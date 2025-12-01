Guía de secretos de Marvel Cosmic Invasion: todos los Cubos Cósmicos y personajes desbloqueables

Si ponen atención mientras acribillan a los enemigos con combos de docenas de golpes usando a los superhéroes de la casa de las ideas, van a descubrir que este ‘beat em up’ se guarda algunas sorpresas. Al recorrer los diferentes niveles de Marvel Cosmic Invasion podemos encontrar Cubos Cósmicos escondidos y desbloquear personajes. En esta guía les ayudaremos a encontrarlos todos.

Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

Dónde están todos los Cubos Cósmicos en Marvel Cosmic Invasion

En cada nivel de Marvel Cosmic Invasion hay un Cubo Cósmico de color verde escondido. Podemos descubrirlo poniendo atención a los escenarios, pues podemos ver unos destellos y la silueta del cubo desaparecer rápidamente. Si golpeamos el lugar en que vimos los destellos, podemos liberar el Cubo y tomarlo.

Si terminan un nivel sin encontrar el Cubo Cósmico, pueden repetirlo, encontrarlo y salirse del nivel mediante el menú. El juego registra que lo encontraron sin necesidad de terminar el nivel por segunda vez.

Crucero de Nova

En la sección del tutorial que nos enseña a cambiar de héroe podemos ver el brillo en la parte derecha de la pantalla.

Nueva York

Al pasar frente a este edificio podemos ver el destello del cubo en el aire acondicionado del segundo piso a la derecha.

Genosha

Tras pasar la parte de las celdas donde está prisionero Forge y derrotar al Sentinela grande, avanzamos y veremos el destello en la parte superior de la pantalla, donde indica el círculo rojo. Debemos saltar o volar y golpear el lugar para liberar el cubo.

Helicarrier

Tan pronto salimos de la sección del elevador y llegamos a la parte externa del Helicarrier, miramos a la izquierda y veremos el brillo del Cubo Cósmico verde de este nivel de Marvel Cosmic Invasion a la izquierda de una puerta con el logo de SHIELD.

La Tierra Salvaje

El brillo del Cubo Cósmico verde de este nivel se puede ver en la pared de la cueva antes de la sección en que se ven unos estegosaurios tomando agua al fondo.

Wakanda

En la sección antes del tres, donde se pueden ver dos insectoides apostando en una carrera de larvas. El cubo está en el helecho sobre la meta.

Área azul de la luna

Este es difícil de ver pero muy fácil de tomar sin darnos cuenta. Justo antes del enorme capullo que bloquea el camino (y que nos ataca con tentáculos desde el suelo) hay dos capullos en la parte superior de la pantalla. El Cubo cósmico verde de este nivel de Marvel Cosmic Invasion está entre ellos dos.

Asgard

Poco antes de llegar contra Hela hay una sección en la que somos atacados por un enemigo «abeja» y dos insectoides con escudo. En la parte de abajo de la pantalla hay dos barriles. El Cubo está entre ellos dos.

Destromundo

Tan pronto llegamos a la segunda parte del nivel (donde comenzamos a avanzar hacia la izquierda) podemos encontrar los destellos del Cubo Cósmico al lado de una marca de garras en la pared.

Klyntar

En la parte superior de la pantalla en la parte en la que Knull habla sobre la codicia humana.

Hala

Los destellos del Cubo Cósmico aparecen en la punta de la lanza de una de las estatuas. Específicamente, la segunda que aparece en el nivel.

Santuario II

Poco después de comienzo del nivel, tras pasar una sección en la que un insectoide examina una pantalla. Está en la parte de arriba justo antes de un dispositivo destruible.

Fuerte Galactus

Debemos romper una roca que aparece en la parte superior de la pantalla poco antes de enfrentar al Silver Surfer por primera vez en el nivel. Al hacerlo aparecerá el Cubo Cósmico verde de este nivel de Marvel Cosmic Invasion.

Heteróptero

En la parte en que la pantalla avanza verticalmente, podemos ver los destellos del Cubo Cósmico en un pilar de la parte izquierda de la pantalla, bajo una de las arañas que nos dispara.

Ciudadela de Arthros

En la segunda parte del nivel hay unos tanques que contienen simbiontes. A la derecha de ellos hay un dispositivo que debemos golpear para que aparezca el Cubo Cósmico.

Terrazas de Nueva York

En la sección en que debemos saltar entre tres plataformas (cuando pasamos frente al edificio de los cuatro fantásticos). Debemos golpear el punto que indica la imagen en la plataforma de la mitad.

Personajes desbloqueables de Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion tiene un total de 15 personajes controlables, pero cuando empezamos a jugar solo tenemos acceso a 11 de ellos. Los otros cuatro deben ser desbloqueados al completar ciertos niveles en el modo campaña.

Fénix

Completa el nivel Área azul de la luna en el modo campaña.

Venom

Completa el nivel Destromundo en el modo campaña.

Phylla-Vell

Completa el nivel Hala en el modo campaña.

Silver Surfer

Completa el nivel Fuerte Galactus en el modo campaña.

Esperamos que esta guía de secretos de Marvel Cosmic Invasion les haya ayudado a desbloquear todos los personajes y conseguir todos los Cubos Cósmicos verdes de todos los niveles del juego