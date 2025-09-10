Guía Silksong – Dónde están todas las herramientas del juego

Entre los coleccionables más importantes que podemos encontrar en Silksong están las herramientas. Hay 51 en total y pertenecen a tres tipos diferentes: armas secundarias, pasivas y ayudas que afectan el comportamiento de ciertas acciones. En esta guía vamos a ayudarles a encontrar todas las herramientas repartidas por el mapa de Telalelana, pero tengan en cuenta que de momento todavía está en construcción.

Aprovechamos para invitarlos a leer nuestra guía con la ubicación de las pulgas, cómo completar la misión 'Rito del pólipo', qué hacer con la llave sencilla y la mariposa azul, y nuestra reseña de este genial juego.

Todas las Herramientas de Hollow Knight: Silksong

Broche de Magnetita

A la venta en la tienda de Valle Oseo por 120 Rosarios.

Colgante Fragmentador

Al llegar a este punto en La Médula, avanzamos hacia la izquierda y encontraremos la herramienta sobre una mesa.

Brújula

A la venta en la tienda de Shakra por 70 Cuentas de Rosario. La primera vez que se puede obtener es cuando le encontramos en La Médula.

Alfiler Recto

En la «prisión» en la parte derecha de La Médula. Liberamos a Grindle y subimos a la celda de arriba por el lado derecho. La herramienta está sobre la mesa

Ojo del Druida

Completando el Deseo prometido ‘Recolección de bayas’ en Hogar Musgoso. Sigan esta guía para hacerlo.

Aguijón cortante

A la venta en la tienda de La Forja (dentro de La Médula) por 140 Rosarios.

Campana magmática

A la venta en la tienda de La Forja (dentro de La Médula) por 110 Rosarios.

Campana protectora

En la parte inferior de Campos Lejanos, siguiendo hacia la izquierda.

Cinturón lastrado

A la venta en la tienda de Mort en Campos lejanos por 160 Rosarios. Debemos pagar para acceder a este punto.

Alfiler largo

En Bosque coraza, rompemos la obstrucción de esta puerta en la frontera con Campanilla para encontrar esta útil arma secundaria.

Alfiler Triple

En Paramo gris, tras superar la arena de combate en el Nido Cuervón y activar los globos, podemos alcanzar la esquina superior derecha del mapa, donde hay otra arma secundaria.

Brebaje pulgoso

Después de rescatar al menos cinco pulgas perdidas y llevarlas a la caravana en La Médula, las pulgas se transportarán a Páramo gris. Allí podemos obtener esta herramienta al hablar con Grishkin.

Bolsa de bicho muerto

Tras llegar por primera vez a Gusanera por el camino superior (llegando al túnel vertical desde Bosque coraza) seguimos el camino superior de la izquierda.

Garracurva

A la venta en la tienda oculta de Marcha del Cazador por 140 Rosarios. Para llegar a la tienda debemos llegar a esta habitación y atravesar la pared de la izquierda. Tengan cuidado llegando con el vendedor, pues el camino está lleno de trampas.

Máscara fracturada

A la venta en la tienda oculta de Marcha del Cazador por 260 Rosarios. Para llegar a la tienda debemos llegar a esta habitación y atravesar la pared de la izquierda. Tengan cuidado llegando con el vendedor, pues el camino está lleno de trampas.

Bolsa Pólipo

Nos lo da Raíz Gris en Bosque Coraza como recompensa por completar el Deseo Prometido ‘Rito del pólipo’. Lean en esta guía cómo hacerlo.

Multihuso

Después de derrotar a Viuda en Campanilla, hablamos con el tendero y aceptamos el deseo prometido ‘Mi mensajero desaparecido’. Para completar esta misión opcional, debemos ir a este punto de la larga habitación vertical que conecta Bosque Coraza con Valle Óseo y eliminar los enemigos que acosan a Tipp.

Al volver a Campanilla, El tendero tendrá nuevos objetos a la venta entre los que se encuentra esta herramienta. Cuesta 880 Rosarios.

Tobilleras Rapisedeñas

Después de derrotar a Viuda en Campanilla y conseguir la habilidad Agujalin, podemos ir al extremo inferior derecho del mapa (Campos lejanos), donde hay una puerta que se abre si usamos esta habilidad.

Una vez adentro, debemos pasar corriendo a toda velocidad sobre los paneles del piso para desbloquear otra herramienta que nos permitirá correr aún más rápido.

Para salir de este lugar, solo tienen que usar de nuevo Agujalin en la puerta.

Ampolla de Plasmio

Esta herramienta es la recompensa por completar el Deseo prometido ‘Asistente de alquimista’. Sigan esta guía en la que les indicamos cómo hacerlo.

