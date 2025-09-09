Guía Silksong – Dónde están los Corazones de pólipo para cumplir el deseo de Raíz Gris

Cuando estamos explorando Bosque Coraza en el Acto I de Hollow Knight: Silksong podemos encontrar a Raíz Gris, un personaje que nos encarga recoger Corazones de pólipo como parte de la misión opcional ‘Deseo prometido: Rito del pólipo. En esta guía vamos a decirles cómo encontrar las flores moradas que los contienen para que puedan obtener una herramienta muy útil.

Empecemos localizando a Raíz Gris, el personaje que nos pone esta misión. Ella se encuentra en una cueva al lado izquierdo de la segunda gran área del Bosque Coraza (de derecha a izquierda), sobre el pasillo.

Los seis Corazones de pólipo que necesitan se encuentran al destruir los brotes de flores moradas que están repartidos en el mapa de Bosque Coraza. Una vez destruyan el brote, no olviden tomar el objeto que cae.

El siguiente mapa cubre todo el Bosque Coraza. Los círculos morados los lugares en los que se pueden encontrar las flores moradas que debemos destruir para obtener los Corazones de pólipo, mientras que el círculo gris indica la ubicación del NPC al que debemos entregarlas.

Ahora veamos en detalle cómo conseguir cada uno de estos objetos. Atentos a la numeración.

1 – El primero de los brotes de flor morada está en la misma área que la entrada a la cueva de Raiz Gris, pero en el otro extremo. Abajo de la entrada a la siguiente área donde se encuentra el banco de salvar partida

2 – El segundo brote se encuentra en el pasillo que conecta el área del banco de salvar partida con la habitación en la que hay un mensaje secreto de las tejedoras. Al llegar a la mitad del pasillo, rebotamos sobre las flores para alcanzar la parte de arriba (recomendamos usar el blasón de la Parca para esto) y destruir el brote.

No olviden tomar el corazón de pólipo que cae del brote una vez lo destruyamos.

3 – En la habitación grande a la derecha el pasillo anterior, subimos a la parte alta y al llegar al punto que muestra la primera imagen, nos dejamos caer lentamente hacia la izquierda. Así alcanzaremos otra pequeña cueva con uno de los brotes de flor morada que tiene un corazón de pólipo necesario para completar este Deseo de Silksong.

4 – Mientras exploramos la parte superior de Bosque coraza, podemos ver una pista de las flores moradas si miramos hacia arriba. Pero la única forma de alcanzar este lugar es llegar a lo más alto de la habitación, seguir hacia la izquierda y luego dejarnos caer hacia la parte en que está otro de los brotes morados.

5 – Después de derrotar a Hermana Vastaguera y abrir el camino hacia Viuda (la jefe de Campanilla), podemos regresar a la habitación con el banco de salvar partida usando uno de los pasillos que conecta el bosque con Campanilla. La flor morada está en la parte de abajo de este pasillo.

6 – Después de derrotar a Hermana Vastaguera y conseguir la habilidad Agarre de Pinzas, podemos alcanzar la parte superior derecha de la primera habitación de Bosque Coraza, donde está el último Corazón de pólipo

Recompensa

Cuando tengamos los seis corazones de pólipo debemos regresar con Raíz Gris y entregárselos para completar el Deseo Prometido ‘Rito del Pólipo’ y obtener una herramienta muy útil contra varios de los jefes de Silksong: la Bolsa pólipo.

Si equipamos la Bolsa pólipo, dañar a un enemigo con herramientas lo envenenará, causándole daño extra.

Esperamos que esta guía para conseguir todos los corazones de pólipo de las flores moradas para completar la misión opcional ‘Rito del pólipo’ de Silksong les haya resultado útil.