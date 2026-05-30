Videojuegos

Guía Street Fighter 6 para desbloquear a Dark Ingrid y sus movimientos secretos

Ingrid guarda muchos secretos y en esta guía conocerán como desbloquear su forma oscura y sus tres movimientos especiales ocultos.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Ingrid llego a Street Fighter 6 hace un par de días y los jugadores ya han descubierto la manera para desbloquear sus movimientos secretos o su versión «Dark Ingrid». El metodo para desbloquear a Dark Ingrid es sencillo y muy similar al método que se usa para desbloquear a SiRN M. Bison o SiRN Akuma. Así que en esta guía, les diremos el método para desbloquear a Dark Ingrid en Street Fighter 6.

¿Cómo desbloquear a Dark Ingrid y cuáles son los movimientos secretos del último personaje del tercer año de Street Fighter 6?

Guía Street Fighter 6 para desbloquear a Dark Ingrid y sus movimientos secretos

Hay dos rutas para transformar a Ingrid en su versión «oscura». Sin embargo, ambas comienzan convocando al Monoid de ella. Para hacer esto debemos hacer Atrás + Burlar (Taunt), el cual se ejecuta con los seis botones. Esta acción invocará en el escenario a un Monoid. Una vez realizada la invocación, es indispensable que el personaje se mantenga completamente en posición neutral y espere de manera paciente el regreso de Ingrid a la pantalla. Al regresar Ingrid ambos personajes chocan sus manos; justo en ese instante, el jugador debe presionar la combinación de la Burla (Taunt) atrás y adelante. Si se realiza correctamente, se desplegará una animación especial que confirma la transformación de Dark Ingrid.

- Publicidad -

Para el otro método de transformación debemos tener mínimo tres barras. Ya que, con el Monoid tendremos que ejecutar un movimiento especial secreto. La secuencia de ejecución es una U atrás y adelante con cualquier puño. Al final de este movimiento llega Ingrid y debemos hacer lo mismo que en la anterior opción.

Una vez desbloqueado este estado, se habilitan tres poderosas técnicas secretas y sus comandos son:

  • Gran Láser: Se ejecuta marcando la dirección 22 + PPP (Abajo, Abajo junto a los tres botones de puño simultáneos).
  • Ataque de Burnout de un golpe: Se activa mediante la secuencia 214214 + K (Dos medias lunas hacia atrás combinadas con el botón de patada).
  • Sun Octopus (Súper Especial): Se realiza con el comando 412369 + KK (Un recorrido amplio desde atrás hacia adelante por la zona superior, seguido de dos botones de patada).

Por si no sabían, Ingrid es el personaje más poderoso de Capcom y esta es la historia:

🔥

Últimas noticias de Metro City

Street Fighter 6: todas las notas del parche o actualización de Ingrid en español
Street Fighter 6: todas las notas del parche…
Street Fighter 6: a que horas estará disponible Ingrid y la última actualización de la tercera temporada
Street Fighter 6: a que horas estará disponible…
Street Fighter 6: así son los trajes DriveTech Wear, gratuitos y «políticamente correctos» para competir
Street Fighter 6: así son los…
Street Fighter 6: así es el traje u outfit 3 de Ingrid, Sagat, Alex y C. Viper
Street Fighter 6: así es el…
Street Fighter 6: Capcom ha compartido la guía de pelea de Ingrid
Street Fighter 6: Capcom ha compartido…

Más de:
Street Fighter 6 Street Fighter 6
Digimon UP: preregistro en iOS / Android, primeros Digimon para criar y objetos de regalo en el RPG gratis para móviles
Yoshi and the Mysterious Book: cuántos capítulos y niveles hay en el juego plataformas de Good-Feel para Nintendo Switch 2
No será en el 2026, el lanzamiento de Fable ha sido atrasado hasta el 2027
Las referencias más divertidas que encontramos en LEGO Batman: El Legado del caballero de la noche
Dónde están todos los ladrillos rojos en cada nivel de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la noche
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Digimon UP: preregistro en iOS / Android, primeros Digimon para criar y objetos de regalo en el RPG gratis para móviles
No hay comentarios

Lo último

La película Backrooms explicada, qué es ese misterioso lugar y de dónde vienen sus monstruos
Cine y TV
Captain Tsubasa 2: World Fighters, esta es la titular de la selección de Japón en el juego
Videojuegos
Consigan una mochila retro gratis en Fortnite completando la misión secreta del búnker de Typical Gamer
Videojuegos
Así celebra League of Legends el mes del orgullo LGBTI en 2026: nuevos gestos y recompensas
Videojuegos