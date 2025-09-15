Guía Silksong – Cómo ganar en el juego de dados contra Lumble

Durante nuestro recorrido por Escalones ajados, una de las áreas más difíciles del Acto I, es posible encontrar a un bicho que solo quiere pasar un rato agradable antes de continuar su peregrinaje. Su nombre es Lumble y en esta corta guía vamos a decirles cómo ganarle en el juego de dados para conseguir una de las herramientas más útiles de Silksong.

Dónde está Lumble

Cuando terminamos el ascenso por la parte principal de Escalones Ajados, llegamos a un pasillo horizontal con un banco para salvar partida y punto de teletransporte. Seguimos hacia la izquierda y al llegar a la habitación vertical, seguimos el camino de abajo a la izquierda.

Al final de una corta sección de plataformas, encontraremos a Lumble. Asegúrense de tener algunos Rosarios en este momento para poder apostarlos en el juego de dados.

Cómo ganar en el juego de dados de Silksong

Si aceptamos jugar, la única opción que tenemos es la de Tirar los dados. Luego vemos como los dados de tres formas (círculo, cuadrado y triángulo) se juntas y se decide el ganador. Luego tenemos la opción de Jugar para hacer otro intento (si nos quedan Rosarios) o Abandonar.

Parece que no hay estrategia alguna y que el ganador es definido al azar, pero hay una forma de hacer un «tiro especial» y asegurar la victoria en cada tirada.

Mientras esperamos para presionar ‘Tirar’, Hornet mueve su mano con los dados de izquierda a derecha. Si esperamos lo suficiente, veremos que hay un destello casi imperceptible en los dados cuando los mueve hacia la derecha por treceava vez.

Si lanzamos los dados durante ese destello, siempre ganaremos.

Lo que tenemos que hacer entonces para ganar el juego de dados contra Lumble en Silksong es contar los movimientos que hace la mano de Hornet hacia la derecha y presionar el botón de ‘tirar’ los dados exactamente en el momento en que la mueve a la derecha por treceava vez.

Si lo hacemos correctamente, ganaremos esa partida.

La recompensa

Además de conseguir algunos Rosarios extra, si ganamos varias veces dejaremos a Lumble sin dinero y nos dará sus dados como recompenesa.

Esta recompensa son los Dados de Magnetita, una herramienta que puede negar el daño que recibimos al azar. Aunque no hay forma de saber cuándo se activará su efecto, a nosotros nos ha salvado en muchas ocasiones.

Otra forma de obtener la recompensa

Si no ganamos los Dados de Magnetita y seguimos avanzando en el juego, podemos esperar a volver hasta después de haber derrotado a los Bailarines Mecánicos en la Ciudadela. Si regresamos con Lumble después de esto, habrá fallecido y podremos tomar los dados de su cuerpo.