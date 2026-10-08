Guía Silver Pines: Dónde están todos los mapas coleccionables de todas las áreas

Uno de los logros/trofeos de Silver Pines nos pide encontrar todos los mapas coleccionables de todas las áreas del juego, pero vale la pena buscarlos no solo para desbloquear eso sino para movernos más fácilmente por el juego. Si se les pasó uno, en esta guía les decimos dónde están todos para que saquen el logro/trofeo Rastro sin destino.
- Mapa de las afueras de Silver Pines
- Mapa del Motel Crimson Bear
- Mapa del centro de Silver Pines
- Mapa de Riverside
- Mapa de la comisaría
- Mapa del edificio Union
- Mapa de las alcantarillas
- Mapa de Church Hill
- Mapa de la plaza del pueblo
- Mapa del Monte Siah Kopa
- Mapa de los estudios Thelend
- En construcción
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También los invitamos a leer nuestras guías para encontrar todos los Recuerdos, todas las mejoras de inventario y aumentos de resistencia.
Mapa de las afueras de Silver Pines
En el camino a la derecha del restaurante, poco después de comenzar el juego.
Mapa del Motel Crimson Bear
En la pared a la derecha de la tienda de regalos del motel.
Mapa del centro de Silver Pines
El mapa del Centro de Silver Pines se encuentra en la parada de bus de la calle Loomis, a la derecha de la puerta sellada hacia el parque.
Mapa de Riverside
En el camino al oeste de la comisaría. Podemos llegar fácilmente subiendo las escaleras al lado del primer teléfono de la zona.
Mapa de la comisaría
En el ala norte de la comisaría. Es el mapa de salidas de emergencia al lado de la entrada a la despensa.
Mapa del edificio Union
El mapa del complejo de apartamentos se encuentra justo al entrar al edificio, en el lado derecho de la habitación.
Mapa de las alcantarillas
Entramos a las alcantarillas por el lado este del puente del muelle del Centro de Silver Pines y veremos el mapa inmediatamente a la izquierda.
Mapa de Church Hill
Dentro de la sala izquierda del Salón Parroquial de Church Hill. Es la primera casa a la izquierda de la iglesia.
Mapa de la plaza del pueblo
En el pasillo del segundo piso del ayuntamiento del pueblo.
Mapa del Monte Siah Kopa
A la derecha justo tras llegar al tunel de acceso en la montaña.
Mapa de los estudios Thelend
En las gradas del primer piso. A la derecha de la escalera hacia el escenario. Para llegar aquí primero es necesario resolver el acertijo de los cables de audio y obtener la llave del escenario.
En construcción
Esta guía se encuentra en construcción.
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Silver Pines está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.