Guía Silksong – Dónde están todas las pulgas perdidas

Uno de los primeros ‘Deseos prometidos’ que encontramos en Hollow Knight: Silksong —su equivalente a las misiones opcionales— es el de las pulgas perdidas de Mooshka, el maestro de pulgas, y en esta guía vamos a ayudarles a encontrar esos escurridizos bichos. Esta guía se encuentra en construcción.

Cuando exploramos La Médula por primera vez vamos a encontrar a Mooshka, el maestro de pulgas que lidera una caravana de viajeros. Si hablamos con él por segunda vez nos contará su deseo: que le ayudemos a encontrar las pulgas que están perdidas para poder continuar su viaje.

Aunque hay un total de 30 pulgas perdidas en el mapa del juego, solo debemos encontrar cinco para completar este deseo. Podemos saber si hay una cerca porque escuchamos su llanto y debemos golpearlas para liberarlas.

Todas las pulgas perdidas en el mapa del Acto I

1 – Pulga de La Médula

La primera de las pulgas perdidas está en el mismo nivel en que el resto de la caravana-

Después de derrotar a la Bestia campana, seguimos hacia la derecha hasta encontrar una banca en la que podemos descansar. En el cuarto siguiente, seguimos hacia arriba para llegar al cuarto que se ve en el mapa. La pulga está en la parte de arriba a la derecha, pero para alcanzarla debemos dar la vuelta siguiendo primero a la izquierda para poder subir.

2 – Pulga de Muelles profundos (1)

Al llegar a la estación de viaje de Muelles profundos, avanzamos hasta su extremo izquierdo y rompemos la pared que indica la imagen.

Avanzamos por las plataformas de la nueva área evitando las cascadas de lava y encontraremos otra pequeña pulga.

3 – Pulga de Muelles profundos (2)

La segunda pulgas se encuentra en el nivel Muelles profundos. Después de tomar la habilidad ‘Paso ágil’, seguimos avanzando hacia la izquierda saltando entre las plataformas superiores con el impulso que nos da el nuevo poder de Hornet.

La pulga se encuentra en la parte superior del lago izquierdo de la misma habitación.

4 – Pulga de Marcha del cazador

Después de derrotar al poderoso guardia hormiga en la frontera con La Médula, avanzamos dos cuartos hacia la derecha. En esta habitación tenemos que rebotar en las frutas con el ataque en picado (abajo + ataque en el aire) para avanzar.

Cuando lleguemos a esta bifurcación, seguimos el camino de la izquierda hacia arriba.

Al final del camino encontraremos otra de las pulgas perdidas de esta guía de Silksong. Debemos golpearla varias veces para liberarla.

5 – Pulga de Campos lejanos

Debemos romper esta pared para acceder a una pequeña zona secreta en la que está la pulga atrapada. Debemos golpearla para liberarla.

Primera Recompensa

Si volvemos con la Caravana de Pulgas en La Médula tras haber encontrado cinco de ellas, el Maestro de las pulgas nos ofrecerá viajar con ellos. Esto tiene dos efectos:

Si no hemos derrotado a la Bestia Alada del Páramo , la caravana la reemplazará y ya no tendremos que derrotarla para continuar la aventura. Se encontrará en otro lugar y pasará a ser un jefe opcional.

, la caravana la reemplazará y ya no tendremos que derrotarla para continuar la aventura. Se encontrará en otro lugar y pasará a ser un jefe opcional. Al hablar con Grishkin en la Caravana nos ofrecerá la herramienta Brebaje Pulgoso, que aumenta temporalmente la velocidad de movimiento y ataque. Es limitada a 30 usos y podemos llevar tres a la vez.

No crean que ya terminamos. Hay más pulgas perdidas en Silksong y tenemos que seguirlas buscando para obtener más recompensas.

6 – Pulga de Paramo Gris

En la parte este de Paramo Gris encontramos una zona interna llamada Nido Cuervón. Si logramos superar la arena de combate que hay allí, activaremos unos globos que nos permiten rebotar sobre ellos (ataque + golpe en el aire).

Estos globos nos permitirán alcanzar la parte superior derecha de la zona en que se encuentra el nido, donde hay otra de las pulgas perdidas de Silksong.

7 – Pulga de Bosque Coraza

Atrapada en este cuarto vertical. Debemos subir rebotando entre las flores de la parte izquierda y bajar con cuidado de los disparos en la parte derecha.

En construcción

