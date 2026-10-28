Guía Tenebris Somnia: soluciones a todos los acertijos del juego

El juego de ‘survival horror’ argentino Tenebris Somnia no solo se destaca por su genial arte en pixeles y espectaculares secuencias de video, sino por puzles supremamente interesantes que nos piden pensar de forma creativa. Si están atascados, en esta guía van a encontrar las soluciones a los principales acertijos de este juego.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título y la guía sin spoilers para sacar todos los finales.

Puerta negra sellada del apartamento de Ivan

Para deshacer las sustancia roja que bloquea la puerta en el apartamento de Ivan primero necesitamos cominar el Recipiente de vidrio que encontramos en la habitación con el Químico para revelar que está en la cocina y usarlo en la sangre seca del espejo del baño.

Volvemos a la habitación y usamos la llave inglesa para quitar las tablas de la ventana. Usamos el Recipiente con la sangre y el químico en el haz de luz y obtenemos un objeto llamado Auritsatio. Podemos usar este en la puerta para abrirla.

Acertijo del televisor

En el apartamento del piso 2 hay un televisor que debemos encender. Para hacerlo debemos usar dos baterías en el control remoto de la oficina del apartamento del piso 3. Usamos el Guante que encontramos en la habitación en la caja de electricidad de la cocina para quitar la energía y poder sacar la primera batería de la lavadora en la cocina. Luego abrimos la cortina del baño (cuidado con el enemigo) y tomamos la segunda batería.

Vamos al tercer piso, ponemos las baterías en el control remoto y lo operamos. Volvemos al segundo piso y presionamos los botones del piso en el orden que se muestren en la pantalla. El orden de estos es al azar en cada partida.

A.S. Films

Para entrar a la puerta marcada con A.S. debemos usar los Rayos X que están cerca a la puerta del apartamento y la hoja de la tijera de la cocina. Usamos ambas en la puerta A.S. en ese orden y obtendremos la llave para abrirla.

Una vez adentro, avanzamos hasta la oficina del final y tomamos la segunda parte de la tijera, que debemos combinar con la otra para conseguir las tijeras. Con estas recorremos de nuevo el pasillo usándolas en todos los ‘stands’ de cartón con partes negras. Volvemos a la oficina del director y usamos los pedazos de carton para armar el afiche de la película como se ve en la imagen.

Botellas y contenedor de vidrio en el bar

La idea es que tomemos las botellas del bar y con ellas llenemos el recipiente de vidrio de modo que con cierta cantidad haga el mismo sonido que al tocar la campana, entonces podemos romperla de un golpe.

El resultado de este acertijo es al azar en cada partida por lo que no podemos darles la solución definitiva. Recomendamos probar diferentes combinaciones y anotar si no funcionan para no repetirlas.

Clave de la puerta del cine

La clave de la puerta a la sala de proyección es al azar y cambia en cada partida. La obtenemos del teléfono móvil de Ivan y para conseguirla debemos usar en este el Cable USB que obtenemos en el bar con el Cargador USB que encontramos en el tercer piso del edificio con la mesa de la cena del cortometraje.

Acertijo de la mesa de la cena

Tras ver el cortometraje sabemos que debemos usar la cinta negra en los platos de la parte izquierda de la mesa como se ve en la imagen. El plato faltante lo encontramos en la caja de la sala de cine tras ver el corto y la cinta está en el segundo piso del mismo edificio.

Cuarto de cables eléctricos

La idea de la habitación de la puerta verde en la escuela de cine es tener todos los cables energizados al mismo tiempo, por lo que tenemos que activarlos uno a uno midiendo los tiempos para no pisar los que ya tienen electricidad.

Activamos el interruptor de abajo a la izquierda y esperamos que la reja de la derecha suba al máximo. Activamos de nuevo el mismo switch y corremos para activar el switch de la derecha antes de que la reja baje. Tomamos el cable de la puerta que se abre al fondo y lo ponemos en el interruptor de arriba a la izquierda. Lo activamos Volver al interruptor de abajo a la izquierda (tratando de no pisar los cables iluminados) y lo activamos de nuevo.

Ahroa tenemos el cable RCA amarillo que debemos poner en el cuarto de clases con la pantalla grande.

Salón de clase de cine

Tras usar el Cable RCA en la cámara, la operamos continuamente hasta ver aparecer una silueta en pantalla. Nos paramos como se ve en la imagen para encajar en la silueta.

Seguimos operando la cámara continuamente hasta que la silueta vea su paso bloqueado por la pared de cristal y aparece la puerta verde. Aunque solo la vemos en la cámara, podemos de todos modos romperla con un par de ataques.

Seguimos operando la cámara hasta que aparezca un ave con una semilla en la boca. Nos acercamos al lugar donde debería estar para tomar la Semilla de Cobre. Salimos del salón y la ponemos en la maceta verde al final del pasillo para obtener las Flores de cobre.

Volvemos al salon y usamos las flores en el punto correspondiente a la silueta. Seguimos operando la cámara hasta que aparezca la llave que nos permite abrir la puerta verde.

Acertijo de los colores, las velas y el elevador

En la habitación final de la escuela de cine encontraremos la vela negra y veremos unos colores en las pantallas de los televisores que Julia anotará en el libros. El orden de los colores se define al azar en cada partida de Tenebris Somnia y eso cambia la solución de los acertijos.

Los colores hacen referencia a los diferentes pisos del edificio. Cada uno está asociado a una vela de un color diferente. Lo que tenemos que hacer es visitar los pisos del elevador en el orden sugerido por los colores. Nos damos cuenta si lo estamos haciendo correctamente porque veremos manchas negras aparecer en el elevador con cada piso que visitemos.

¡No olviden encender la vela negra y ponerla en el piso del elevador igual que las anteriores!

La tercera cinta del cortometraje

Tras intentar tomar dos veces la cinta del cortometraje que se encuentra en el salón de clases y ser teletransportados dos veces, conseguiremos la Llave de Plata y la lista de materiales que debemos comnbinar para poder tomar la cinta.

Con la Llave de plata podemos ir al baño del apartamento del segundo piso y abrir la reja para conseguir la Botella de plata .

. Usamos la Botella de plata en tres puntos de grabado distintos . Estos puntos dejarán de funcionar así que piensen bien cuáles usar. Recomendamos dejar activo el del apartamento en el tercer piso.

. Estos puntos dejarán de funcionar así que piensen bien cuáles usar. Recomendamos dejar activo el del apartamento en el tercer piso. Con la llave que obtenemos al derrotar al jefe Fumus, abrimos la puerta blanca de la sala de espera del estudio de cine (segundo piso) y llegamos a una habitación de hotel. Usamos la Botella en la ventana.

Ahora usamos el agua purificada en la cinta del cortometraje en el salón de clases y podemos tomarla.

La bombilla roja y revelar la foto

Los materiales que necesitamos para revelar la foto son:

Los Químicos que están en el baño del apartamento del tercer piso.

que están en el baño del apartamento del tercer piso. El Papel fotográfico

El Rollo de fotos que está en la sala de espera del cine (segundo piso).

que está en la sala de espera del cine (segundo piso). Un foco rojo

Para conseguir la bombilla roja tenemos que quitar la bombilla normal que hay en el salón de clases de fotografía. Vamos al tercer piso de la sala donde se grabó el cortometraje (donde está la mesa de la cena) y abrimos la puerta de más arriba. Al final de la sección encontramos una mesa manchada de sangre. Usamos el foco allí y obtendremos el foco rojo.

Volvemos al salón de clases de fotografía y ponemos el foco rojo. Ahora podemos seguir las instrucciones de Julia y revelar la foto.

La foto debe ser puesta sobre la mesa de noche en el apartamento de Ivan del tercer piso.

Escapar de la escuela de cine

Cuando estamos en la escuela de cine sin equipo tenemos que resolver un acertijo y así poder continuar la historia de Tenebris Somnia:

Encender los televisores del cuarto oscuro del primer piso para tomar el Cable RCA azul

Tomar el foco negro de la habitación de la puerta azul en el mismo piso.

de la habitación de la puerta azul en el mismo piso. Poner el foco negro en el salón de clases de fotografía.

Bajar al salón de clases de cine y usar el cable en la cámara. Subimos por la cuerda que aparece

Ahora estamos en el cuarto eléctrico. Activamos el interruptor de la izquierda y cuando esté arriba, lo activamos de nuevo para correr a la derecha y abrir el baúl.

Ahora podemos ir al salón de clases donde estaba la cinta del cortometraje, romper el vidrio y usar las llaves del apartamento en el charco de líquido.

Volvemos al cuarto donde estaba el foco negro y ahora podemos leer el documento que hay en la mesa para continuar la historia.

Acertijo de las estatuas de las moscas

El el cuarto a la izquierda de la sala de cine debemos seguir un camino hasta la estatua de la mosca para romperla. Debemos seguir este mismo camino pero invertido horizontalmente en la sala principal para poder romper la otra.

El camino a seguir cambia con cada partida, pero aquí les dejamos uno de los ejemplos.

Puzle de las fotografías y el poema

Tras obtener las fotografías de la oficina del apartamento del segundo piso, debemos ponerlas en orden de acuerdo a un poema en la oficina del apartamento del tercer piso. Hay cuatro poemas diferentes que nos pueden salir y debido a eso este es uno de los acertijos más confusos de Tenebris Somnia.

Si el poema comienza con Adornada con el azul de la plata…

Pies

Vestido brillante

Ojos cerrados

Brazos con guantes

Si el poema comienza con Estoy soñando…

Boca

Rostro con gafas oscuras

Oreja

Vestido negro

Si el poema comienza con Se acurruca en su mano…

Mano

Oreja

Vestido brillante

Collar de perlas

Si el poema comienza con Estas muerta…

Collar con una cruz

Pies

Rostro con gafas oscuras

Velo

Cómo conseguir el cuchillo de la estatua de Iván

Para quitar el Cuchillo de Lapis Fictus tenemos que crear más Auritsatio. Para conseguirlo necesitamos los siguientes objetos:

La Caja de Vidrio que está en la habitación

que está en la habitación El Recipiente de vidrio de la oficinal del tercer piso (en las escaleras del segundo al tercer piso, rompemos la pared a golpes y podemos entrar al baño, de allí a la cocina y luego a la oficina)

de la oficinal del tercer piso (en las escaleras del segundo al tercer piso, rompemos la pared a golpes y podemos entrar al baño, de allí a la cocina y luego a la oficina) Combinamos el Recipiente de vidrio con las latas de la película y con la sangre del espejo del baño.

con las y con la sangre del espejo del baño. Usamos el recipiente con la mezcla en la estufa de la cocina y la encendemos con el encendedor.

Tomamos la Figura de Julia que obtenemos al resolver el acertijo de las fotografías (vean más abajo cómo). La combinamos con la Caja de Vidrio.

que obtenemos al resolver el acertijo de las fotografías (vean más abajo cómo). La combinamos con la Caja de Vidrio. Abrimos el baul de la oficina para sacar la Cinta de VHS. La usamos en el televisor y derrotamos a los enemigos invisibles para conseguir la Figura de Ivan. La combinamos con la Caja de Vidrio.

Vamos a A.S. Films y usamos la caja de vidrio con las dos figuras en la efigie y la rompemos. Ahora podemos continuar a la izquierda sin que el pasillo se repita y encender los focos. Usamos el recipiente de vidrio en la zona iluminada para obtener el Auritsatio.

Volvemos al apartamento y usamos el Autitsatio en la estatua de Ivan para obtener el Cuchillo de Lapis Fictus.

Convertir el cuchillo en el Aurifer

En las escaleras del segundo al tercer piso, rompemos la pared a golpes y podemos entrar al baño. De allí a la cocina y usamos el cuchillo en la caja de electricidad.

Bajamos por la escalera del elevador y seguimos el camino. Al final usamos el cuchillo en el charco de mercurio.

Con la llave que obtenemos aquí y avanzando por el agujero de la pared volvermos al lobby de A.S. Films y usamos la llave en la puerte superior para ir al hotel. Al terminar la secuencia obtenemos el Aurifer y ahora solo tenemos que ir al Cine Club Séptimo Arte (tercer piso, puerta de la izquierda) para enfrentar el jefe final.

De lo que hagamos de aquí en adelante depende si sacamos el final bueno o el final malo. Lean nuestra guía de finales sin spoilers para saber qué hacer.

Esperamos que esta guía con las soluciones a todos los acertijos o puzles de Tenebris Somnia les haya sido útil.

Tenebris Somnia está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC en Steam y GOG.