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Guía Silver Pines: Dónde están todas las mejoras de inventario (cangureras) y espacios de recuerdos

Más bolsillos para el detective.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Como buen ejemplo del género ‘survival horror’ que es, Silver Pines tiene un inventario muy limitado en el que podemos organizar las armas, curaciones y objetos que llevamos, pero en esta guías les vamos a ayudar a encontrar todas las mejoras de inventario (cangureras) y espacios de recuerdos (fragmentos de recipiente de recuerdo) para hacerles la vida más fácil. ESTA GUÍA ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN.

También los invitamos a leer nuestras guías para encontrar todos los finales, Recuerdos, todos los mapas y aumentos de resistencia.

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Dónde están todas las cangureras

1 – Desde el segundo piso del motel The Crimson Bear saltamos a la izquierda y seguimos para pasar al espacio al oeste. Bajamos y encontramos la primera de las mejoras de inventario.

2 – En la parte izquierda de la oficina del ferry, después de derrotar al jefe. Debemos romper el bloqueo de la puerta usando un arma cuerpo a cuerpo para entrar allí.

3 – En el baño de la estación de servicio en el norte de Riverside.

4 – Una vez llegamos al cuarto piso del edificio Union, salimos a las escaleras y aunque no hay forma de bajar desde allí al tercer piso, hay una recompensa esperándonos en la parte que no está rota.

5 – Después de que se desate la tormenta (recogiendo casi todas las campanas)podemos visitar al hombre que está cavando un hueco en el noroeste del centro de Silver Pines y entrar a su casa rodante. En su interior hay otra cangurera.

6 – Tras alcanzar el monte Siah Kopa y salir del teleférico, nos devolvemos por la parte de abajo saltando los agujeros del suelo y alcanzamos otra mejora de espacios para el inventario.

7 – Después de conseguir la llave para el escenario. Llegamos a esta habitación que está a la izquierda de éste y se encuentra llena de enemigos. disparamos a la reja encima de la puerta y subimos por allí. Avanzamos con cuidado y al extremo derecho está la cangurera.

8 – En construcción

9 – En construcción

Donde están todos los fragmentos de recipiente de recuerdo

Los fragmentos de recipiente de recuerdo que necesitamos para poder crear espacios para equipar recuerdos en Silver Pines se encuentran destruyendo las figuras de aves que hay escondidas en el mapa. Cuando tengamos cuatro fragmentos, podemos combinarlos en el inventario para crear un nuevo espacio y poder equipar más recuerdos.

1 – Después de cruzar el paso subterráneo para llegar a la parte oeste del mapa de las afueras de Silver Pines, avanzamos y veremos la figura de pájaro colgando de un árbol. Debemos dispararle para que caiga y poder tomar el fragmento.

2 – Tras tomar el ferry, seguimos hacia el este y encontramos otra jaula que podemos romper.

3 – Saliendo del segundo piso del teleférico por el balcón de la derecha.

4 – Dentro de un garage en el callejón entre las calles Market y Silver. Debemos romper el candado de un disparo.

5 – En el tunel oscuro en la parte noreste de Riverside.

6 – En el sótano de la comisaría vamos al depósito y disparamos contra la rejilla en la pared derecha. Subimos por allí y llegamos al depósito B, donde hay otra de las partes de mejoras al inventario de recuerdos.

7 – Justo antes de llegar al Edificio Union (atravesando el cine usando la linterna), vamos hacia el lado izquierdo y rompemos las tablas que bloquean la puerta con la palanca o la escopeta. Dentro vemos la figura de ave que debemos romper.

8 – Se puede ver cuando estamos en la azotea del Edificio Union. Debemos ir a las escaleras y romper la ventana de la derecha que está entre el segundo y el tercer piso. Afuera encontraremos la figura.

9 – Primero tenemos que ir a este callejón del muelle al lado de la entrada a las alcantarillas y disparar a la figura.

Luego debemos recoger la figura nadando para atraversar el canal desde Riverside para poder tomarla.

10 – Está dentro del confesionario en la iglesia de Church Hill.

La llave del confesionario se encuentra justo afuera. Cuando tengamos la pala (la podemos recoger del tráiler del hombre que cava un hueco en el noroeste del centro después de que se desate la tormenta al tener casi todas las campanas)

11 – Nadando hacia el oeste de Church Hill desde la playa al sur del Faro (requiere Recuerdo que nos permite nadar sin gastar mucha resistencia).

12 – Pasamos al otro lado de la valla a la derecha de la casa funeraria.

13 – En la habitación del teléfono en el primer piso del ayuntamiento (plaza del pueblo) hay una chimenea. Pasamos agachados a través de ella y llegamos a una habitación oscura donde está la figura del pájaro que debemos romper.

14 – Cuando estemos atravesando las montañas del Monte Siah Kopa, rompemos la pared izquierda del punto indicado en el mapa y continuamos hacia otra figura de pajaro.

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15 – En construcción

16 – En construcción

Esta guía se encuentra en construcción.

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Silver Pines está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.

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