes se encuentran cuatro monedas antiguas. Dos de ellas antes de subir las escaleras y las otras al fondo de la oficina del investigador en el cuarto donde se encuentra la sustancia corrosiva. Una está a la derecha antes de la sala del proyector y la otra está en poder de una de las cantantes. Así que debemos derrotarla para poder obtenerla. En esta zona hay dos enemigos al final de la escaleras (en el segundo piso), tres zombis en la sala del proyector y la cantante.

5. Ubicación de las monedas antiguas de la sala de reconocimiento

En la sala de reconocimiento, al interior de la caja fuerte se podrán encontrar tres monedas antiguas. La clave de esta caja fuerte es: derecha 30, izquierda 10 y derecha 50.

6. Ubicación de las monedas antiguas del Bar

En la zona del Bar hay cinco monedas antiguas. Tres de ellas en la caja fuerte cuya clave es: izquierda 10, derecha 80 y izquierda 30. Otra moneda se encuentra en poder de la segunda zombi cantante y la última se encuentra en el piano de la sala.

7. Ubicación de las moneda antigua del patio del centro de pacientes

Para recolectar la última moneda antigua de Resident Evil Requiem solo tendremos que salir con Emily y desviarnos un poco antes de llegar al helicóptero.

¿Cuáles son las recompensas que se pueden canjear con las monedas antiguas en Resident Evil Requiem (RE 9)?

Riñonera (3 monedas) — Añade dos huecos adicionales al inventario.

Añade dos huecos adicionales al inventario. Estabilizador (4 monedas) — Mejora el manejo del arma e incrementa la potencia de fuego.

— Mejora el manejo del arma e incrementa la potencia de fuego. Esteroides (4 monedas) — Aumentan la salud máxima de forma permanente.

— Aumentan la salud máxima de forma permanente. Manual de Instrucciones Maestro (6 monedas) — Aumenta en 50 la capacidad del extractor de sangre.

Guia hecha con una copia digital de Resident Evil Requiem (RE 9) para Steam provista por Capcom Latinoamérica.