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Guía Silver Pines: Dónde están todos los mapas coleccionables de todas las áreas

En este pueblo es fácil perderse.

Julian Ramirez
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Uno de los logros/trofeos de Silver Pines nos pide encontrar todos los mapas coleccionables de todas las áreas del juego, pero vale la pena buscarlos no solo para desbloquear eso sino para movernos más fácilmente por el juego. Si se les pasó uno, en esta guía les decimos dónde están todos para que saquen el logro/trofeo Rastro sin destino.

Contenido:

También los invitamos a leer nuestras guías para encontrar todos los Recuerdos, todas las mejoras de inventario y aumentos de resistencia.

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Mapa de las afueras de Silver Pines

En el camino a la derecha del restaurante, poco después de comenzar el juego.

Mapa del Motel Crimson Bear

En la pared a la derecha de la tienda de regalos del motel.

Mapa del centro de Silver Pines

El mapa del Centro de Silver Pines se encuentra en la parada de bus de la calle Loomis, a la derecha de la puerta sellada hacia el parque.

Mapa de Riverside

En el camino al oeste de la comisaría. Podemos llegar fácilmente subiendo las escaleras al lado del primer teléfono de la zona.

Mapa de la comisaría

En el ala norte de la comisaría. Es el mapa de salidas de emergencia al lado de la entrada a la despensa.

Mapa del edificio Union

El mapa del complejo de apartamentos se encuentra justo al entrar al edificio, en el lado derecho de la habitación.

Mapa de las alcantarillas

Entramos a las alcantarillas por el lado este del puente del muelle del Centro de Silver Pines y veremos el mapa inmediatamente a la izquierda.

Mapa de Church Hill

Dentro de la sala izquierda del Salón Parroquial de Church Hill. Es la primera casa a la izquierda de la iglesia.

Mapa de la plaza del pueblo

En el pasillo del segundo piso del ayuntamiento del pueblo.

Mapa del Monte Siah Kopa

A la derecha justo tras llegar al tunel de acceso en la montaña.

Mapa de los estudios Thelend

En las gradas del primer piso. A la derecha de la escalera hacia el escenario. Para llegar aquí primero es necesario resolver el acertijo de los cables de audio y obtener la llave del escenario.

En construcción

Esta guía se encuentra en construcción.

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Silver Pines está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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