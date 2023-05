Guía The Mageseeker: dónde están todos los aliplatas

Los adorables polluelos de aliplata se han convertido en uno de los elementos más icónicos del universo LoL. Aunque son muy populares en Teamfight Tactics, los pequeños aliplatas o ‘silverwings’ también aparecen en el ‘spin-off’ The Mageseeker: A League of Legends Story y en esta guía les vamos a decir dónde están todos para que consigan el logro o trofeo ‘Nido de aliplatas’.

Índice

Dónde están todos los aliplatas de los niveles principales

Bosque oscuro

A la vista a la izquierda del camino principal. Debemos llegar usando el gancho.

Colina espinosa

Al llegar a esta esquina del mapa veremos un pequeño símbolo indicando que podemos continuar por ese camino. Al otro lado encontraremos el nido con un aliplata.

Caleta del Clarín

Tan pronto iniciamos este nivel nos desviamos hacia arriba y luego hacia abajo para encontrar otro de los aliplatas o silverwings que listamos en esta guía de The Mageseeker: A League of Legends Story.

Devineur

Cerca de la entrada del calabozo veremos un símbolo en el piso al lado derecho indicando que hay un cuarto secreto con el aliplata adentro.

Bosque sagrado

En la sección en la que debemos cruzar pequeñas islas usando el gancho debemos llegar a la que se encuentra más a la derecha.

Glyndemere

En el punto indicado en el mapa hay otro cuarto secreto hacia abajo. Tengan cuidado porque este no solo tiene uno de los aliplatas, sino también enemigos.

Capelworth

En este punto del mapa, en lugar de seguir hacia arriba al objetivo, nos desviamos a la derecha para encontrar otro de los aliplatas o silverwings de esta guía de The Mageseeker: A League of Legends Story y un cofre.

Bosque oscuro II

Tras llegar al pueblo podemos encontrarlo en nuestro camino a hablar con Lux, en la esquina superior derecha de la plaza principal.

Gran ciudad de Demacia

Otro cuarto secreto. Al llegar al punto indicado en el mapa debemos buscar la entrada a la derecha y seguir el camino hasta el aliplata que necesitamos para el logro o trofeo Nido de aliplatas de The Mageseeker.

Gran ciudad de Demacia II

En el palacio, en el pasillo de las habitaciones reales, encontraremos otro de los aliplatas en el primer cuarto hacia arriba.

Bosque sagrado II

En el camino principal, a la derecha del gran espejo. Es difícil no verlo.

Meltridge

Cuando nos acerquemos al punto que indica el mapa debemos buscar una forma de subir al piso de arriba y dirigirnos hacia la izquierda para encontrar el aliplata junto a un recluta.

Gran ciudad de Demacia III

Este es el último nivel de la historia principal de The Mageseeker: A League of Legends Story en el que encontramos aliplatas o silverwings y no necesitan una guía para este, ya que se encuentra a la vista en el camino principal del laboratorio.

Dónde están todos los aliplatas o silverwings en las misiones opcionales de The Mageseeker

Incursiones al laboratorio secreto

Cuartel general de Ternmoat

El aliplata de este nivel está tras una puerta rompible en el tercer nivel.

Cuartel general de Cypress Glen

Tras pelear con unos enemigos en un pozo, debemos buscar un punto de agarre a la izquierda. Al subir podemos ver el aliplata tras un puerta rompible.

Cuartel general de Iffighain

En el pasillo principal mientras seguimos el objetivo, tras un pequeño desvío hacia arriba.

Cuartel general de Quickmore

Siguiendo el objetivo principal, en un pasillo a la derecha.

Cuartel general de Cloven Dell

Entrando al cuarto secreto en el punto que se ve en el mapa.

Cuartel general del paso oculto

En la parte superior izquierda del laberinto, el punto que se ve en el mapa.

Susurros en el bosque

Solo hay aliplatas en una de las misiones opcionales de Susurros en el bosque, sigan está guía para saber dónde están todos los demás en The Mageseeker.

Susurros en el bosque III

Siguiendo el camino principal, a mano izquierda de la ruta tras eliminar una de las oleadas de enemigos.

¿Qué hacer si terminamos un nivel sin encontrar todos los aliplatas?

No se preocupen. Una vez que Isaac que una a la rebelión —lo cual pasa como parte de la historia principal— podremos hablar con él en el escondite y nos dará la opción de repetir cualquier misión principal. Incluso nos indicará si nos falta encontrar reclutas, aliplatas o documentos en ellas.

Si el aliplata que les faltó está en una de las misiones opcionales Susurros en el bosque o incursiones al laboratorio secreto, deben hacer algo antes para poder repetirlas. Deben subir el nivel de Ducard haciendo que consiga cinco reclutas. Lo logramos enviándolo a misiones de reclutamiento o llevándolo con nosotros en misiones en las que los encontremos.

Una vez tenga cinco reclutas podemos hablar con Isaac para que mejore su estación y así poder repetir misiones opcionales.

Esperamos que esta guía si les haya sido útil ubicando dónde están todos los aliplatas de The Mageseeker: A League of Legends Story para conseguir el logro o trofeo ‘Nido de aliplatas’.