Guía Silksong – Dónde están todas las herramientas del juego

Entre los coleccionables más importantes que podemos encontrar en Silksong están las herramientas. Hay 51 en total y pertenecen a tres tipos diferentes: armas secundarias, pasivas y ayudas que afectan el comportamiento de ciertas acciones. En esta guía vamos a ayudarles a encontrar todas las herramientas repartidas por el mapa de Telalelana, pero tengan en cuenta que de momento todavía está en construcción.
Aprovechamos para invitarlos a leer nuestra guía con la ubicación de las pulgas, cómo completar la misión ‘Rito del pólipo’, qué hacer con la llave sencilla y la mariposa azul, y nuestra reseña de este genial juego.
Todas las Herramientas de Hollow Knight: Silksong
Broche de Magnetita
A la venta en la tienda de Valle Oseo por 120 Rosarios.
Colgante Fragmentador
Al llegar a este punto en La Médula, avanzamos hacia la izquierda y encontraremos la herramienta sobre una mesa.
Brújula
A la venta en la tienda de Shakra por 70 Cuentas de Rosario. La primera vez que se puede obtener es cuando le encontramos en La Médula.
Alfiler Recto
En la «prisión» en la parte derecha de La Médula. Liberamos a Grindle y subimos a la celda de arriba por el lado derecho. La herramienta está sobre la mesa
Ojo del Druida
Completando el Deseo prometido ‘Recolección de bayas’ en Hogar Musgoso. Sigan esta guía para hacerlo.
Aguijón cortante
A la venta en la tienda de La Forja (dentro de La Médula) por 140 Rosarios.
Campana magmática
A la venta en la tienda de La Forja (dentro de La Médula) por 110 Rosarios.
Campana protectora
En la parte inferior de Campos Lejanos, siguiendo hacia la izquierda.
Cinturón lastrado
A la venta en la tienda de Mort en Campos lejanos por 160 Rosarios. Debemos pagar para acceder a este punto.
Alfiler largo
En Bosque coraza, rompemos la obstrucción de esta puerta en la frontera con Campanilla para encontrar esta útil arma secundaria.
Alfiler Triple
En Paramo gris, tras superar la arena de combate en el Nido Cuervón y activar los globos, podemos alcanzar la esquina superior derecha del mapa, donde hay otra arma secundaria.
Brebaje pulgoso
Después de rescatar al menos cinco pulgas perdidas y llevarlas a la caravana en La Médula, las pulgas se transportarán a Páramo gris. Allí podemos obtener esta herramienta al hablar con Grishkin.
Esta guía les ayudará a encontrar todas las pulgas.
Bolsa de bicho muerto
Tras llegar por primera vez a Gusanera por el camino superior (llegando al túnel vertical desde Bosque coraza) seguimos el camino superior de la izquierda.
Garracurva
A la venta en la tienda oculta de Marcha del Cazador por 140 Rosarios. Para llegar a la tienda debemos llegar a esta habitación y atravesar la pared de la izquierda. Tengan cuidado llegando con el vendedor, pues el camino está lleno de trampas.
Máscara fracturada
A la venta en la tienda oculta de Marcha del Cazador por 260 Rosarios. Para llegar a la tienda debemos llegar a esta habitación y atravesar la pared de la izquierda. Tengan cuidado llegando con el vendedor, pues el camino está lleno de trampas.
Bolsa Pólipo
Nos lo da Raíz Gris en Bosque Coraza como recompensa por completar el Deseo Prometido ‘Rito del pólipo’. Lean en esta guía cómo hacerlo.
Multihuso
Después de derrotar a Viuda en Campanilla, hablamos con el tendero y aceptamos el deseo prometido ‘Mi mensajero desaparecido’. Para completar esta misión opcional, debemos ir a este punto de la larga habitación vertical que conecta Bosque Coraza con Valle Óseo y eliminar los enemigos que acosan a Tipp.
Al volver a Campanilla, El tendero tendrá nuevos objetos a la venta entre los que se encuentra esta herramienta. Cuesta 880 Rosarios.
Tobilleras Rapisedeñas
Después de derrotar a Viuda en Campanilla y conseguir la habilidad Agujalin, podemos ir al extremo inferior derecho del mapa (Campos lejanos), donde hay una puerta que se abre si usamos esta habilidad.
Una vez adentro, debemos pasar corriendo a toda velocidad sobre los paneles del piso para desbloquear otra herramienta que nos permitirá correr aún más rápido.
Para salir de este lugar, solo tienen que usar de nuevo Agujalin en la puerta.
Ampolla de Plasmio
Esta herramienta es la recompensa por completar el Deseo prometido ‘Asistente de alquimista’. Sigan esta guía en la que les indicamos cómo hacerlo.
En construcción
Esta guía de todas las herramientas de Hollow Knight: Silksong se encuentra en construcción. Hay un total de 51 herramientas en el mapa y las agregaremos poco a poco.
Más de Silksong en GamerFocus
- 1. Hollow Knight: Silksong – Reseña (PC)
- 2. Guía Silksong – Dónde están los Corazones de pólipo para cumplir el deseo de Raíz Gris
- 3. Dos jefes de Silksong serán ‘nerfeados’ en su primer parche de actualización
- 4. Guía Silksong – Dónde están todas las pulgas perdidas
- 5. Hasta los piratas celebran los $20 que cuesta Silksong, pero otros desarrolladores indies están preocupados por el precedente
- 6. Guía Silksong – Dónde están las bayas para cumplir el deseo del Druida musgoso