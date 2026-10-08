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Guía Silver Pines: Dónde están todos los aumentos de resistencia (tazas de café)

"Un muy buen café".

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En Silver Pines vamos a disfrutar de un buen café no solo para referenciar a Twin Peaks, sino porque esta es la forma de asegurar que podemos esquivar, nadar y golpear más rápidamente para sobrevivir a este peligroso pueblo. En esta guía les vamos a decir dónde están todas las cafeteras en las que podemos preparar tazas de café en el mapa para aumentar nuestra resistencia y sacar el logro/trofeo ‘Es mi séptima taza del día’.

También los invitamos a leer nuestras guías para encontrar todos los Recuerdos, todos los mapas y mejoras de inventario.

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1 – Dentro de la cocina en el Restaurante Miner Diner al comienzo del juego.

2 – En la parte oeste de las afuertas de Silver Pines dentro de una choza. Es la zona en la que está el «hombre quemado» y llegamos allí tras usar el paso subterráneo que está al sur.

3 – Dentro del Café The Quiet Hour en Market Street

4 – En la parte de atrás del Taller de Dana en el extremo este de Riverside. Debemos romper el candado para entrar.

5 – En el primer piso del edificio Union entramos en la habitación 1C y rompemos el espejo del baño para saltar desde allí a la habitación 1B, donde encontramos una cafetera en la cocina.

6 – En la sala a la izquierda del salón parroquial en Church Hill.

7 – Dentro del salón de clases en el segundo piso del ayundamiento (plaza del pueblo).

Esos son todos los cafés que encontramos en Silver Pines y si siguieron esta guía ya pudieron sacar el logro/trofeo ‘Es mi séptima taza del día’.

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Silver Pines está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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