Guía Silksong – Dónde están las bayas para cumplir el deseo del Druida musgoso

Después de obtener el poder de la Lanza Sedera en Hogar Musgoso, podemos avanzar hacia la derecha en la misma habitación y en lugar de dejarnos caer para continuar con la aventura, continuamos hacia la derecha para encontrar una zona medio oculta. Allí conocemos a un personaje llamado Druida musgoso y si hablamos varias veces con éste, podemos activar uno de los deseos prometidos de Hollow Knight: Silksong: Recolección de bayas.

En esta guía les ayudaremos a completar esta misión.

Para completar este deseo, tenemos que encontrar tres bayas musgosas y llevárselas de regreso. A continuación vamos a decirles donde están

Dónde están las Bayas Musgosas en el mapa de Silksong

El siguiente mapa cubre la Gruta Musgosa, el Hogar Musgoso, el Valle Óseo y parte de La Médula. Los círculos rojos indican los lugares en los que se pueden encontrar las bayas, mientras que el rostro de Hornet indica la ubicación del Druida al que debemos entregarlas.

Ahora veamos su ubicación en detalle.

Primera Baya musgosa de la Gruta Musgosa

Esta cerca del comienzo del juego y es muy probable que ya la tengan en su inventario si exploraron bien la primera área. Se encuentra en la parte superior derecha de la primera gran habitación del juego. Podemos llegar allí saltando por las plataformas superiores.

Si golpeamos la fruta de la rama, esta caerá y podremos tomarla.

Baya musgosa de Hogar Musgoso

Podemos ir por una de las bayas justo después de hablar con el Druida, pues esta justo debajo de elle. Salimos de su habitación por la izquierda, nos dejamos caer por el agujero, bajamos la plataforma y seguimos hacia una habitación secreta hacia la derecha como muestran las imágenes a continuación.

En esta ocasión, la fruta la lleva un insecto enemigo en sus fauces. Solo tenemos que perseguirlo y eliminarlo para que la fruta caiga y podamos tomarla.

Segunda Baya musgosa de la Gruta Musgosa

Es altamente probable que hayan visto esta fruta al comienzo del juego, pero a menos que hayan hecho acrobacias rebotando en el enemigo que hay en los alrededores, lo más probable es que la hayan ignorado porque estaba fuera de su alcance.

Más adelante podemos regresar a este punto y tomarla. Si un ataque a distancia no funciona, tomar impulso desde la izquierda con la habilidad ‘Paso ágil’ para saltar y golpearla definitivamente sí funciona.

Recuerden que no basta con golpearla. Una vez caiga, deben tomarla del suelo.

Recompensa

Una vez tengamos las tres bayas musgosas en nuestro inventario, volvemos con el Druida y se las entregamos.

Si siguieron esta guía, la recompensa por completar el Deseo prometido de Silksong ‘Recolección de bayas’ para el Druida musgoso es una de las Herramientas de Hornet: el Ojo del Druida.

Si lo equipamos, Hornet recibirá un poco de seda cuando reciba daño.

¿Más bayas?

En realidad, hay más bayas en el juego. Por ejemplo, hay otro insecto cargando una justo sobre el Valle Óseo.

Pero al comienzo del juego, esta es muy difícil de tomar y ya servirá para algo más, más adelante. Por ahora solo preocúpense por tomar las tres que les indicamos.