Guía Split Fiction: cómo sacar todos los logros/trofeos

Como es tradición en los juegos de Hazelight Studios —y los dirigidos por Josef Fares en general si tomamos en cuenta los de Brothers: A Tale of Two Sons— los logros/trofeos no se consiguen solamente por avanzar en la historia, sino en encontrar secretos e interacciones con objetos en el mundo. Es por eso que para completar Split Fiction al 100% requieran la ayuda de una guía como esta que les diga dónde están y cómo sacar todos los logros/trofeos del juego, incluyendo el trofeo de Platino en PlayStation.

BFF’s

Por fin publicadas (‘Finally published’)

Este logro se obtiene automáticamente al completar el juego.

Ratones de biblioteca (‘Bookworm’)

Completa todas las subtramas (‘Complete all side stories’)

Hay doce subtramas en total en Split Fiction. Usualmente, los personajes avisan cuando hay una subtrama cerca y son bastante llamativas visualmente, así que es difícil no verlas.

1 – La leyenda del pez de arena: en el Capítulo Venganza de Neín: Ponme Tecno

2 – Vida en la granja: en el Capítulo Venganza de Neón: Calles de neón

3 – Ruta por la montaña: en el Capítulo Venganza de Neón: Vida en la gran ciudad

4 – Asalto al tren: en el Capítulo Esperanza Primaveral: Señor Perenne

5 – Concurso: en el Capítulo Esperanza Primaveral: Tronco-ariete

6 – Estrella moribunda: en el Capítulo Esperanza Primaveral: Salas de Hielo

7 – Último amanecer: en el Capítulo Último amanecer: Acrobacia Tóxicas

8 – Mercado lunar: en el Capítulo Último amanecer: Sala de pruebas

9 – Cuaderno: en el Capítulo Último amanecer: Forasteras voladoras

10 – Pendientes de guerra: en el Capítulo El auge del Reino Dragón: Templo del agua

11 – Fuga espacial: en el Capítulo El auge del Reino Dragón: Templo de la artesanía

12 – Tarta de cumpleaños: en el Capítulo El auge del Reino Dragón: Templo del tesoro

No hay subtramas en los capítulos ‘Rader Publishing’, ‘Aislamiento’, ‘El Vació’ ni en ‘Divididas’. Si no completan una de las subtramas cuando pasen un capítulo, pueden volver a ella y completarla en cualquier momento desde el menú de capítulos, una vez completen la última desbloquearán este logro/trofeo.

Chef de pociones (‘Potion Chef’)

Necesito tus pociones más potentes (‘I need your strongers potions’)

En la subtrama ‘Mercado lunar ‘del Capítulo Último amanecer: Sala de pruebas tenemos que buscar tres gatos que sirven como llaves para continuar nuestro camino. Una de las tiendas tiene un servicio de «crea tu propia poción» en el que podemos convertirnos en diferentes criaturas combinando los ingredientes de acuerdo a una tabla que tienen allí.

La tabla es ésta:

Una vez hayamos probado todas las combinaciones con un personaje, se desbloqueará el logro.

Silla la Carga (‘Chair the load’)

Suéltame… (‘Get off me’)

En la subtrama ‘Mercado lunar ‘del Capítulo Último amanecer: Sala de pruebas tenemos que buscar tres gatos que sirven como llaves para continuar nuestro camino. En la plaza podemos tomar una vara mágica de una de las tiendas. Debemos dispararla contra el otro jugador para que cambie de forma y seguirlo haciendo hasta que se transforme en silla.

Cuando esté transformado en silla, interactuamos con ella para sentarnos y desbloquear este logro/trofeo.

No eres un robot (‘You are not a Robot’)

Test de Turing público completamente automatizado para distinguir entre ordenadores y humanos (‘Completely automated public Turing Test to tell computers and humans apart’)

Durante el escape en el capítulo Venganza de neón: Moto gravitatoria debemos resolver todos los retos de autenticación en el teléfono antes de que termine la sección.

Si no lo logramos, debemos repetir esa sección para volverlo a intentar.

Hermanas: A Tale Of Two Besties (‘Sisters: A Tale Of Two Besties’)

Relájate en los 6 bancos (‘Relax on all six benches’)

En el juego encontramos seis bancos reminiscentes de los que encontramos en el primer juego de Josef Fares: Brothers: A Tale of Two Sons. Al sentarnos en cada una de ellas, tendremos diálogos especiales entre Mio y Zoe.

Estas son las seis:

1 – En el Capítulo Venganza de Neón: Vida en la gran ciudad, atravesamos la sección de la piscina y llegamos al área a la que podemos arrojarnos hacia la subtrama ‘Ruta por la montaña’. En lugar de seguir hacia ella, usamos el cable para colgarnos de uno de los vehículos y saltar a uno de los edificios del frente, donde está la banca.

2 – En el capítulo Esperanza Primaveral: Salas de Hielo debemos llegar hasta el puzle en el que debemos mover un bloque con Mio y bloquearlo con Zoe.

Antes o después de resolver el puzle, pero antes de avanzar al siguiente cuarto, salimos al balcón que está en la misma habitación y nos sentamos en la banca.

3 – En el capítulo Último amanecer: forasteras voladoras, tras abandonar los jetpack, avanzamos por un pasillo con un gran ventanal (el mismo que tiene un ducto hacia el minijuego de disparos).

En lugar de continuar al siguiente cuarto, vamos al extremo del ventanal por el lado izquierdo y llegaremos a otra banca en la que debemos sentarnos.

4 – En el Capítulo El auge del Reino Dragón: Almas de Dragón avanzamos hasta resolver el puzle en el que escalamos por ruedas con Zoe mientras Mio cambia su dirección.

Tras pasar el puzle y reunirnos de nuevo, encontraremos la banca.

5 – En el Capítulo Aislamiento: Depósito de residuos avanzamos controlando una especie de balsa hasta un lugar en el que Mio hackea un contenedor de basura y Zoe debe saltar en su interior.

Antes de saltar, podemos encontrar una banca cerca.

6 – La última banca está en el Capítulo El Vació: Pueblo Fantasma, después de la sección en la que saltamos a los haces de luz que salen por las ventanas mientras las controlamos con los dos personajes.

Al terminar esta parte, llegaremos a una banca más que está a la izquierda.

Otro de los logros/trofeos de esta guía de Split Fiction se desbloqueará cuando nos sentemos en las seis. No se preocupen si terminan un capítulo y no se sentaron en la banda correspondiente, pueden volver en cualquier momento desde el menú de capítulos del juego.

Un pájaro, tres piedras (‘One Bird, Three Stones’)

No podrías haberlo sabido (‘You couldn’t have known’)

En el capítulo Esperanza primaveral: Salas de hielo, justo antes de cruzar el puente al palacio del Rey de Hielo, encontramos tres piedras que pueden ser golpeadas por Mio en forma de simio.

Tras golpear la tercera, pasará algo y conseguiremos otro de los logros/trofeos de esta guía de Split Fiction.

Cold Potato

Completa el Gameshow sin que explote la bomba (‘Complete the Gameshow without the bomb exploding’)

Este es uno de los raros logros/trofeos de Split Fiction que nos dice exactamente qué hacer en su descripción, pero eso no significa que sea fácil. Tenemos que completar la subtrama ‘Concurso’ el Capítulo Esperanza Primaveral: Tronco-ariete en un solo intento, pasándonos la bomba de la una a la otra sin que esta explote.

Es muy posible que tengan que intentarlo varias veces hasta aprenderse de memoria el recorrido y trampas de cada una de las fases del concurso.

Tazed and Confused

Añadir insulto a la herida (‘Adding insult to injury’)

Een el capítulo Aislamiento: Bloques de celdas, Mio controlará un taser con un brazo extensible. Debemos usarlo para tocar con la punta cinco veces seguidas a Zoe.

Encerrado (‘Locked up’)

Sin salida (‘No Way Out’)

En el capítulo Aislamiento: Bloques de celdas avanzamos hasta superar la zona en la que debemos usar un taser alargable para abrirnos camino. Después encontraremos una celda abierta. Uno de los personajes debe sentarse dentro de ella mientras el otro activa los controles para cerrar la puerta.

El nombre de este logro/trofeo es una referencia a otro de los juegos de Hazelight Studios, creadores de Split Fiction.

Resoplando (‘Huffing and Puffing’)

No es el lobo feroz del que tienes que preocuparte (‘It’s not the big bad wolf you have to worry about’)

En la cuarta zona de la subtrama ‘Vida en la granja’ del Capítulo Venganza de Neón: Calles de neón encontramos una caza de ladrillo. Vamos a su parte trasera para que Mio use su poder contra la pared, destruyendo la casa y desbloqueando el logro/trofeo.

Este es uno de los logros/trofeos de Split Fiction que hace referencia a otra obra. En este caso se refiere a la fábula Los tres cerditos.

Revolución Robótica (‘Robot Revolution’)

Hasta la vista, baby

En el capítulo Venganza de Neón: Vida en la gran ciudad, justo al lado de donde encontramos la Subtrama ‘Ruta por la montaña’, encontramos un Hotel llamado Gemini Imperium. Conseguimos el logro/trofeo si atacamos suficientes veces al robot que está allí.

Aliméntame (‘Feed me’)

Toma un tentempié (‘Have a snack’)

En el capítulo El auge del Reino Dragón: Jinetes de dragonas unidas encontraremos varios matorrales con frutas que podemos entregarles a nuestras dragonas acompañantes. Conseguiremos este logro al hacerlo por primera vez.

Un empujón amistoso (‘A friendly push)

Mono fuerte (‘Monkey strong’)

Poco después del comienzo del capítulo Esperanza primaveral: Las tierras bajas, en la primera parte en que nos reunimos tras arrojar una roca rodante, encontraremos un columpio. Zoe debe sentarse en el y luego Mio darle un golpe mientras está convertida en mono.

La mejor amiga de Rose (‘Rose’s Best Friend’)

La hiciste llorar (‘You made her cry’)

Si jugaron el anterior juego de Hazelight Studios, It Takes Two, saben a qué se refiere este trofeo secreto de Split Fiction. En el capítulo Venganza de Neón: Calles de Neón avanzamos hasta encontrar una tienda de mascotas con un personaje que no queríamos recordar. Lo que tenemos que hacer es usar la habilidad de Zoe para arrancarle una pierna y una oreja.

Gracias Hazelight Studios por revivir este trauma.

Vamos a necesitar un barco más grande (‘We’re gonna need a bigger boat’)

Duuuun dun… duuuun dun…

En el capítulo Aislamiento: Estación de Hidratación podemos encontrar unas burbujas en el agua mientras el dron de Mio carga al dron de Zoe después de pasar los primeros obstáculos giratorios. Uno de los logros/trofeos de Split Fiction se desbloquea al acercarse a ella.

¿Somos los malos? (‘Are we the baddies?’)

No te preocupes, es sólo una simulación (‘No worries, it’s just a simulation’)

En el capítulo Venganza de Neón: Ponme Techno avanzamos hasta la sección de la imagen donde Mio tiene que arrojar la bola para abrirle camino a Zoe. Lo que tenemos que hacer para obtener este logro es arrojar la bola de modo que rompa el puente que está arriba en la captura.

Después de romperlo, miramos el puente roto con Zoe para que salga el diálogo que desbloquea el logro.

El pastel no es una mentira (‘The Cake is not a Lie’)

Felicitaciones, la prueba ha terminado (‘Congratulations, the test is now over’)

En el capítulo Último amanecer: Correr y disparar avanzamos hasta la sección en que debemos usar unos portales para avanzar. Cuando lleguemos al primer portal vertical, lo usamos para salir disparados hacia arriba y a la izquierda para atravesar la parted y alcanzar una zona secreta con una referencia a Portal.

Snaaaaaaaaake

Puede la amistad florecer en el campo de batalla (‘Could friendship bloom in the battlefield’)

En el capítulo Aislamiento: Patio de la prisión hay una caja en la que el dron controlado por Zoe puede meterse.

Goin’ Whole Hog

Déjate llevar (‘Let it rip’)

En la segunda sección de la subtrama ‘Vida en la granja’ del Capítulo Venganza de Neón: Calles de neón encontramos un cerdo gigante dormido. Nos subimos a él con Mio y le golpeamos la barriga arrojándonos contra ella para sacar este logro/trofeo.

Esperamos que esta guía para conseguir todos los logros/trofeos del excelente Split Fiction, incluyendo el trofeo de Platino en PlayStation, les haya resultado útil.