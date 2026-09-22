Guía Silent Hill: Townfall – Soluciones a todos los acertijos

Si están atascados con alguno de los puzles de Silent Hill: Townfall esta guía les será útil porque aquí tenemos las soluciones a todos los acertijos de este juego de terror.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Silent Hill Townfall. Seguir

También los invitamos a leer nuestra reseña de este título. Tengan en cuenta que es posible que las soluciones a los acertijos cambien en diferentes partidas.

Puerta de la habitación del hotel

El primero de los puzles de este juego nos enseña a usar el televisor portátil CRT para encontrar pistas. En este caso, al sintonizarlo vemos imágenes del día 18 y el mes de enero seleccionados en un calendario.

Respecto al año, podemos encontrarlo en un documento sobre la mesa. Es 1996.

Vamos al calentairo en la puerta y ponemos:

18

January (enero en inglés)

(enero en inglés) 1996

Esto abrirá la puerta y podremos continuar con el juego.

Llegar a la casa de «ella» y poner la energía

Para encontrar la casa de Zoe, debemos seguir las imágenes que vemos al sintonizar el CRT. Debemos seguir casi hasta el fondo del callejón hacia el oestre y voltear por el único paso posible hacia el norte. Esta es la casa a la que debemos llegar por la parte trasera.

Tras tomar las pilas y la linterna de los cajones de la casa, podemos acceder al espacio bajo las escaleras, pero descubrimos que necesitamos una tarjeta de energía. Esta la encontramos en una tienda cercana que está marcada con el número 2 en el mapa. Debemos entrar por la parte de atrás evitando al enemigo.

Regresamos a la casa de Zoe (podemos evitar al enemigo en el camino o derrotarlo con la madera que encontramos en la casa) y usamos la tarjeta en el tablero de energía siguiendo las instrucciones del documento.

Cómo abrir la caja de transplantes

En el baño de la habitación de la casa de Zoe encontramos esta ficha.

Tras restaurar la energía, encendemos el computador y revisamos el correo el cual nos dice cuál de los dos Hospital ID es el correcto y que la clave son los tres primeros y los tres últimos dígitos del ET-No.

Eso significa que en este caso la clave del lado izquierdo es 956 y la del lado derecho es 133. Es posible que cambie en diferentes partidas.

Clave de la recepción de la clínica

La clave está pegada en el monitor del computador de la oficina de Zoe Ellis y es 2896.

Contraseña del casillero de la farmacia

Con el bisturí que encontramos en la clínica podemos abrir la puerta de la farmacia. Allí podemos sincronizar la señal del CTR con la radio para sintonizar una señal que nos apunta a varios afiches del mismo lugar.

Cada uno de estos afiches indica un número:

Seis dedos

Cinco

Tres

Nueve cápsulas

La clave del armario es 6539.

¿Walter en el 16?

La casa de Walter es el edificio #16 de la calle Farrow. Está justo frente a la casa de Jess y pueden ver su ubicación exacta en las siguientes imágenes.

La llave de la puerta trasera de la casa de Jess está en el segundo piso.

Balanzas de la clínica

En las balanzas tenemos que poner los siguientes objetos de izquierda a derecha

Estetoscopio roto (está en la casa de Jess)

(está en la casa de Jess) Prescripción médica erronea (está en la farmacia)

(está en la farmacia) Identificación de Zoe (está en la casa de Zoe)

La puerta del jardín comunitario

La llave está dentro de la caseta de Jane. La contraseña es el año en que la dueña ganó un premio. Lo descubriremos revisando las placas de los diferentes sembrados.

La clave es 1993.

Tratamiento del paciente en el centro médico

Este es un puzle de varias partes que acapara toda la parte 3 de Silent Hill: Townfall y aquí les vamos a decir qué hacer para encontrar la solución a cada acertijo del hospital, empezando por…

Condiciones del paciente

Hay varias lecturas rodeando la cama y si seleccionamos la incorrecta, sufriremos daño. Para saber cuáles son las correctas, debemos mirar las medidas aceptables en la computadora.

Es posible que los valores cambien de partida a partida. En mi partida fueron los siguientes

Presion arterial – 70/40 o aproximado

– 70/40 o aproximado Pulso – 162 o aproximado

– 162 o aproximado Oxígeno – 80% o aproximado

Deben ser los valores más cercanos a lo que dice la información del equipo.

Rayos X

Tras abrir la habitación del lado (la clave la envían al localizador y en mi partida fue 7103) debemos revisar la tabla del computador para saber los valores aceptables.

Debemos ubicar la cámara primero sobre el cráneo y hacer zoom hasta que diga Cráneo alineado como se ve en la imagen.

Encendemos la máquina y seleccionamos los valores indicados en el computador. En mi partida fueron:

Lugar – Cráneo

– Cráneo kV – 3

– 3 mA – 7

– 7 Tiempo – 1

Y luego seleccionamos el botón verde.

Ahora hacemos lo mismo con el Tórax.

Lugar – Tórax

– Tórax kV – 7

– 7 mA – 3

– 3 Tiempo – 1.2

Tomamos las radiografías de la impresora y las ponemos sobre el tablero iluminado.

¿Dónde están los medicamentos en el hospital?

En mi partida encontré los medicamentos en las siguientes ubicaciones del centro médico. Es posible que cambien en diferentes partidas:

Farmacia

Zona 6 del pabellón Chapman, planta superior

Sala de expedientes, planta inferior (clave en la oficina del segundo piso: 2605)

Para el puzle del ritmo de las dosis que debemos configurar para cada medicamento debemos mirar la siguiente tabla en el computador del quirófano para el peso del paciente (88 kg).

En nuestra partida fueron los siguientes:

Hidroxaleno 3mg – 7

7 Tensrobromida 11mg – 8

– 8 Dextraciclato 2.5mg – 15

Acertijo de la transfusión de sangre

El acertijo principal con Simon en el «Hospital Diferente» de Silent Hill: Townfall nos pide conseguir primero todas las bolsas de sangre para poner en las paredes de la recepción.

En el lado izquierdo debemos acomodar las bolsas con los nombres de Sarah Watson y Matthew Clark como indica la imagen.

En el lado derecho solo hay espacio para una bolsa de sangre y es la de George McEwan.

Una vez pongamos las bolsas, activamos la transfusión y se abrirá la puerta, revelando la segunda parte del acertijo. En este vemos contenedores que representan cada una de las bolsas de sangre y debemos formar una ruta de ellas al centro, marcado como Odell.

El centro es obviamente una referencia al protagonista, Simon Odell. Si revisamos su manilla médica en el equipo, veremos que su tipo de sangre es A+ (puede que esto cambie en diferentes partidas). Lo que debemos hacer es buscar la placa que muestra qué combinación es aceptable para este tipo de sangre.

Como pueden ver, en este caso es la combinación de O+, O- y A-. Si revisamos las bolsas de sangre, en este casó serían las de Thomas Fergusson (T.F.), Hannah McGregor (H.M) y Sarah Watson (S.W). Solo tenemos que acomodar los anillos del puzle de forma que estos sean los únicos contenedores que lleguen al centro.

Si lo hicimos correctamente, la puerta se abrirá y podremos continuar el juego.

Poema de lamento y la clave de la casa de la ladera norte 6

En esta casa encontramos una caja cerrada con una clave de tres números junto a una pista: un «poema de lamento» que menciona embarcaciones, arcos y niños.

Esto hace referencia a las fotos que hay en diferentes habitaciones de la casa.

Como pueden ver, en estas fotos hay siete embarcaciones, tres arcos y seis niños.

Consecuentemente, la clave de la caja es 736.

Clave de la casa de la ladera superior 5

Como seguramente se dieron cuenta mientras tratan de resolver otro de los acertijos de Silent Hill: Townfall, el tiempo avanza o se devuelve cuando cambiamos el cassete del reproductor. El número de «hoy» está manchado, pero sabemos que el número de «ayer» era 192 y el de «mañana» es 125.

Cuando vamos al tiempo de «no reproducir» y volvemos a «hoy» con la llave de la puerta, podemos ir a la parte de atras de la casa por disco del programa amanita. Con este vamos a «ayer» y podemos ponerlo en el computador para conseguir la siguiente pista.

El número entre 125 (ayer) y 192 (mañana) es 129. Esa es la clave que debemos poner en la caja de «hoy» para abrirla.

Acertijo de las cajas y las sillas en el edificio de la CEG

Tras por fin llegar a la Torre de la CEG en Clara Wood nos enfrentamos a un curioso acertijo en el que vemos un montón de sillas listas para una conferencia. Encontrar la clave para abrir cada caja no es difícil —estan todos en el mismo documento— pero si abrimos la incorrecta sufrimos daño.

Lo primero que debemos hacer es recoger los documentos que hay en la oficina del fondo y en el atrio.

Por supuesto, la contraseña que necesitamos es la de la caja de Richard que está marcada con el número 36 (en la siguiente foto apuntamos exactamente a dónde está). Pero en el documento está rasgada y no se ve completa.

La otra mitad del documento está en la oficina de seguridad. La pista de la clave es esta.

La clave para abrir la puerta es 4895. Adentro encontramos la otra mitad y podemos conocer por fin la clave de la caja 36.

La clave es 486.

Con el número de ID que conseguimos 00007820518 podemos imprimir la tarjeta de acceso al elevador en la oficina de seguridad.

Acertijo de las diapositivas

Tras recuperar las diapositivas y volver con ellas a la sala de juntas, descubrimos que hay que ponerlas en un orden. Lo que tenemos que hacer es leer el orden de los temas de la reunión y mirar las diapositivas (L1 en PS5) para ver cuál encaja mejor con cada tema.

En esta partida, debemos acomodar las diapositivas en el siguiente orden de derecha a izquierda:

1 – D

D 2 – F

F 3 – B

B 4 – C

C 5 – E

E 6 – A

El quemador

Una vez hemos conseguido la llave para iniciar el panel, debemos poner el código en el panel de la izquierda de acuerdo al cídigo de alarma y en el de la redecha el código E3E3.

Antes de prender el flujo de gas, debemos acomodar el pilar en cada piso como indican las imágenes:

Segundo piso (no se ve bien en la imagen, pero se nota la tubería siguiendo por el lado izquierda)

Tercer piso (tubería horizonta)

Cuarto piso.

Luego volvemos al primer piso para activar el flujo de gas.

Sistema de control remoto en el SWDP diferente

Este es uno de los acertijos más problemáticos de Silent Hill: Townfall y tiene muchas partes, pero aquí les diremos las soluciones.

Cuando nos pidan ABRIR la VÁLVULA B seleccionamos los siguientes botones y luego presional ‘Entrar’.

Abrir (primer botón)

(primer botón) Válvula

2 4 6 (lo vemos en la pantalla en la cámara 005)

Luego nos pedirá INICIAR el FILTRO A. Debemos activar los siguientes botones :

Iniciar (triángulo verde haca la derecha)

(triángulo verde haca la derecha) Filtro (imagen de un embudo filtrando)

(imagen de un embudo filtrando) 1 0 3 (código en el pánel de la unidad de filtrado, cámara 000)

Luego tenemos que DESCARGAR la LÍNEA AUXILIAR B. Debemos tomar un objeto del casillero (la clave está en el texto) y dirigirnos a la sala auxiliar en el piso de arriba.

Debemos usar el elevador para llegar allí, cuidado con El Peso que anda rondando los pasillos y no puede ser eliminado.

Cuando estemos en la sala auxiliar, podemos poner el disco en el computador para ver estas pistas que indican el orden en que deben quedar las llaves de paso.

La línea 1 es la inferior, la 2 es la del medio y la 3 es la superior. Debemos seguir el orden de las flechas blancas, así que no van siempre de izquierda a derecha.

Si tienen problemas con este acertijo, Así es como yo puse todas las llaves en nuestra partida. Usen estas capturas y las flechas blancas de la pared para guiarse.

Ahora tenemos que volver a la sala de control remoto y continuar con el puzle. DESCARGAR la LÍNEA AUXILIAR B implica presional los siguientes botones.

DESCARGA (particulas cayendo)

(particulas cayendo) Línea auxiliar (botón con dos lineas, la inferior puntuada)

(botón con dos lineas, la inferior puntuada) 2 4 6 (ID de la línea B en el documento de la derecha).

Después de esto hay que APAGAR EL REGULADOR con los siguientes botones:

APAGADO (botón con el cuadrado rojo)

(botón con el cuadrado rojo) Regulador (botón con el medidor)

(botón con el medidor) 7 8 1 (código del regulador visto en la cámara 002)

El paso siguiente es DESTRABAR la puerta hacia la Válvula F

CANDADO ABIERTO

PUERTA

5 9 2 (código de la puerta del salón de válvulas visto en la cámara 004).

Después de hacer esto, tenemos que abandonar la sala e ir a la sala de válvulas para abrirla manualmente. Tengan cuidado con El Peso que está rondando por ahí. Cuando terminen, vuelvan a la sala de control remoto.

Ahora podemos tomar las instrucciones para abrir las abrazaderas de la impresora y seguirlas para operar el panel de las abrazaderas. Con eso terminamos el más complicado de los puzles de Silent Hill: Townfall.

¡Listo! Esas son las soluciones a todos los puzles y acertijos de Silent Hill: Townfall. Esperamos que les hayan sido de ayuda.

Silent Hill: Townfall está disponible para PlayStation 5 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.