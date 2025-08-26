Guía Shinobi: Art of Vengeance – Dónde están todas las Reliquias Oboro, secretos y Fisuras Ankou

Sabemos que Joe Mushashi está completamente enfocado en su venganza, pero debería tomarse un rato para aclarar su cabeza y de paso buscar todos los objetos coleccionables que se ocultan en el camino. En esta guía de Shinobi: Art of Vengeance vamos a decirles dónde están todas las Reliquias Oboro necesarias para desbloquear objetos en la tienda, los objetos secretos que nos hacen más poderosos, la tropas de élite a derrotar, llaves del laboratorio y las Fisuras Ankou que esconden fragmentos de la Katana Oscura en todos los mapas del juego.

Antes de que empiecen a leer esta guía, deben saber que los objetos coleccionables no se encuentran listados en el orden en que es más probable encontrarlos. Decidimos listarlos como están numerados en el juego para que sea más fácil buscarlos si les falta alguno.

Recuerden también que para tomar muchos de estos objetos es necesario conseguir habilidades como la Espada Descendente o el Planeador en niveles superiores. No se pueden obtener la primera vez que pasamos por el nivel.

Aldea Oboro

Reliquias Oboro

Reliquia Oboro #1 – Justo antes del Punto de Control ‘Ruinas de la Aldea’ hay una barrera que solo se puede romper con la habilidad Espada Descendente que obtenemos más adelante en el nivel Base Submarina.

Una vez tengamos esa habilidad, regresamos a este nivel y podemos romper la barrera para abrir el cofre.

Reliquia Oboro #2 – Después del punto de control Antesala avanzamos hasta encontrar la palanca que abre las puertas. Luego seguimos el camino de abajo a la derecha que indican las imágenes.

Al final de esta ruta encontraremos un cofre con la reliquia.

Reliquia Oboro #3 – Justo en la mitad del triángulo formado por los Puntos de Control Antesala, Ático y Puente Derrumbado en el mapa, en la zona con fuego, hay una barrera que solo se puede romper con la habilidad Espada Descendente que obtenemos más adelante en el nivel Base Submarina.

Una vez tengamos esa habilidad, regresamos a este nivel y rompemos la barrera para encontrar la Fisura Ankou. Luego seguimos hacia la izquierda y alcanzamos el cofre.

Reliquia Oboro #4 – Después del punto de control Puente derrumbado avanzamos hasta el punto indicado en el mapa, en la parte izquierda de la habitación. (Requiere un salto en la pared muy preciso para ser alcanzado).

Reliquia Oboro #5 – En el camino principal, justo antes de la primera tienda yokai.

Secretos

Secreto #1 – Justo a la izquierda del punto de control Ático hay una área secreta por la que solo podemos avanzar tras conseguir la habilidad Garras Ninja más adelante en el nivel La Montaña.

Una vez tengamos esa habilidad, podemos regresar a este punto del nivel y avanzar para tomar el cofre secreto con la habilidad Ninpo de ráfaga de kunai.

Secreto #2 – Justo a la derecha del punto de control Ático hay una barrera que solo se puede romper con la habilidad Espada Descendente que obtenemos más adelante en el nivel Base Submarina.

Cuando tengamos esa habilidad, podemos regresar a este nivel para abrir el cofre secreto, el cual tiene una Mejora de kunai máximos.

Tropas de Élite

Tropa de élite #1 – En la sección Antesala hay una barrera yokai que solo se puede romper con la habilidad ‘Golpe de cañón’ que obtenemos más adelante en el nivel Festival de los Faroles.

Después de conseguir esa habilidad, podemos volver a este nivel para romper la puerta y acceder a la zona de combate.

Tropa de élite #2 – A la izquierda del Punto de Control Puente derrumbado hay un área secreta por la que solo se puede avanzar con la habilidad Gancho Ninja que obtenemos más adelante en el nivel Ciudad Neo.

Una vez tengamos esa habilidad, podemos regresar a este punto y avanzar para encontrar la segunda y última de las Tropas de Élites de este nivel de Shinobi: Art of Vengeance.

Si derrotamos las dos tropas conseguimos además el Amuleto Asesino de Kunai.

Fisura Ankou

Justo en la mitad del triángulo formado por los Puntos de Control Antesala, Ático y Puente Derrumbado en el mapa, en la zona con fuego, hay una barrera que solo se puede romper con la habilidad Espada Descendente que obtenemos más adelante en el nivel Base Submarina.

Una vez tengamos esa habilidad, regresamos a este nivel y rompemos la barrera para abrir el portal.

Festival de los faroles

Reliquias Oboro

Reliquia Oboro #1 – Al terminar la sección del bote en el lago, avanzamos por encima del techo y encontramos el cofre.

Reliquia Oboro #2 – Justo encima del punto de control de la torre. Saltando a la derecha del primer globo. El cofre está semioculto por una cortina.

Reliquia Oboro #3 – Después de tomar la anterior reliquia, abrimos la puerta y subimos. Seguimos el camino de la izquierda saltando por los globos para alcanzar otro cofre.

Reliquia Oboro #4 – Todavía en la sección de la torre, antes de tomar la tirolesa, seguimos por la parte de arriba hacia la izquierda para encontrar otro cofre.

Reliquia Oboro #5 – Después del punto de control Fuegos artificiales, avanzamos por un par de techos más y luego seguimos el camino de abajo para encontrar una plataforma con un enemigo y el cofre con la última de las Reliquias Oboro de este nivel de Shinobi: Art of Vengeance.

Secretos

Secreto #1 – Poco después del punto de control de Tejados, nos dejamos deslizar por uno de los techos y miramos hacia la izquierda para encontrar el cofre. Tiene el Atuendo Invasor de Fuego.

Secreto #2 – Al lado del Punto de control Isla hay una barrera que podemos romper con la habilidad Espada Descendente que obtenemos más adelante en el nivel Base Submarina.

Una vez tengamos esa habilidad, regresamos a este nivel y rompemos la barrera para continuar avanzando por un área secreta. Allí encontramos la última de las Tropas de Élite del nivel y más adelante, el cofre secreto con una Mejora de salud máxima.

Tropas de Élite

Tropa de élite #1 – Justo debajo del punto de control de Tejados y de la tienda. Nos dejamos caer de modo que caigamos en la plataforma del globo. Destruimos el símbolo de las tropas de élite para comenzar la pelea.

Tropa de élite #2 – Poco después del punto de control de Tejados, nos dejamos caer por la pared blanca y al soltarnos, usamos un impulso en el aire para alcanzar el portal.

Luego avanzamos hasta la parte superior de esa zona, rompemos el objeto y derrotamos a los enemigos.

Tropa de élite #3 – Al principio del nivel, justo al lado del punto de control Isla, hay una barrera que solo se puede romper con la habilidad Espada Descendente que obtenemos más adelante en el nivel Base Submarina.

Una vez tengamos esa habilidad, regresamos a este nivel y rompemos la barrera para continuar avanzando por un área secreta. Al final de esta encontramos la última de las Tropas de Élite del nivel.

Si derrotamos las tres tropas de este nivel, obtenemos el amuleto Superelectrizante.

Fisura Ankou

Después del punto de control Edificios avanzamos hasta esta zona por la que solo se puede avanzar con la habilidad Gancho Ninja que obtenemos más adelante en el nivel Ciudad Neo.

Una vez tengamos esa habilidad, regresamos a este nivel y usamos el gancho para alcanzar la Fisura.

La Montaña

Reliquias Oboro

Reliquia Oboro #1 – A pesar de estar listada como la primera de las Reliquias de este nivel de Shinobi: Art of Vengeance, solo se puede tomar después de conseguir las Garras Ninja en la sección de la Fábrica.

Poco después de obtener la Reliquia #3, podemos continuar de regreso a la izquierda para salir de la fábrica y usar la pared blanca para subir a la Cima de la Montaña.

Seguimos ascendiendo usando las plataformas y cuando lleguemos a esta sección, usamos la pared y los techos blancos para alcanzar el cofre con el uso de las garras ninja.

Reliquia Oboro #2 – Este es el primer coleccionable que conseguimos en este nivel en circunstancias normales. Tras el punto de control Cascadas y subir la sección vertical, llegamos al punto que muestra la imagen y debemos seguir el camino de la izquierda.

Superamos la pelea y cuando lleguemos a los ganchos, nos dejamos caer y seguimos hacia la derecha hasta donde se encuentra el cofre.

Reliquia Oboro #3 – Lo más probable es que encuentren esta reliquia después de encontrar la #4.

Tras pasar por el ascensor y eliminar los minijefes que siguen al punto de control ‘Sistema’, avanzamos hacia la izquierda como dirigiéndonos de regreso a la puerta de la fábrica. A mitad del pasillo, antes de llegar a la puerta cerrada que podemos abrir de este lado, encontraremos el cofre con la reliquia.

Reliquia Oboro #4 – Después del punto de control Chatarrería pasamos por una sección en que somos perseguidos por una sierras hacia la izquierda, caemos y somos perseguidos hacia la derecha. Tenemos que saltarlas (o volver a repetir esta sección) para poder ver que hay en el extremo izquierdo del pasillo.

Allí encontramos un cofre con la Reliquia.

Reliquia Oboro #5 – Tras la «gran caída», pasamos por el punto de control ‘Sitio de excavación’ y nos paramos en este punto a la derecha de la tienda yokai.

Damos un doble salto y rebotamos en la pared de la derecha para pegarnos del techo y avanzar por el nuevo camino. Al final de este encontramos el cofre con la Reliquia.

Secretos

Secreto #1 – Directamente a la derecha del punto de control Fábrica Secreta hay una barrera que solo se puede romper con la habilidad Espada Descendente que obtenemos más adelante en el nivel Base Submarina.

Tras obtener la habilidad, volvemos a este punto de este nivel para romper la barrera y avanzar. Tras resolver el puzle de plataformas conseguimos el cofre secreto con el amuleto Experto Ninpo.

Secreto #2 – Desde el punto de control Ascensor podemos devolvernos por el camio superior para llegar al área secreta marcada en el mapa. Solo podemos avanzar si tenemos la habilidad Gancho Ninja que obtenemos más adelante en el nivel Ciudad Neo.

Cuando tengamos el Gancho Ninja podemos volver a este punto y subir a través de la prueba de habilidad para tomar el cofre secreto y el amuleto Escultor del viento.

Tropas de Élite

Tropa de Élite #1 – Justo al lado del punto de control Cascadas, en el camino principal.

Tropa de Élite #2 – Después de obtener las Garras Ninja en este mismo nivel, nos regresamos al punto de control Fundición y seguimos el camino hacia la izquierda. Avanzamos por el techo y luego hacia arriba pegados a la pared para alcanzar una nueva zona donde está la tercera tropa de enemigos de este nivel.

Tropa de Élite #3 – Justo debajo del la tienda yokai de la sección ‘Sitio de excavación’ hay una un pasillo que va a la derecha.

Seguimos esta ruta hasta el final y encontramos la última de las Tropas de Elite de este nivel.

Si derrotamos las tres tropas del nivel, conseguiremos una de las Llave del Laboratorio necesarias para enfrentar el jefe secreto de Shinobi: Art of Vengeance.

Fisura Ankou

Solo se puede tomar después de conseguir las Garras Ninja en la sección de la Fábrica de este mismo nivel. Poco después de obtener la Reliquia #3, podemos continuar de regreso a la izquierda para salir de la fábrica y usar la pared blanca para subir a la Cima de la Montaña.

Seguimos ascendiendo usando las plataformas y subiendo lo más posible hasta llegar a este punto. Solo podemos seguir avanzando después de obtener la habilidad Gancho Ninja más adelante en el nivel Ciudad Neo.

Cuando tengamos esa habilidad, regresamos aquí para terminan nuestra subida a la cima de la montaña, donde está la Fisura Ankou.

Ciudad Neo

Reliquias Oboro

Reliquia Oboro #1 – Cuando estamos avanzando por los techos en la parte final del nivel veremos un cofre protegido por una barrera que solo se puede romper con la habilidad Espada Descendente que obtenemos más adelante en el nivel Base Submarina.

Cuando la tengamos, regresamos a esta zona y tomamos la Reliquia.

Reliquia Oboro #2 – Al llegar al punto que indica el mapa (después del punto de control Distrito Este) veremos un punto de agarre que podemos usar para impulsarnos y subir a donde está el cofre. Sin embargo, no es necesario usar el gancho y podemos alcanzarlo simplemente impulsándonos por las paredes.

Reliquia Oboro #3 – En la sección Distrito Sur avanzamos hasta el punto que indica el mapa, donde hay una barrera que solo se puede romper con la habilidad Espada Descendente que obtenemos más adelante en el nivel Base Submarina.

Avanzamos por la parte inferior hacia la izquierda y subimos usando el gancho ninja para llegar al punto que muestran las imágenes, donde hay una Mejora de Salud Máxima y una palanca que debemos activar para quitar la barrera que protege el cofre.

Después de activar esa palanca, volvemos al punto que indican las imágenes a continuación y ya podemos abrir el cofre para conseguir la Reliquia.

Reliquia Oboro #4 – Después de obtener el Gancho Ninja rescatando a todos los niños en este mismo nivel podemos regresar al punto de control Distrito oeste y usar el gancho para impulsarnos con el punto de anclaje que está sobre el letrero de Sega.

En la enorme área secreta que alcanzamos solo podemos avanzar con la habilidad Planeador que obtenemos más adelante en el nivel El Desierto. Si la tenemos, avanzamos hasta activar esta palanca, lo que remueve algunas de las barreras eléctricas de la zona.

Después, nos vamos al área izquierda de la zona, donde podemos dejarnos caer y derrotar a un enemigo para alcanzar esta reliquia. El mapa les indica exactamente dónde está.

Reliquia Oboro #5 – Desde el punto inicial de la ciudad seguimos el camino de la derecha. Al lado de la tienda veremos una plataformas y en lo alto de estas se encuentra el cofre con la Reliquia.

Secretos

Secreto #1 – Después de obtener el Gancho Ninja rescatando a todos los niños en este mismo nivel podemos viajar al extremo derecho del distrito este (donde está el letrero de Fuzin) para arrojarnos hacia arriba. Allí hay una Tropa de Élite.

Desde allí, usamos el gancho ninja para arrojarnos hacia la derecha, donde está el área secreta con el cofre que contiene el traje Difuminado Azul.

Secreto #2 – En la sección Distrito Sur avanzamos hasta el punto que indica el mapa, donde hay una barrera que solo se puede romper con la habilidad Espada Descendente que obtenemos más adelante en el nivel Base Submarina.

Avanzamos por la parte inferior hacia la izquierda y subimos usando el gancho ninja para llegar al punto que muestran las imágenes, donde hay una Mejora de Salud Máxima.

Tropas de Élite

Tropa de Élite #1 – Tras terminar la sección Este de la ciudad y antes de volver al punto en que se encuentra la tienda, nos dejamos caer por este punto de modo que quedamos colgados de la tirolesa que se ve en las imágenes.

Saltamos rápidamente de ella para poder alcanzar este punto, donde podemos enfrentar a una de las Tropas de élite de este nivel de Shinobi.

Tropa de Élite #2 – Después de obtener el Gancho Ninja rescatando a todos los niños en este mismo nivel podemos viajar al extremo derecho del distrito este (donde está el letrero de Fuzin) para arrojarnos hacia arriba.

Allí nos espera otra tropa que debemos derrotar.

Tropa de Élite #3 – Después de obtener el Gancho Ninja rescatando a todos los niños en este mismo nivel podemos regresar al punto de control Distrito oeste y usar el gancho para impulsarnos con el punto de anclaje que está sobre el letrero de Sega.

En la enorme área secreta que alcanzamos solo podemos avanzar con la habilidad Planeador que obtenemos más adelante en el nivel El Desierto. Si la tenemos, avanzamos derrotando los enemigos, usando el gancho, flotando y deshabilitando las barreras eléctricas para alcanzar la zona superior que muestra el mapa, donde se encuentra la Fisura Ankou de este nivel.

La recompensa por derrotar a las tropas de este nivel es el amuleto Experto en demolición.

Fisura Ankou

Después de obtener el Gancho Ninja rescatando a todos los niños en este mismo nivel podemos regresar al punto de control Distrito oeste y usar el gancho para impulsarnos con el punto de anclaje que está sobre el letrero de Sega.

En la enorme área secreta que alcanzamos solo podemos avanzar con la habilidad Planeador que obtenemos más adelante en el nivel El Desierto. Si la tenemos, avanzamos derrotando los enemigos, usando el gancho, flotando y deshabilitando las barreras eléctricas para alcanzar la zona superior que muestra el mapa, donde se encuentra la Fisura Ankou de este nivel.

Mercado de pescado

Reliquias Oboro

Reliquia Oboro #1 – Después del punto de control Mercado, nos paramos sobre este auto y damos un doble salto con un ‘dash’ aéreo a la derecha para alcanzar una plataforma. Desde allí damos damos otro doble salto con ‘dash’ aéreo hacia la izquierda para alcanzar una pared escalable.

Seguimos el camino derrotando a los enemigos para alcanzar la esquina superior derecha de la sala, donde está la primera de las Reliquias Oboro coleccionables de este nivel de Shinobi: Art of Vengeance.

Reliquia Oboro #2 – Poco después del punto de control Depósito alcanzamos a ver una pared escalable sobre la salida del edificio.

Si la escalamos y seguimos el caminos (primero a la izquierda y luego arriba a la derecha), alcanzamos una zona con tres cofres. El de la mitad tiene una reliquia.

Reliquia Oboro #3 – Después del punto de control Octoseñal avanzamos hasta activar la palanca de la primera imagen. Nos devolvemos hasta las plataformas del pulpo y saltamos hacia la izquierda para agarrarnos de la pared.

Luego seguimos por la parte superior del nivel hasta alcanzar el cofre.

Reliquia Oboro #4 – Después del punto de control Contenedores, avanzamos hasta esta zona en que vamos saltando. Nos paramos en este contenedor, esperamos a que llegue a lo más alto y damos un salto largo a la izquierda.

Siguiendo este camino, llegamos a esta zona donde está el cofre.

Reliquia Oboro #5 – Después de activar la palanca que se ve en la imagen (en la zona después del punto de control Cargamento) avanzamos hasta la parte superior derecha de la habitación, donde hay una puerta que debemos romper con un ataque cargado.

Continuamos avanzando por el nuevo camino y llegamos a un punto de control llamado Depósito. Seguimos el reto de plataformas hasta la plataforma marcada en el siguiente mapa, donde está el cofre con la reliquia.

Secretos

Secreto #1 – Al llegar al punto de control Cargamento, nos devolvemos a la izquierda saltando entre los contenedores de la parte de abajo para llegar al otro lado, donde nos espera el cofre secreto con la Llave del Laboratorio.

Secreto #2 – Después del punto de control Depósito avanzamos saltando entre contenedores. Avanzamos hasta que veamos a la izquierda de uno de ellos un punto de agarre sobre el que podamos usar el gancho ninja (lo obtenemos en el nivel Ciudad Neo).

Si los seguimos hacia la izquierda, llegaremos a una zona en la que, tras derrotar unos enemigos, aparecerá el cofre secreto con un aumento a la cantidad de kunai que podemos llevar.

Tropas de Élite

Tropa de Élite #1 – Después de la secuencia en que se accidenta un vehículo, nos devolvemos casi hasta el edificio de la octoseñal. Encontramos el sello de los enemigos justo donde estaba el vehículo antes de abordarlo.

Tropa de Élite #2 – En condiciones normales, encontraremos esta tropa después de la #3. Primero, activamos la palanca que se ve en la imagen (en la zona después del punto de control Cargamento).

Después avanzamos hasta la parte superior derecha de la habitación, donde hay una puerta que debemos romper con un ataque cargado.

Continuamos avanzando por el nuevo camino y llegamos a un punto de control llamado Depósito. Seguimos el reto de plataformas hasta la plataforma marcada en el siguiente mapa.

Tropa de Élite #3 – Después punto de control Cargamento llegamos a una zona con contenedores inclinados. Nos dejamos caer y abajo nos espera el sello de los enemigos.

Si derrotamos las tres tropas conseguimos el Kunai Explosivo.

Fisura Ankou

Después de activar la palanca que se ve en la imagen (en la zona después del punto de control Cargamento) avanzamos hasta la parte superior derecha de la habitación, donde hay una puerta que debemos romper con un ataque cargado.

Continuamos avanzando por el nuevo camino y llegamos a un punto de control llamado Depósito. Seguimos el reto de plataformas hasta la plataforma marcada en el siguiente mapa,

Base submarina

Reliquias Oboro

Reliquia Oboro #1 – En la zona en que debemos empujar la primera batería hay una saliente en la pared derecha. La usamos como plataforma para subir a la parte alta donde hay un cofre con la primera de las Reliquias Oboro coleccionables de este nivel de Shinobi: Art of Vengeance.

Reliquia Oboro #2 – En el Piso B1, siguiendo la ruta de la izquierda, podemos usar el contenedor explosivo para alcanzar el cofre que se ve en la imagen.

Reliquia Oboro #3 – En el piso B2 avanzamos hasta esta parte en la que debemos subirnos sobre el objeto que empujamos para activar esta palanca.

Ahora podemos tomar el cofre con la reliquia.

Reliquia Oboro #4 – Después de conseguir la habilidad Espada Descendente en este mismo nivel y el Planeador en el Desierto, viajamos al punto de control Piso B3 y seguir por el camino superior derecho.

Una vez superemos la zona, encontraremos el cofre con la Reliquia Oboro.

Reliquia Oboro #5 – Seguimos este camino al lado del Punto de control del Sector inundado

Al final de esta sección de plataformas encontramos la última reliquia de este nivel.

Secretos

Secreto #1 – Después de obtener la habilidad Espada Descendente en este mismo nivel, volvemos al Punto de Control Piso B1 y seguimos el camino de la derecha donde muestra el mapa.

Seguimos por allí y una vez superada la zona, conseguiremos el Amuleto Verdugo.

Secreto #2 -En el sector inundado seguimos hacia la habitación a la derecha de la tienda. Cruzamos el pozo usando el gancho ninja y encontramos un cofre con una Mejora de kunai máximos.

Tropas de Élite

Tropa de Élite #1 – En el piso B1, después de destruir esta computadora, seguimos a la izquierda por la parte alta de la pared.

Tropa de Élite #2 – Cuando volvemos a la plataforma de aterrizaje después de recorrer los pisos B1 y B2 podemos cruzar a esta zona y encontrar la segunda tropa.

Tropa de Élite #3 – Después de desactivar las puertas verdes, podemos cruzar a la zona secreta que está justo a la izquierda del Punto de Control Sector Inundado.

Al derrotar a las tres Tropas de Élite de este nivel de Shinobi: Art of Vengeance conseguiremos el amuleto Maestro del shuriken.

Fisura Ankou

Después de obtener la habilidad Espada Descendente en esta mismo nivel podemos regresar al Punto de Control Piso B3 e ir a la parte superior izquierda de la habitación. Allí está una barrera que ya podemos romper.

Luego tenemos que superar la prueba de habilidad y podemos alcanzar la Fisura Ankou.

Tren loco

Reliquias Oboro

Reliquia Oboro #1 – En la zona de Portaaviones. Usando la Espada Descendente en este punto.

Reliquia Oboro #2 – Después de enfrentar al Tanque Arácnido avanzamos hasta este vagón y abrimos paso con la Espada Descendente. Adentro está el cofre con la reliquia.

Reliquia Oboro #3 – En este punto del Portatanques Arácnido nos dejamos caer y entramos al vagón de la derecha tras destruir las cajas explosivas que protegen la puerta. El cofre está al fondo.

Reliquia Oboro #4 – En este punto del Portatanques Arácnido nos dejamos caer y entramos al vagón de la izquierda. Seguimos hasta el fondo y encontramos el cofre al lado de la palanca para abrir la puerta.

Reliquia Oboro #5 – Después de la persecución del Jet de combate en Vagones blindados, entramos a este vagón por el lado derecho y tomamos el cofre.

Secretos

Secreto #1 – En la zona del Convoy, el vagón siguiente al que tiene la tienda. Es una Mejora de salud máxima.

Tropas de Élite

Tropa de Élite #1 – En el camino principal, en la zona de los Vagones de carga.

Tropa de Élite #2 – En el camino principal, avanzando por la zona del Convoy.

Tropa de Élite #3 – Dentro del vagón que está a la derecha del punto de control Vagones Blindados.

La recompensa es el amuleto Mercenario.

Fisura Ankou

Tras encontrar el punto de control Convoy, entramos al vagón anterior.

El Desierto

Reliquias Oboro

Reliquia Oboro #1 – En la primera división del camino principal, seguimos hacia abajo. Lo encontramos arriba a la izquierda de la tienda.

Reliquia Oboro #2 – Tras llegar al punto de control Fisura, recorremos el laberinto a la derecha del punto y encontramos el cofre.

Reliquia Oboro #3 – Después de este punto de control, subimos a lo más alto de la zona y nos dejamos caer por las tirolesas de modo que caigamos en la parte en la que está la puerta que se rompe con espada descendente. Antes de hacerlo, tomamos el cofre.

Reliquia Oboro #4 – Cuando terminamos el ascenso y activamos el punto de control Ruinas astrales, planeamos hasta la derecha para encontrar un área secreta.

Allí empezamos el Laberinto Astral. Debemos romper los cristales para activar y desactivar accesos. Tras romper el primero, buscamos el camino hacia la zona superior izquierda, donde está otra de las reliquias coleccionables de este nivel de Shinobi: Art of Vengeance.

Reliquia Oboro #5 – Sobre una roca poco después del punto de control Ruinas Astrales.

Secretos

Secreto #1 – Al terminar de ascender por esta sección usando el planeador, seguimos el camino de la izquierda. Al final encontramos una prueba de combate y si la superamos obtendremos el Ninpo de la gran serpiente.

Secreto #2 – Cuando terminamos el ascenso y activamos el punto de control Ruinas astrales, planeamos hasta la derecha para encontrar un área secreta.

Allí empezamos el Laberinto Astral. Debemos romper los cristales para activar y desactivar accesos. Tras romper el primero, buscamos el camino hacia la zona superior izquierda, donde está otra de las reliquias. Luego rompemos el siguiente cristal y nos abrimos camino hasta la parte inferior, donde está la Fisura Ankou.

Pero hay otra recompensa más. Tras romper cualquiera de los cristales, nos teletransportamos de inmediato al punto de control Laberinto Astral, nos dirigimos rápidamente a la zona superior derecha del laberinto y tomamos el cofre.

La recompensa por llegar a este cofre secreto es una Mejora de casillas Ninpo.

Tropas de Élite

Tropa de Élite #1 – En el camino principal.

Tropa de Élite #2 – Tras alcanzar el punto de control Pozo de ventilación, subimos y seguimos el camino de la izquierda empujando el obstáculo para encontrar otra tropa.

Tropa de Élite #3 – En el camino principal, poco después del punto de control Ruinas Astrales.

La recompensa es el Amuleto Encantador de serpientes.

Fisura Ankou

Cuando terminamos el ascenso y activamos el punto de control Ruinas astrales, planeamos hasta la derecha para encontrar un área secreta.

Allí empezamos el Laberinto Astral. Debemos romper los cristales para activar y desactivar accesos. Tras romper el primero, buscamos el camino hacia la zona superior izquierda, donde está otra de las reliquias. Luego rompemos el siguiente cristal y nos abrimos camino hasta la parte inferior, donde está la Fisura.

Laboratorio de ENE Corp

Reliquias Oboro

Reliquia Oboro #1 – Después de destruir la computadora de la sección oeste, volvemos al punto de control ‘Centro de control Oeste’ y subimos por la entrada en el techo que está a su derecha. El cofre esta en la esquina superior izquierda del cuarto.

Reliquia Oboro #2 – En la esquina inferior derecha de la zona oeste del laboratorio, cerca de la Tropa de Élite #1.

Reliquia Oboro #3 – Tras abrir las puertas de la zona este, vamos al punto de control Centro de Control Este y seguimos el camino de arriba a la derecha. Superamos una zona usando el planeador y encontramos el cofre.

Reliquia Oboro #4 – En la zona este, avanzamos hasta caer a esta parte. Seguimos hacia la izquierda para encontrar el cofre.

Reliquia Oboro #5 – Seguimos la ruta este desde el centro de control principal hasta pasar la tienda. En la siguiente sección tenemos que subir un piso y cuando volvamos a descender, seguimos hacia la izquierda para encontrar este cofre.

Secretos

Secreto #1 – Después de destruir el computador de la zona oeste y el de la zona este, podemos volver a la zona oeste y bajar hacia este cuarto secreto. El cofre contiene el traje Avispa Silenciosa.

Secreto #2 – Después de abrir las puertas de la zona este, vamos al punto de control Pasillo Este y seguimos la ruta de arriba. El cofre se encuentra en el punto indicado en el mapa una Llave del Laboratorio.

Si tenemos todas las Llaves del Laboratorio, podemos ir a la Zona de Contención de este nivel y activar el computador para enfrentar al jefe secreto de Shinobi: Art of Vengeance.

Tropas de Élite

Tropa de Élite #1 – Avanzando por la sección inferior de la zona oeste.

Tropa de Élite #2 – Después de destruir el computador de la zona oeste podemos llegar a este punto por el lado derecho.

Tropa de Élite #3 – Avanzamos hasta el punto de control del Centro de Control Este. Nos dejamos caer por el siguiente acceso a la derecha y avanzamos a la izquierda hasta encontrarlo. Si destruimos los tres de este nivel recibiremos una Mejora de Kunai Máximos.

Fisura Ankou

Al comenzar el nivel nos dirigimos hacia la izquierda y encontramos la fisura.

El Kaiju

Reliquias Oboro

Reliquia Oboro #1 – En este punto, justo arriba del punto de control Vía Respiratoria, Saltamos a la parte derecha y superamos la subida en planeador, la bajada y llegamos a un cofre.

Reliquia Oboro #2 – Al llegar al Punto de control Garganta, no nos dejamos caer como sugiere el juego sino que damos un salto largo a la derecha y luego el gancho para alcanzar el punto que muestra el mapa.

Seguimos el desafío de plataformeo hacia arriba y al final encontramos el cofre.

Reliquia Oboro #3 – En la sección Pulmones, cuando usemos el planeador para ascender por esta parte, seguimos hacia la izquierda y usamos un ‘dash’ aéreo para alcanzar la plataforma con el cofre.

Reliquia Oboro #4 – Tras encontrar el punto de control Estómagos seguimos el camino de la izquierda y superamos la prueba de plataformas. En la parte de arriba encontramos el cofre.

Reliquia Oboro #5 – Cuando estemos recorriendo el Segundo Estómago seguimos el camino de la izquierda por la parte superior. Llegamos al punto indicado en el mapa para abrir el cofre.

Secretos

Secreto #1 – Al llegar al Punto de control de Cavidad Superior, avanzamos por las primeras dos plataformas y saltamos hacia la izquierda para alcanzar un punto de gancho.

Arriba tenemos que superar un reto de plataformas algo complicado rematado con un combate. El premio es una mejora de Salud máxima.

Tropas de Élite

Tropa de Élite #1 – En la sección Pulmones, cuando llegamos a la parte inferior, seguimos el camino de la izquierda y encontramos la primera Tropa. Cuidado, porque aquí aumenta considerablemente la dificultad de estas.

Tropa de Élite #2 – Cuando estemos recorriendo el Segundo Estómago seguimos el camino de la izquierda por la parte superior. Llegamos al punto indicado en el mapa para enfrentar la tropa.

Tropa de Élite #3 – Todavía en el Segundo Estómago, nos dejamos caer por el agujero que indica la primera foto y avanzamos para encontrar el símbolo de la tropa.

La recompensa es el Canalizador de Ira.

Fisura Ankou

Cuando finalmente abramos el acceso para bajar del Segundo estómago, caemos y seguimos hacia la izquierda para encontrar el portal.

El Ataque

Reliquias Oboro

Reliquia Oboro #1 – En la sección donde nos atrapan con unos enemigos poco después de comenzar el nivel. El cofre aparece al derrotarlos.

Reliquia Oboro #2 – Usamos la Espada Descendente en la parte superior de este bunker y derrotamos a los enemigos para abrir el cofre.

Reliquia Oboro #3 – Entre los Puntos de Control Torre de Asedio y Castillo de Ruse encontramos una barrera que podemos destruir con Espada Descendente para entrar a un bunker secreto.

Si logramos superar el reto de plataformas, alcanzaremos un cofre con una Reliquia Oboro y más adelante una Tropa de Élite.

Reliquia Oboro #4 – En la habitación que está justo abajo de la Sala del Trono, nos deslizamos por el lado izquierdo para encontrar un área secreta con un reto de plataformas.

Al otro lado de la habitación se encuentra el cofre con la última de las Reliquias Oboro de Shinobi: Art of Vengeance.

Reliquia Oboro #5 – Tras llegar a la Sala del Trono, seguimos el camino de la derecha y tras la caída, seguimos el camino de la izquierda y alcanzamos la Reliquia.

Secretos

Secreto #1 – Al llegar a la Sala del Trono seguimos el camino de la derecha, cruzamos la habitación pero en lugar de seguir por arriba, buscamos una salida por la parte inferior izquierda de la habitación.

Al salir, nos dejamos caer al piso de abajo.

Superamos el reto de Plataformas y al final encontramos el cofre secreto con otra de las Llaves del Laboratorio necesarias para enfrentar al jefe secreto de Shinobi: Art of Vengeance.

Secreto #2 – En la sección de la Torre de Asedio, usamos este punto para arrojarnos con el gancho hacia la izquierda y alcanzamos este cofre con una Mejora de kunai máximos.

Tropas de Élite

Tropa de Élite #1 – En el camino principal. Poco después del comienzo del nivel.

Entre los Puntos de Control Torre de Asedio y Castillo de Ruse encontramos una barrera que podemos destruir con Espada Descendente para entrar a un bunker secreto.

Si logramos superar el reto de plataformas, alcanzaremos un cofre con una Reliquia Oboro y más adelante una Tropa de Élite.

Tropa de Élite #3 – Siguiendo el camino de la derecha de la Sala del Trono. Al llegar al exterior, nos dejamos caer y seguimos hacia la izquierda para encontrar la tropa.

Si logramos derrotar a las tres Tropas de Élite de este nivel conseguiremos una Mejora de Casillas Ninpo.

Fisura Ankou

No hay Fisuras Ankou en este nivel de Shinobi: Art of Vengeance.

El Limbo de Ruse

No hay Reliquias Oboro, Secretos, Tropas de Elite ni Fisuras Ankou en este nivel de Shinobi: Art of Vengeance,. pero al derrotar a Lord Ruse conseguiremos la última de las Llaves del laboratorio necesarias para enfrentar al jefe secreto.

Dónde están todas los Fragmentos de la Katana Negra

Hay 10 fragmentos en total y para conseguirlos tenemos que completar las Fisuras Ankou. Recibiremos un fragmento por cada una que superemos.

Cuando tengamos los 10, podemos equipar la Katana Oscura en el menú de equipo.

Como encontrar al jefe secreto de Shinobi: Art of Vengeance

Para poder luchar contra este enemigo de Shinobi III necesitamos recolectar las seis llaves del laboratorio repartidas en los niveles del juego. Vamos a listar dónde está cada una.

Derrotando a las tres Tropas de Élite del nivel La Montaña. Dentro del cofre secreto #1 del nivel Mercado de pescado Dentro del cofre secreto #2 del nivel Laboratorio de ENE Corp Dentro del cofre secreto #1 del nivel El Ataque Derrotando al jefe final del juego Superando el Boss Rush (por confirmar)

Una vez tenemos las seis llaves podemos ir al Punto de Control Sala de Contención del nivel Laboratorio de Ene Corp y activar el computador para enfrentar al jefe secreto.