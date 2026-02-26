Videojuegos

Guía Resident Evil Requiem: ubicación de todos los Mr. Racoon

Conoce dónde están los 25 Mr. Racoon que se podrán recolectar con Leon y Grace en Resident Evil Requiem.

Adicional a las cajas fuertes, en Resident Evil Requiem (RE 9) hay un coleccionable que tanto Leon como Grace deben encontrar en medio de su aventura. Estos son los Mr. Racoon, conocidos por los fanáticos del juego de Capcom, porque fueron los coleccionables que vimos en el remake de Resident Evil 2. Así que está guía de Resident Evil Requiem (RE 9), les diremos la ubicación de todos los Mr. Racoon del juego. Cabe resaltar que al conseguir los 25 Mr. Racoon podremos desbloquear las mejoras avanzadas para las armas.

Contenido:

Esta guía de Resident Evil Requiem está en contrucción y por el momento solo se encuentran 19 de 25 Mr. Racoon, los cuales se irán actualizando en las siguientes horas.

Ubicación de los Mr. Racoon del centro de pacientes (Rhodes Hill) en RE 9

1. Pabellón de rehabilitación

Ubicación de los Mr. Racoon del centro de pacientes en Resident Evil Requiem (RE 9)
2. Vestíbulo del ala este

Ubicación de los Mr. Racoon del centro de pacientes en Resident Evil Requiem (RE 9)
3. Sala de espera

Ubicación de los Mr. Racoon del centro de pacientes en Resident Evil Requiem (RE 9)
4.Sala de registros (Leon)

Ubicación de los Mr. Racoon del centro de pacientes en Resident Evil Requiem (RE 9)
5. Sótano (Taller)

Ubicación de los Mr. Racoon del centro de pacientes en Resident Evil Requiem (RE 9)
6. Sótano (Habitación con literas)

7. Cocina pequeña

8. Sala de medicamentos (Grace)

9. Patio del centro de pacientes (Grace)

10. Patio del centro de pacientes (Leon)

Ubicación de los Mr. Racoon en Racoon City en Resident Evil Requiem (RE 9)
Ubicación de los Mr. Racoon en Racoon City en Resident Evil Requiem

11. Este de Racoon City (Café Oasis)

Ubicación de los Mr. Racoon en Racoon City en Resident Evil Requiem (RE 9)
12. Este de Racoon City (Garaje subterráneo)

Ubicación de los Mr. Racoon en Racoon City en Resident Evil Requiem (RE 9)
13. Este de Racoon City (Azotea del depósito logístico)

Ubicación de los Mr. Racoon en Racoon City en Resident Evil Requiem (RE 9)
14. Este de Racoon City (Bus cerca al primer contenedor de la BSAA)

15. Este de Racoon City (Torre Willis)

Ubicación de los Mr. Racoon en Racoon City en Resident Evil Requiem (RE 9)
16. Este de Racoon City (alcantarillas frente al campamento central)

17. Este de Racoon City (Gasolinera)

18. Este de Racoon City (Estación Ridgewood)

19. Este de Racoon City (Estación Ridgewood)

20. Centro de Racoon City

21. Centro de Racoon City (Sala de operaciones del Departamento de policía de Racoon City R.P.D)

22. Centro de Racoon City (Biblioteca del Departamento de policía de Racoon City R.P.D)

Ubicación de los Mr. Racoon en la zona Ark en Resident Evil Requiem (RE 9)

23. Puerto de carga (Leon)

24. Sala de operaciones (Grace)

Guia de ubicación de los 25 Mr. Racoon hecha con una copia digital de Resident Evil Requiem (RE 9) para Steam provista por Capcom Latinoamérica.

