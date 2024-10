Guía Silent Hill 2 Remake: soluciones a todos los acertijos del juego (dificultad estándar)

No importa si jugaron la versión original para PS2, la edición ‘Restless Dreams’ de Xbox o la decepcionante remasterización HD Collection para PS3 y Xbox 360, no están preparados para las sorpresas que encontrarán en la colina silenciosa. El ‘remake’ de Silent Hill 2 contiene algunos de los acertijos clásicos que tenemos memorizados y unos nuevos que nos pondrán a recorrer el mapa como locos (al menos en su dificultad estándar) si no cuentan con una guía como esta. Tengan en cuenta que las claves numéricas pueden cambiar de partida a partida, pero no importa porque aquí no solo daremos las soluciones, sino que les diremos cómo resolverlos.

Esta guía de soluciones a los acertijos de Silent Hill 2 Remake se encuentra en construcción.

Acertijos de South Vale

Acertijo de la rocola en el bar de Neely

Para poder continuar la exploración de South Vale, debemos conseguir la llave del Bar de Neely que obtenemos de la rocola que se encuentra en el mismo establecimiento.

Para hacerla funcionar necesitamos cinco objetos:

Disco de vinilo roto (1)

Disco de vinilo roto (2)

Pegamento para vinilo

Moneda del bar de Neely

Botón de la rocola

El primer Disco de vinilo roto se consigue al operar la rocola por primera vez.

El segundo Disco de vinilo roto y el Pegamento para vinilo están en Groovy Music, en la misma calle Neely al norte del bar. Podemos ingresar a esa tienda sin problemas y, una vez en su interior, rompemos la ventana de un golpe para acceder a la parte trasera donde se encuentran los dos objetos sobre una mesa.

La Moneda del Bar de Neely se encuentra en el Café Texas. No podemos acceder desde la Calle Lindsay la primera vez que vemos este lugar. Tenemos que hacerlo desde la Calle Katz. La moneda se encuentra tras interactuar con la caja registradora. Tenemos que operar la llave y luego presionar el botón de ‘cash’.

El Botón de la rocola es un poco más difícil de conseguir. Se encuentra en los Departamentos de la Calle Saul y debemos avanzar por este pequeño nivel hasta llegar al agujero de un baño en el piso superior, de donde sacamos el botón.

Ahora que tenemos todos los objetos, podemos ir al bar de Neely para operar la rocola. Si siguieron esta guía, van a poder resolver el primero de los acertijos del ‘remake’ de Silent Hill 2 y continuar la historia.

Al interactuar con la rocola, primero tenemos que mover el dispositivo de agarre (con protectores verdes) hacia el fondo de modo que podamos presionar el resorte (con protectores azules). Luego hacemos que el dispositivo de agarre gire hacia afuera y sacamos el plazo ‘azul – 2’ para poner el Disco de vinilo pegado (que creamos combinando las dos partes del disco roto y el pegamento en el menú).

Ahora podemos operar correctamente la rocola. Usamos la moneda del bar de Neely y el Botón de la rocola. Presionamos los botones ‘C’ y ‘2’ y comenzará a sonar una canción.

Al final de la secuencia obtendremos la Llave del bar de Neely y podemos continuar nuestro camino.

Acertijos de los Apartamentos Woodland

La caja fuerte del apartamento 206

Una vez entramos al apartamento 206 después de activar y empujar el armario del apartamento 208 (usando el pomo de bronce), nos quedamos atrapados hasta que solucionemos el acertijo escrito en la pared, la cual nos da la clave de la caja fuerte.

Lo que tenemos que hacer es buscar las figuras a las que hace referencia el acertijo entre los garabatos de la habitación, las cuales solo aparecen a la luz de la linterna.

Son las siguientes:

Techo

Casa

Rio

Eso significa que la solución es:

13 a la derecha

7 a la izquieda

11 a la derecha

Eso abrirá la caja fuerte y nos dará, además de la llave para salir de la habitación, la Moneda del Hombre que necesitamos para solucionar otro de los acertijos del remake de Silent Hill 2: el gabinete de monedas.

Gabinete de Monedas

En el apartamento del primer piso encontramos un gabinete en el que tenemos que acomodar tres monedas en cinco espacios.

Las tres monedas están en:

Moneda del hombre / espada : caja fuerte del apartamento 206

: caja fuerte del apartamento 206 Moneda de la serpiente / flor: carro de supermercado en medio de la piscina

carro de supermercado en medio de la piscina Moneda de la mujer / tumba: en el ducto de basura

La solución al acertijo del apartamento 206 para conseguir la primera moneda esta aquí mismo en esta guía y pueden llegar a la piscina saltando desde la ventana del apartamento 116.

Para sacar la moneda del ducto de basura, tenemos que llegar primero al tercer piso y escabullirnos por los huecos entre las paredes hasta llegar al apartamento 312, desde el que podemos arrastrarnos por un agujero para llegar a la lavandería, donde encontraremos los jugos en lata que debemos arrojar por el ducto para que la moneda salga en el primer piso.

Ahora con todas las monedas, regresamos a la sala de administración del edificio de apartamentos Woodland para resolver este acertijo del ‘remake’ de Silent Hill 2. Este tiene varias etapas y debemos cambiar las monedas de lado y posición para poder resolverlo siguiendo las pistas.

1ra fase:

Hombre Mujer Flor

2da fase

Espada Mujer Flor

3ra Fase

Hombre Tumba Serpiente

4ta Fase

En la última fase se nos pedirá poner al «culpable» en el espacio de arriba. Movemos allí la moneda de la serpiente y finalmente conseguiremos la llave del apartamento 201.

Acertijos de los Apartamentos Blue Creek

Acertijo del reloj

En el apartamento 212 del «otro mundo» encontramos un reloj al que debemos cuadrar la hora. Las pistas están en la pared al lado del reloj y en la mesita del teléfono.

Debemos encontrar el Horario (Henry), el Minutero (Mildred) y el Segundero (Scott) en las posiciones correctas para abrir las puertas marcadas con H, M y S respectivamente.

el Horario va en el 9 como indica el dibujo en la pared. La aguja de la hora está en la habitación 307 y requiere bajar la radio usando la válvula que cogemos de la habitación 304. Abre la habitación 210.

como indica el dibujo en la pared. La aguja de la hora está en la habitación 307 y requiere bajar la radio usando la válvula que cogemos de la habitación 304. Abre la habitación 210. El Minutero va en el 2 como indica el dibujo en la pared. Lo encontramos dentro del sanitario de la habitación 210. Abre la habitación 202.

como indica el dibujo en la pared. Lo encontramos dentro del sanitario de la habitación 210. Abre la habitación 202. El Segundero va en el 3 como sugiere el texto al lado del teléfono. Lo encontramos en la habitación 202 tras resolver el acertijo de las polillas (ver más abajo en este misma guía). Abre la habitación central del primer piso.

Acertijo de las polillas (habitación 202)

Las polillas azules tienen eclipses en sus alas, las amarillas tienen calaveras en sus cuerpos y las oscuras tienen lunas. Lo que tenemos que hacer es contar el total de lunas, eclipses y calaveras en las polillas expuestas en la habitación.

Hay un total de:

5 eclipses

2 calaveras

8 lunas

De acuerdo esto la combinación del candado es:

3 (8-5)

(8-5) 7 (2+5)

(2+5) 3 (5-2)

Tras completar el acertijo de las polillas de Silent Hill 2 Remake, podemos seguir al cuerto en que está el segundero que necesitamos para solucionar el acertijo del reloj.

Acertijos de South Vale (oeste)

Caja fuerte de la posada de Jack

Para poder abrir la puerta de la posada de Jack y continuar hacia el sur, necesitamos la llave que está en la caja fuerte de la recepción.

La pista está en la habitación 107.

La solución es: uno menos uno (0), tres más uno (4), ocho menos 3 (5), cero más uno (1)

0 – 4 – 5 – 1

Acertijos del Hospital Brookhaven

Candado de la recepción

Este sencillo acertijo debe ser resuelto para conseguir las llaves del sótano.

La pista nos dice que miremos alrededor por «Enfermeras, Doctores, Árboles«. Eso hace referencias a las fotografías en el pasillo principal y la solución es el número de objetos en cada cuadro: Siete enfermeras, cuatro árboles y dos doctores.

La clave es 7 – 2 – 4.

Teclado numérico de la Central de enfermería

De acuerdo a la pista en el informe para el personal, encontraremos una pista de la contraseña en la Sala de médicos.

La pista es esta imagen.

Eso significa que la solución es 3 – 5 – 7 – 8.

Acertijo de las radiografías, clave de la habitación D1

En el tercer piso encontramos la habitación cerrada con el candado que se ve en la imagen y una sala de rayos x con tres radiografías (dos puestas y una sobre la máquina que debemos tomar y poner manualmente). Antes de resolver otro de los acertijos de esta guía de Silent Hill 2 Remake tenemos que encontrar la tercera radiografía.

La radiografía se encuentra en el consultorio del segundo piso. Una vez que la tengamos, tenemos que combinarla con el quita hongos que encontramos en la cocina en el primer piso.

Ahora sí, podemos tomar todas las radiografías y acomodarlas como se ve en la imagen para conseguir la clave.

La clave del candado de la habitación D1 es: Derecha hasta el 4 – izquierda hasta el 37 – derecha hasta el 12.

La mano en la oficina de la dirección

Antes de abrir la caja fuerte que usa los símbolos de los planetas como números, tenemos que poner las tres manillas de los pacientes especiales en la mano.

Las manillas están en:

Uno está en la Oficina de Registros médicos (bajando desde L1)

(bajando desde L1) El otro está en la Habitación D1 , conseguir la clave requiere completar el acertijo de los rayos x como indicamos más arriba en esta misma guía.

, conseguir la clave requiere completar el acertijo de los rayos x como indicamos más arriba en esta misma guía. El último está en la piscina. Debemos bajar el nivel del agua usando la llave de mantenimiento que encontramos en el desagüe.

Debemos acomodar las tres manillas en la mano de modo que los rayones y daños encajen. En la foto mostramos cómo.

En este caso, se liberará la llave y la solución muestra tres números: 92 – 45 – 71.

La caja fuerte en la oficina de la dirección

Con la llave que soltó la mano del acertijo anterior podemos proceder con el otro acertijo de la misma habitación. La caja fuerte. Primero tenemos que usar la llave para abrir la puerta cerrada que está al lado del punto de grabado. Allí encontraremos el botón faltante de la caja fuerte y obtendremos la clave de qué símbolo representa cada número al acomodar los libros formando la imagen.

No necesitan anotarlo. James lo hará en su mapa.

Ahora solo vamos a la caja fuerte y ponemos los símbolos de acuerdo a las tres parejas de números que obtuvimos al acomodar las manillas en la mano (en el ejemplo, 92 – 45 – 71)

Finalmente obtendremos la llave del techo. Debemos dirigirnos allí mediante las escaleras del tercer piso y así continuar con la historia.

Caja fuerte del hospital maldito

Para abrir esta caja necesitamos la llave ocular de lapis y dos claves numéricas.

Maniquí

La llave de obtiene del maniquí en el tercer piso. Primero tenemos que romper su codo usando el instrumento violento que está al lado.

Luego tenemos que ir por la llave de la alegría que está en la habitación frente a la cocina en el primer piso. La usamos en la cuenca ocular del maniquí y recibiremos la llave que luego podemos poner en la caja.

Calendario

Si seguimos la cadena del candado, llegamos hasta la habitación de un paciente que nos da la siguiente pista.

Esto nos guía al número de años que lleva allí, cuántas pastillas tomaba, a qué hora sonaba la alarma y el número de veces que parpadea la luz que entra por el agujero.

La solución es 1 – 6 – 2 – 2.

Terapia de electrochoque

En la oficina del director (la llave está en la sala de observación) encontramos una escalera que nos lleva al tercer piso. Allí simplemente tenemos que avanzar hasta el generador, encenderlo y regresar a la sala principal para encender la cama de terapia de electrochoque y revelar la clave numérica.

En nuestro caso, la clave es 9 – 6 – 5 – 3, pero puede cambiar en otras partidas.

El concurso del ascensor

Cuando tomamos el ascensor para ir al sótano, escucharemos un programa de concurso. Esta es una misión opcional que no es necesario completar para avanzar. Si han puesto atención a los documentos y mapas mientras solucionan los acertijos de Silent Hill 2 Remake saben que las respuestas a las preguntas que hace son las siguientes:

¿Cuántas personas murieron por la plaga en Silent Hill al comienzo del siglo XIX? 2 – 67

¿Cuál es el nombre de la calle que nos lleva al aserradero y al cementerio? 3 – Wiltse

¿Cómo se llamaba la gemela de Billy Locane que fue víctima de un asesino? 1 – Miriam



Después de encontrar a María, cuando estemos de regreso al ascensor, veremos que la farmacia se encuentra abierta y tiene un cofre decorado en su interior.

Si respondemos correctamente (de arriba para abajo 2 – 3 – 1) obtendremos munición y objetos curativos. Si nos equivocamos, recibiremos daño y ya no podremos intentar abrir la caja (a menos que carguemos una partida anterior).

Acertijos de la Prisión de Toluca

Clave de la habitación de los insectos

Uno de los acertijos más infames del juego original está de regreso en Silent Hill 2 Remake y no necesitan una pista como guía porque no la hay.

Lo que hay que hacer es presionar los tres dígitos que no están manchados con sangre (en el caso, 2, 3 y 9) en todas las combinaciones posibles para abrir la puerta. Hay un máximo de 9 combinaciones, así que no es demasiado trabajo.

En nuestra partida, la clave era 3 -2 -9. Pero puede cambiar en otros juegos.

Continuara…

Esta guía de soluciones a los acertijos de Silent Hill 2 Remake se encuentra en construcción.