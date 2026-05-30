Guía Street Fighter 6 para desbloquear a Dark Ingrid y sus movimientos secretos

Ingrid llego a Street Fighter 6 hace un par de días y los jugadores ya han descubierto la manera para desbloquear sus movimientos secretos o su versión «Dark Ingrid». El metodo para desbloquear a Dark Ingrid es sencillo y muy similar al método que se usa para desbloquear a SiRN M. Bison o SiRN Akuma. Así que en esta guía, les diremos el método para desbloquear a Dark Ingrid en Street Fighter 6.

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¿Cómo desbloquear a Dark Ingrid y cuáles son los movimientos secretos del último personaje del tercer año de Street Fighter 6?

Hay dos rutas para transformar a Ingrid en su versión «oscura». Sin embargo, ambas comienzan convocando al Monoid de ella. Para hacer esto debemos hacer Atrás + Burlar (Taunt), el cual se ejecuta con los seis botones. Esta acción invocará en el escenario a un Monoid. Una vez realizada la invocación, es indispensable que el personaje se mantenga completamente en posición neutral y espere de manera paciente el regreso de Ingrid a la pantalla. Al regresar Ingrid ambos personajes chocan sus manos; justo en ese instante, el jugador debe presionar la combinación de la Burla (Taunt) atrás y adelante. Si se realiza correctamente, se desplegará una animación especial que confirma la transformación de Dark Ingrid.

Para el otro método de transformación debemos tener mínimo tres barras. Ya que, con el Monoid tendremos que ejecutar un movimiento especial secreto. La secuencia de ejecución es una U atrás y adelante con cualquier puño. Al final de este movimiento llega Ingrid y debemos hacer lo mismo que en la anterior opción.

Una vez desbloqueado este estado, se habilitan tres poderosas técnicas secretas y sus comandos son:

Gran Láser: Se ejecuta marcando la dirección 22 + PPP (Abajo, Abajo junto a los tres botones de puño simultáneos).

Se ejecuta marcando la dirección (Abajo, Abajo junto a los tres botones de puño simultáneos). Ataque de Burnout de un golpe: Se activa mediante la secuencia 214214 + K (Dos medias lunas hacia atrás combinadas con el botón de patada).

Se activa mediante la secuencia (Dos medias lunas hacia atrás combinadas con el botón de patada). Sun Octopus (Súper Especial): Se realiza con el comando 412369 + KK (Un recorrido amplio desde atrás hacia adelante por la zona superior, seguido de dos botones de patada).

Por si no sabían, Ingrid es el personaje más poderoso de Capcom y esta es la historia: