Guía Silksong – la llave Sencilla, el deseo ‘Asistente de Alquimista’, los brotes azules y la mariposa azul

Tan pronto accedemos a la tienda del Valle Óseo de Hollow Knight: Silksong nos vemos tentado por una Llave sencilla que cuesta 500 Rosarios y que inicialmente no sabemos qué abre. En esta guía les diremos cómo usarla para poder hacer la misión/deseo ‘Asistente de Alquimista’, resolver el misterio de los brotes azules y la mariposa azul y obtener una herramienta muy útil.

Dónde usar la Llave Sencilla en Silksong

Cuando tengamos 500 Rosarios, podemos volver a la tienda del Valle Óseo cerca del comienzo de la aventura para comprar la Llave Sencilla.

Una vez tengamos la llave y las habilidades Paso ágil y Capa de flotador, podemos alcanzar la parte izquierda del mapa, arriba del Valle (podemos subir el elevador hacia Hogar Musgoso si lo tenemos aqctivado). Así llegamos a una nueva zona llamada «Gusanera» en la que tenemos que avanzar evitando el ácido de una criatura. Al final del camino encontramos un Fragmento de máscara y una puerta cerrada en la que podemos usar la llave sencilla.

En la nueva área a la que accedemos debemos navegar una serie de túneles llenos de enemigos peligrosos capaces de hacer doble daño. Debemos avanza hacia la izquierda, luego arriba y seguir arriba a la derecha hasta encontrar un curioso laboratorio

Deseo prometido ‘Asistente de Alquimista’ – Dónde están todos los brotes azules

Al llegar al laboratorio en la parte de arriba de esta sección de Gusanera conoceremos al Alquimista Zylotol, que nos pondrá el Deseo prometido ‘Asistente de Alquimista’.

El objetivo de esta misión opcional de Silksong es encontrar los tres brotes de Plasmium (la sustancia azul que conocimos como ‘Lifeblood’ en el primer Hollow Knight). No olviden usar el banco y equipar la herramienta Ampolla con aguja, pues tenemos que usar un ataque cargado con esta sobre cada brote para extraer el néctar azul.

Tendremos que regresar a los túneles de gusanera en buscar de estos brotes, pero no se preocupen porque en esta guía les tenemos un mapa que indica exactamente dónde están.

Si quieren más detalle, aquí tienen la ubicación de los tres. Cuando nos acerquemos a uno, veremos las ramas azules en el fondo y luego un destello azul que nos guía a su ubicación.

¡No olviden que tienen que usar un ataque cargado con la Ampolla con aguja sobre ellos! Romperlos con ataques normales no funciona.

La recompensa del Alquimista

Cuando tengamos los tres Plasmium, podemos regresar con el Alqumista Zylotol para entregarselos.

Como recompensa obtendremos la Ampolla de Plasmio. Esta herramienta nos permitirá obtener puntos de salud extra y temporales de forma similar a los que obteníamos del ‘lifeblood’ en Hollow Knight.

Si nos gastamos todas las cargas, tendremos que regresar con el Alqumista a Gusanera para que nos la recargue por un módico precio en Rosarios.

¿Qué hacer en el cuarto de la mariposa azul en Silksong?

Mientras exploramos Gusanera en busca de los brotes de Plasmio, es posible encontrar un cuarto secreto golpeando la pared a la izquierda del tercero de ellos donde está el cadáver de un bicho con una mariposa azul creciendo de él.

Lo que tenemos que hacer en esta habitación es acercarnos a la mariposa y usar la habilidad Agujalin que obtenemos al derrotar a Viuda en Campanilla.

De esta forma se revelarán las palabras del espíritu del bicho que falleció consumido por las ramas azules. Todo indica que él era el asistente del Alquimista y que juntos estaban investigando el Plasmio y su capacidad de crecer en lugares inhóspitos para llevar de regreso la vida a sus tierras. Seguramente consumió demasiado y eso lo mató.

Las mariposas azules no son un elemento único de Silksong, pues también estaban presentes en Hollow Knight. Igual que en este juego, la sustancia que ahora se llama Plasmio servía para darnos puntos de salud temporales.

A nivel de ‘lore’ las mariposas azules y la ‘lifeblood’ estaban relacionadas con un personaje llamado Joni. Según podemos entender de la historia, era una pequeña ‘hereje’ que seguía a un dios (ser superior) misterioso del que obtuvo la habilidad de transformar la sangre en plasmio.

Al fallecer, su cuerpo fue depositado en un altar que podemos encontrar mientras exploramos el juego.

De alguna mánera, la sangre bendita de Joni logro llegar hasta este rincón de Telalejana.