Guía Resident Evil Requiem: ubicación y códigos de todas las cajas fuertes

Capcom ya ha lanzado Resident Evil Requiem y como es costumbre en los juegos de la franquicia de survival horror de Capcom, en nuestra aventura encontraremos un gran número de cajas fuertes con secretos y coleccionables. Así que en esta guía, les mostraremos la ubicación y códigos de cada una de las cajas fuertes de Resident Evil Requiem (RE 9) para que desbloqueen el logro o trofeo «Ninguna caja fuerte a salvo».

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Resident Evil. Seguir

¿Dónde están y cuál es la clave de las cajas fuertes de Resident Evil Requiem?

Las cajas fuertes en Resident Evil Requiem contienen munición, objetos de curación o monedas antiguas, las cuales son necesarias para mejorar las capacidades de Grace. Adicionalmente, encontrarlas y abrirlas nos permite desbloquear un logro. Así que esta es la ubicación y códigos de las cinco cajas fuertes de Resident Evil Requiem.

1. Sala de exámenes (primer piso centro de pacientes)

La primera caja fuerte de Resident Evil Requiem, la encontramos en la sala de exámenes en el primer piso del centro de pacientes de Rhodes Hill y la clave es: derecha 30, izquierda 10 y derecha 50. La recompensa de esta caja fuerte es un grupo de monedas antiguas.

2. Sala con bar (segundo piso centro de pacientes)

La segunda caja que encontraremos con Grace en el centro de pacientes de Rhodes Hill se ubica en el segundo piso, más exactamente al fondo a la izquierda de la sala con bar. Deben tener cuidado, ya que en esta zona se encuentran dos zombis normales y una cantante. La clave de esta segunda caja fuerte de RE 9 es: izquierda 10, derecha 80 y izquierda 30. La recompensa de esta caja fuerte son tres monedas antiguas.

3. Sótano del centro de pacientes

La tercera caja fuerte de RE 9 se encuentra en la zona del sótano, exactamente en la parte superior central entre la inspección la zona de las celdas. Deben tener en cuenta que luego que completan el puzzle de esta zona no podrán regresar, así que les recomendamos dirigirse a la caja fuerte del sótano apenas estén cerca. La clave de la tercera caja fuerte de Resident Evil Requiem es: derecha 60, izquierda 40 y derecha 80. La recompensa de esta caja es un mapa con la ubicación de todos los Mr. Racoon que hay en el centro de pacientes de Rhodes Hill.

4. Cámara de esterilización (Ark)

En la esquina superior derecha de la cámara de esterilización se encuentra la cuarta caja fuerte de Resident Evil Requiem. Sin embargo, deben tener cuidado por que cerca a ella se encuentra un Licker y a su alrededor vidrios en el piso que lo alertarán si estamos cerca. Una vez logremos acercarnos sin peligro debemos ingresar la siguiente clave: derecha 10, izquierda 90 y derecha 20. La recompensa de esta caja fuerte esta compuesta por balas para la pistola, un inyector y un cóctel molotov.

5. Sala de monitores (Ark)

La última y quinta caja fuerte de Resident Evil Requiem se encuentra antes de finalizar el juego en la sala de monitores del Ark y la clave para desbloquearla es: izquierda 50, derecha 60 y izquierda 80. La recompensa de esta caja es botellas con ácido y un inyector.

Guia hecha con una copia digital de Resident Evil Requiem (RE 9) para Steam provista por Capcom Latinoamérica.