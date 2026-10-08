Guía Silver Pines: Cómo conseguir todos los Recuerdos

Los recuerdos o mementos son una de las herramientas más poderosas que podemos obtener en Silver Pines. Nos dan habilidades pasivas que pueden cambiar nuestra forma de jugar o ser claves a la hora de enfrentar un jefe. Si quieren conseguirlos todos los 25 que hay en el juego y sacar el logro/trofeo ‘El peso de los recuerdos’ que además es necesario para uno de los finales, en esta guía les vamos a decir dónde están.

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También los invitamos a leer nuestras guías para encontrar todos los mapas y aumentos de resistencia.

En esta guía no van a encontrar todos los Recuerdos en el orden en que se encuentran en una partida normal de Silver Pines. Los vamos a listar en el orden en el que aparecen en el menú para que les sea más fácil buscar los que les están faltando.

Bola de hierro oxidada

La encontramos tras derrotar al primer jefe en el tunel camino al ferry.

Reduce el daño recibido en un 10%.

Collar de gato

Tras conseguir la manivela en Church Hill, regresamos a la veterinaria en el centro de Silver Pines y podemos abrir el garage que está a su lado, donde encontramos la llave de la clínica veterinaria.

Con la llave en nuestro poder, abrimos la puerta dentro de la clínica veterinaria y encontramos la siguiente pista.

Bajamos al sótano y encontramos al gato negro que nos ha perseguido desde el comienzo atrapado en una jaula (si no han desbloqueado el acceso al sótano aún, deben acceder desde las alcantarillas del muelle). La clave de la jaula son las edades de todos los gatos de la pista: 3819.

Al liberar el gato conseguimos otro de los recuerdos de esta guía de Silver Pines.

Ruedas más rápido al esquivar.

Espuela oxidada

En la zona de las alcantarillas, al norte de donde están las válvulas, tomamos un desvío hacia la derecha y usamos la llave de registro para levantar la tapa. Bajamos y en el fondo de ese pozo está la espuela.

Aumenta el daño de las armas a distancia un 10%, pero tienen un mayor retroceso.

Polaroid reparada

Este recuerdo está conformado de dos objetos que debemos combinar: dos Polaroid rota.

La primera está en la maleta de Eddie dentro de su habitación en el motel The Crimson Bear.

La segunda está pegada al espejor en la parte trasera del bar The Rabbit Hole en el centro de Silver Pines. Para llegar allí debemos romper los tablones que bloquean el acceso desde el callejó con la palanca o un disparo de escopeta.

Usa los objetos de curación más rápido. La velocidad de curación al consumir una hierba de hoja plana aumenta un 50%.

Ramillete antiguo

Tras obtener la pala del hombre que cava (hay que esperar a que empiece la tormenta para visitarlo y encontrarla) vamos al cementerio de Church Hill y excavamos el montículo para encontrar otro de los recuerdos o ‘mementos’ de Silver Pines.

Mejor manejo de las armas. Menor retroceso de las armas de fuego.

Piedra lisa con un agujero

Este Recuerdo se encuentra dentro de una jaula pajarera en el café The Quiet Hours del centro de Silver Pines. Para conseguirlo necesitamos obtener tres estatuillas de pájaros de colores.

La Estatuilla de Pájaro rojo está en la clínica veterinaria al sur del café donde está la jaula.

La Estatuilla de Pájaro amarillo está en el recibidor de la sala de cine al noreste del café

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La Estatuilla de Pájaro plateado está en la carretera al norte de la estación del teleférico. Debemos disparar al candado para que caiga la escalera y poder subir a tomarla.

Con las tres estatuillas de pájaros en nuestro poder podemos volver al café donde está la jaula y abrir la pajarera para obtener el Recuerdo.

Aumenta el daño de los tiros a la cabeza en un 25%.

Hebilla de plata desgastada

En la parte inferior del centro de Silver Pines (cerca a la entrada a las alcantarillas) encontramos un barco con una escotilla cerrada y la clave está en caracteres asiáticos.

Si cruzamos el río del centro a Riverside por el norte del puente, encontraremos la pista sobre la clave.

Volvemos a la escotilla y presionamos los botones en este orden:

Esto abrirá la puerta al interior del barco. Adentro debemos derrotar a un jefe y cuando acabemos con el recibiremos otro memento.

25% de daño adicional por un ataque cuerpo a cuerpo tras correr rápido.

Gemelos con navala

Tras conseguir la escopeta en el motel podemos ir al paso subterráneo al oeste de las afueras de Silver Pines y romper los tablas que bloquean el paso. Seguimos hacia la izquierda hasta el fondo y encontramos otro de los Recuerdos.

Los ataques cuerpo a cuerpo son un 30% más rápidos.

Púa de guitarra

Una vez tengamos el mazo, podemos volver a la parte de atrás de la lavandería en el sótano del edificio Union (norte del centro de Silver Pines) y romper la pared de la derecha. Así llegaremos a este ‘memento’.

El último golpe de una secuencia de combo inflige 30% de daño adicional

Guante de conducir rojo

En esta sección del Estudio Thelend disparen al ducto de ventilación y crucen al otro lado para encontrar otro de los Recuerdos o ‘Mementos’ de esta guía de Silver Pines.

Reduce un 50% el tiempo de carga del ataque cuerpo a cuerpo cargado.

Reloj de pulsera roto

Cuanto tengamos la manivela, vamos al ayuntamiento del pueblo y salimos al techo por la ventana de la oficina del alcalde. Usamos la manivela para ajustar el reloj en la misma hora que se pararon todos los demás relojes del pueblo: 10:06.

Si lo hicimos correctamente oiremos unas campanadas.

Volvemos a entrar y operamos el candelabro que está al lado de la puerta de la oficina del alcalde, abriendo un pasadizo secreto a la habitación donde hay otro Recuerdo.

Los ataques cuerpo a cuerpo son más rápidos e infligen un 20% más de daño cuando estás herido o en estado crítico.

Moneda sin cara

Cuando finalmente podamos acceder al edificio del diario The Silver Gazzete a través de las alcantarillas podemos ir a la parte de atrás donde está la imprenta y encontrar otro de los recuerdos o ‘mementos’ de Silver Pines.

Los ataques cuerpo a cuerpo cargados infligen 20% de daño adicional.

Caja de fósforos vacía

En el Restaurante Miner Diner donde comenzamos el juego, una vez tengamos la forma de romper la puerta bloqueada, podemos bajar al sótano donde encontramos este Recuerdo.

Recarga las armas un 25% más rápido.

Brújula rota

En la entrada a Church Hill, seguimos hacia la izquierda por el agua y nos subimos al edificio que tiene una pared que se puede romper con el mazo. Continuamos hacia la izquierda hasta encontrar una isla que contiene el recuerdo que buscamos.

Corres más rápido.

Oso de madera astillado

En el sótano de la habitación hawaiana del Motel Crimson Bear. Aparece después de tener la «visión» en el bar The Rabbit Hole.

Aumenta la resistencia disponible

Ficha de 30 días de sobriedad

En el sótano del ayuntamiento (parque del pueblo), entramos a la habitación donde se estaba realizando una exposición y rompemos la pared izquierda con el maso. En la siguiente habitación hay un enemigo y un Recuerdo.

Los ataques cuerpo a cuerpo gastan un 30% menos de resistencia.

Par de dados

Después de obtener el mazo en el cementerio, volvemos a la casa funeraria de Church Hill y rompemos el muro del extremo izquierdo para encontrar estos dados.

Aumenta el daño de las armas a distancia en 20%. Todo el daño recibido aumenta en 30%.

Estaca de madera flotante

En el tunel al norte de Riverside. Necesitamos usar la llave de registro que obtenemos en el parque para levantar la tapa de alcantarilla de la derecha y avanzamos entre los enemigos para llegar al lado izquierdo del tunel y tomarla.

Las armas cortantes infligen un 15% de daño adicional.

Arete de serpiente

Lo recogemos tras derrotar al jefe de la comisaría en el vestíbulo.

La cadencia de disparo de las armas de fuego aumenta un 30%.

Placa 0013

Después de obtener la palanca, podemos ir al depósito frigorífico (la morgue) de la comisaría y sacar el cadáver del lado derecho. Con la palanca podemos forzar la placa que tiene.

El último disparo antes de vaciar el arma inflige un 25% más de daño.

Palanca de cambios de bola 8

La obtenemos al derrotar el jefe del Estudio Thelend.

Aumenta la resistencia disponible, todo el daño infligido aumenta en 10% y reduce todo el daño recibido en un 10%.

Negativo polaroid

Lo encontramos en el piso tras derrotar el jefe de El Umbral entre Mundos y aparecer en la siguiente sección.

Todos los proyectiles tienen un 20% de probabilidad de atravesar a sus objetivos.

Diente arreglado

En la despensa de la parte trasera del café The Quiet Hour en el centro de Silver Pines.

Las armas cuerpo a cuerpo infligen 15% de daño adicional, pero pierden durabilidad y se rompen un 25% más rápido.

Figurita de hula

En el taller de Dana en Riverside. Rompemos las tablas de la pared de la parte de atrás del taller de Dana en Riverside y la encontramos en el maletero de un auto.

Esquivar o evadir gasta menos resistencia.

Fragmento de vidrio pulido por el mar

Tras derrotar al jefe en el apartamento 4B del edificio Union somos transportados al Otro mundo. De inmediato miramos a la izquierda y veremos uno de los Recuerdos que resultan imprescindibles para completar Silver Pines.

Nadar gasta mucha menos resistencia.

En construcción.

Silver Pines está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.