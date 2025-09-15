Guía Silksong – Dónde están todos los Fragmentos de Máscara

Este es un juego muy difícil. Todos estamos de acuerdo en eso. Si queremos hacer las cosas un poco más fáciles, necesitamos aumentar la salud de Hornet y pueden lograrlo con esta guía que les indica dónde están todos los Fragmentos de Máscara en el mapa de Silksong. Esta guía se encuentra en construcción.

Todos los Fragmentos de Máscara

Necesitamos cuatro fragmentos para aumentar la salud de Hornet en un punto. En el mapa de Silksong hay un total de 20 Fragmentos de Máscara y eso significa que podemos tener cinco puntos de vida extra (para un máximo de 10).

Ahora veamos dónde está cada uno de ellos.

En Valle Oseo

A la venta en la tienda de Valle Oseo por 300 Rosarios.

En Campos lejanos

Después de obtener la habilidad Capa de Flotador, salimos del cuarto en que está la casa de la costurera por la sección superior izquierda. Vamos a la parte de arriba del nuevo cuarto y golpeamos una roca para que rompa el piso abajo y nos permita acceder a la parte de la máscara.

En Valle Óseo / Gusanera

Con las habilidades Paso ágil y Capa de flotador podemos alcanzar la parte izquierda del mapa, arriba del Valle. Si alcanzamos la puerta llegamos a una nueva zona llamada «Gusanera» en la que tenemos que avanzar evitando el ácido de una criatura. Al final del camino encontramos la máscara.

En Bosque Coraza

La primera vez que visitamos Bosque Coraza, avanzamos hasta la habitación vertical (la misma en la que hay una Pulga perdida) y seguimos el camino hacia la derecha hacia el área no mapeada. Al final del reto de plataformas encontramos el pedazo de la máscara.

En Muelles profundos

Tras obtener la habilidad Agarre de pinza, podemos volver a este punto de La Médula y escalar la plataforma para continuar el camino a la derecha.

Seguimos hacia la derecha y entramos a Muelles profundos por la puerta superior, derrotamos a los enemigos y avanzamos hasta el Fragmento de Máscara.

En Nido de Tejedora Atla

Después de derrotar a Viuda en Campanilla y obtener la habilidad Agujalin, podemos ir al extremo derecho de Gruta Musgosa (debajo del Valle Óseo) y tocar música frente a esta puerta para abrir acceso a otro Nido de Tejedoras.

Avanzamos hasta el extremo derecho y rompemos los dispositivos para activar la energía del Nido. Nos devolvemos, activamos el mapa y bajamos en el elevador. Seguimos a la derecha pero en lugar de continuar hacia la siguiente habitación, rebotamos en la pared para subir hacia el túnel vertical y poder seguir el camino de arriba a la derecha.

Así llegamos a una zona que está bajo La Médula y en la que debemos superar un reto de plataformas entre la lava. Al final de este nos espera otro de los Fragmentos de Máscara de Silksong.

En Cámaras Corales

Después de derrotar al jefe Bailarines Mecánicos, bajamos un nivel y seguimos el pasillo hasta el extremo izquierdo, donde encontraremos otro pedazo de máscara.

En Campanilla / Campos Lejanos (Acto II)

Después de derrotar al jefe Bailarines Mecánicos regresamos al tablero de anuncios de Campanilla y aceptamos la misión Gran caza.

El objetivo —un jefe llamado Moscabestia salvaje— se encuentra en Campos Lejanos. Está exactamente en el punto del mapa en el que peleamos contra el jefe Cuarto Coro.

En construcción

Todavía estamos trabajando en esta guía. Continuaremos agregando las ubicaciones de los Fragmentos de Máscara de Silksong poco a poco hasta que esté completa.