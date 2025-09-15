Videojuegos

Guía Silksong – Cómo ganar en el juego de dados contra Lumble

¡Vamos dados! ¡Mamá necesita una aguja nueva!

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 4 min

Durante nuestro recorrido por Escalones ajados, una de las áreas más difíciles del Acto I, es posible encontrar a un bicho que solo quiere pasar un rato agradable antes de continuar su peregrinaje. Su nombre es Lumble y en esta corta guía vamos a decirles cómo ganarle en el juego de dados para conseguir una de las herramientas más útiles de Silksong.

Contenido:
Dónde está LumbleCómo ganar en el juego de dados de SilksongLa recompensaOtra forma de obtener la recompensaMás de Silksong en GamerFocus

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra guía con la ubicación de las pulgas, otra sobre todas las herramientas  y nuestra reseña del juego.

Dónde está Lumble

Cuando terminamos el ascenso por la parte principal de Escalones Ajados, llegamos a un pasillo horizontal con un banco para salvar partida y punto de teletransporte. Seguimos hacia la izquierda y al llegar a la habitación vertical, seguimos el camino de abajo a la izquierda.

Al final de una corta sección de plataformas, encontraremos a Lumble. Asegúrense de tener algunos Rosarios en este momento para poder apostarlos en el juego de dados.

Cómo ganar en el juego de dados de Silksong

Si aceptamos jugar, la única opción que tenemos es la de Tirar los dados. Luego vemos como los dados de tres formas (círculo, cuadrado y triángulo) se juntas y se decide el ganador. Luego tenemos la opción de Jugar para hacer otro intento (si nos quedan Rosarios) o Abandonar.

Parece que no hay estrategia alguna y que el ganador es definido al azar, pero hay una forma de hacer un «tiro especial» y asegurar la victoria en cada tirada.

Mientras esperamos para presionar ‘Tirar’, Hornet mueve su mano con los dados de izquierda a derecha. Si esperamos lo suficiente, veremos que hay un destello casi imperceptible en los dados cuando los mueve hacia la derecha por treceava vez.

Si lanzamos los dados durante ese destello, siempre ganaremos.

Lo que tenemos que hacer entonces para ganar el juego de dados contra Lumble en Silksong es contar los movimientos que hace la mano de Hornet hacia la derecha y presionar el botón de ‘tirar’ los dados exactamente en el momento en que la mueve a la derecha por treceava vez.

Si lo hacemos correctamente, ganaremos esa partida.

La recompensa

Además de conseguir algunos Rosarios extra, si ganamos varias veces dejaremos a Lumble sin dinero y nos dará sus dados como recompenesa.

Esta recompensa son los Dados de Magnetita, una herramienta que puede negar el daño que recibimos al azar. Aunque no hay forma de saber cuándo se activará su efecto, a nosotros nos ha salvado en muchas ocasiones.

Otra forma de obtener la recompensa

Si no ganamos los Dados de Magnetita y seguimos avanzando en el juego, podemos esperar a volver hasta después de haber derrotado a los Bailarines Mecánicos en la Ciudadela. Si regresamos con Lumble después de esto, habrá fallecido y podremos tomar los dados de su cuerpo.

Más de Silksong en GamerFocus

¿Pokopia? Hice mi propio Animal Crossing de Pokémon durante la pandemia
Hablamos sobre Silksong en el nuevo episodio del videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus
Mucho poder en las manos de directores y productores afecta la libertad creativa musical de los juegos, según Nobuo Uematsu de Final Fantasy
Las megapiedras de Greninja, Delphox y Chesnaught se obtendrán solo en combates clasificatorios de Leyendas Pokémon: Z-A
Consigan una skin gratis para Fortnite en el modo ‘Caos puro’ de Blitz
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior ¿Pokopia? Hice mi propio Animal Crossing de Pokémon durante la pandemia
No hay comentarios

Lo último

¡Megaevolución liberada! Este es nuestro unboxing de la expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
Cultura POP
El precio de las nuevas figuras Amiibo se sale cada vez más de las manos y son prácticamente un lujo
Cultura POP
Dragon Quest VII Reimagined: el remake de la séptima entrega es revelado y ya tiene fecha de lanzamiento
Videojuegos
La Mortal Kombat: Legacy Kollection ya tiene fecha de lanzamiento digital
Videojuegos