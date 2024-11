Guía The Rise of The Golden Idol: Soluciones de todos los acertijos

¿Atorados en un caso? ¿Las pistas no les están sirviendo de ayuda? ¿Quieren conocer más de la historia pero están atascados? ¡No se preocupen más! En esta guía de The Rise of The Golden Idol les mostraremos las soluciones a todos los acertijos o puzles del juego. Eso sí, les recomendamos primero que agoten todas sus opciones e ideas antes de consultarla, pues la gracia del juego están en resolver los misterios uno mismos.

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este genial título.

Estrangulamiento

Nombres

Eventos

Capítulo 1 – La maldición

Historia I

Historia II

Impacto académico

Nombres

Eventos

En construcción

Vehículos

Nombres

Eventos

Últimas noticias

Nombre

Prensa

Victima

Eventos

Capítulo 2 – La persecución

Corcho

Historia

Retiro en el jardín

Vista general

Eventos

Entre rejas

Celdas

Nombres

Mensaje

Eventos

Estreno de un peliculón

Equipaje

Nombres

Disfraces

Disputa

Eventos I

Eventos II

¡A la de una…!

Nombres

Lotes

Eventos

Capítulo 3 – La máquina

Jerarquía

Historia I

Historia II

Ignición

Huellas

Controles

Nombres

Eventos

Movimiento de protesta

Nombres

Camino

Eventos

Procedimiento

Nombres

Símbolos

Eventos

Motivo

Capítulo 4 – Las pruebas

Símbolos

Transferencias

Frenesí emplumado

Detonantes

Nombres

Eventos

Drama entre bastidores

Clasificación

Nombres

Eventos

Bailespejo

Eventos

¡Atención! Debido a un ‘bug’ la palabra prohibida apareció dos veces. La primera debe ser PUERTAS.

Bloque

Fotos

Nombres

Inquilinos

Eventos

Capítulo 5 – La cumbre

Reglas del ídolo

Viaje a la playa

Fotos

Nombres

Bolsos

Eventos

Trifulca en la junta

Nombres

Eventos I

Eventos II

Artefactos ancestrales

Eventos I

Dibujos

Eventos II

Almacén Steelside

Moradas

Cronología

Habitantes

Juego

Verano

Otoño

El enfrentamiento final

GICO

ÍDOLO

Maldición

Emisión

Cazador

Esperamos que esta guía con todas las soluciones a los acertijos de The Rise of The Golden Idol les haya ayudado.