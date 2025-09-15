Guía Silksong – Dónde están todos los Fragmentos de Carrete

La mejor forma de garantizar que tendremos suficiente seda para curarnos y usar habilidades es aumentar la capacidad de hilo que podemos tener. Pueden lograrlo con esta guía que les indica dónde están todos los Fragmentos de carrete de seda en el mapa de Silksong. Esta guía se encuentra en construcción.

No olviden dar una mirada a nuestras otras guías del juego —como esta sobre cómo ganar el juego de dados de Lumble— y leer nuestra reseña.

Todos los Fragmentos de carrete de seda

Necesitamos encontrad dos fragmentos de carrete para aumentar el indicador de seda de Hornet. En el mapa de Silksong hay un total de 18 carretes y eso significa que podemos aumentar el máximo de hilo un total de nueve veces.

Veamos dónde encontrar cada uno de ellos.

En Valle Óseo

En la zona sobre el pueblo. Podemos llegar allí desde arriba después de conseguir la habilidad Paso ágil.

En Muelles Profundos

Tras obtener la habilidad Paso ágil podemos alcanzar este cuarto y llegar hasta otro de los Fragmentos de carretes de Silksong.

En Bosque Coraza

En el cuarto vertical donde encontramos una de las pulgas perdidas, seguimos el camino de la derecha en la parte de arriba y llegamos a una parte en la que debemos rebotar sobre las flores para alcanzar otro fragmento de máscara.

En Páramo Gris

Tras activar los globos en Nido Cuervón y obtener la habilidad Agarre de Pinza podemos alcanzar lo más alto de este cuarto en Páramo Gris, donde nos espera otra mitad de Carrete de hilo.

En Campanilla

Después de derrotar a Viuda en Campanilla, hablamos con el tendero y aceptamos el deseo prometido ‘Mi mensajero desaparecido’. Para completar esta misión opcional, debemos ir a este punto de la larga habitación vertical que conecta Bosque Coraza con Valle Óseo y eliminar los enemigos que acosan a Tipp.

Al volver a Campanilla, El tendero tendrá nuevos objetos a la venta entre los que se encuentra un Carrete de Hilo. Cuesta 270 Rosarios.

En Talleres Inferiores (1)

El primer fragmento de Carrete de hilo del Acto II se puede encontrar subiendo a la parte más alta de Talleres Inferiores, siguiendo hacia el extremo derecho y bajando a la parte baja del nivel para llegar desde el lado derecho.

En La Losa

En el punto en que encontramos el indicador del punto de viaje rápido, seguimos hacia arriba y tomamos la salida hacia la izquierda. Al llegar a la habitación fría, subimos a la parte superior y tomamos el carrete antes de empezar a recibir daño por frío.

En Núcleo Mecánico

Después de derrotar a Bailarines Mecánicos, bajamos por toda la sección principal y lo encontramos en la esquina inferior derecha.

En Ala Blanca

Antes de continuar el camino hacia Talleres inferiores.

En Talleres Inferiores (2)

Tras regresar a Talleres inferiores después de cruzar Ala Blanca, podemos bajar a la parte inferior de la zona calientes y tomar un fragmento de carrete en la esquina inferior izquierda.

En construcción

Todavía estamos trabajando en esta guía. Continuaremos agregando las ubicaciones de los Fragmentos de Carrete de Silksong poco a poco hasta que esté completa.