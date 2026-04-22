Guía Tomodachi Life: Living the Dream – Requisitos para desbloquear todos los edificios y tiendas

Los edificios y tiendas no solo mejoran la calidad de vida en la isla de Tomodachi Life: Living the Dream, también desbloquean nuevas funciones y aumentan la felicidad de los Mii. Esto incluye desde comprar ropa para los Mii hasta crear objetos personalizados para que los disfruten. Eso sí, primero necesitas conocer los requisitos para desbloquear cada edificio en Tomodachi Life para Nintendo Switch / Switch 2 y saber qué hace cada uno.
Cómo desbloquear todos los edificios y tiendas en Tomodachi Life: Living the Dream
Existen 15 tipos de edificios en Tomodachi Life: Living the Dream. Dos de ellos son diferentes tipos de casas para los Mii, una para los Mii solteros y otro para familias o amigos. A continuación te presentamos todos los edificios y tiendas de Tomodachi Life: Living the Dream, los requisitos para desbloquearlos y sus diferentes funciones.
|Edificio o tienda
|Requisitos
|Función
|Fresh Kingdom
(Supermercado)
|Crea 1 Mii y resuelve 1 problema
|Comprar comida para los Mii
|Wishing Fountain
(Fuente de los deseos)
|Sube de nivel 1 Mii y resuelve 1 problema
|Recibir donaciones de dinero, pertenencias de regalo, más opciones en tiendas, léxico y peculiaridades
|Where & Wear
(Boutique)
|Crea 3 Mii
|Comprar ropa y prendas especiales rotativas diarias
|T&C Reno
(Centro de reformas)
|Crea 4 Mii y consigue 2 amistades
|Comprar decoraciones interiores y exteriores
|Quik Build
(Centro de urbanismo)
|Crea 5 Mii
|Comprar decoraciones para la isla
|Palette House
(Taller de estudio)
|Crea 6 Mii
|Diseñar objetos personalizados como ropa, comida y regalos
|Mii News Network
(Estación de noticias)
|Crea 7 Mii
|Informar sobre eventos en la isla y resúmenes diarios
|Marketplace
(Plaza de mercado)
|Crea 8 Mii
|Comprar comida, ropa y objetos misteriosos aleatorios
|Tomoria
(Restaurante)
|Sube la felicidad de 8 Mii
|Reunir a los Mii para comer y charlar
|Foto-Tomo
(Estudio fotográfico)
|Crea 10 Mii y genera 10 amistades
|Tomar fotografías de los Mii
|Rite Price
(Casa de empeño)
|Consigue 7 tesoros únicos
|Vender tesoros no deseados
|My Treasures
(Mis tesoros)
|Crea un objeto en el Taller y gasta un deseo en la Fuente
|Comprar tesoros creados en el taller
|Casa Mii (Sencilla)
|Crea un nuevo Mii
|Hogar de 1 Mii
|Casa Mii (Compartida)
|Diferentes Mii deciden vivir juntos
|Hogar para hasta 8 Mii
|MiiWheel Ferris Wheel
(Noria)
|Un Mii confiesa su amor a otro Mii
|Parque de atracciones para Mii
Como puedes ver, la clave en Tomodachi Life: Living the Dream es aumentar los residentes de la isla y mantenerlos felices. Aumentar la cantidad de Mii que se pueden añadir a la isla solo se logra subiendo el nivel de la misma, a través de las diferentes relaciones entre sus habitantes. La mayoría de edificios y tiendas están bloqueados detrás de 1 a 10 residentes Mii creados para el juego. Es importante solucionar problemas, atender a reflexiones y peticiones de cada Mii, además de agarrarlo y ponerlos a interactuar con otros Mii. Supervisa a a tus residentes de forma regular y trátalos como las «miiscotas virtuales» que son.
Tomodachi Life: Living the Dream está disponible para Nintendo Switch y es retrocompatible con Switch 2.