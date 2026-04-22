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Guía Tomodachi Life: Living the Dream – Requisitos para desbloquear todos los edificios y tiendas

Proyecto de Miirbanización.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

Los edificios y tiendas no solo mejoran la calidad de vida en la isla de Tomodachi Life: Living the Dream, también desbloquean nuevas funciones y aumentan la felicidad de los Mii. Esto incluye desde comprar ropa para los Mii hasta crear objetos personalizados para que los disfruten. Eso sí, primero necesitas conocer los requisitos para desbloquear cada edificio en Tomodachi Life para Nintendo Switch / Switch 2 y saber qué hace cada uno.

Cómo desbloquear todos los edificios y tiendas en Tomodachi Life: Living the Dream

Tomodachi Life desbloquear edificios

Existen 15 tipos de edificios en Tomodachi Life: Living the Dream. Dos de ellos son diferentes tipos de casas para los Mii, una para los Mii solteros y otro para familias o amigos. A continuación te presentamos todos los edificios y tiendas de Tomodachi Life: Living the Dream, los requisitos para desbloquearlos y sus diferentes funciones.

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Edificio o tiendaRequisitosFunción
Fresh Kingdom
(Supermercado)		Crea 1 Mii y resuelve 1 problemaComprar comida para los Mii
Wishing Fountain
(Fuente de los deseos)		Sube de nivel 1 Mii y resuelve 1 problemaRecibir donaciones de dinero, pertenencias de regalo, más opciones en tiendas, léxico y peculiaridades
Where & Wear
(Boutique)		Crea 3 MiiComprar ropa y prendas especiales rotativas diarias
T&C Reno
(Centro de reformas)		Crea 4 Mii y consigue 2 amistadesComprar decoraciones interiores y exteriores
Quik Build
(Centro de urbanismo)		Crea 5 MiiComprar decoraciones para la isla
Palette House
(Taller de estudio)		Crea 6 MiiDiseñar objetos personalizados como ropa, comida y regalos
Mii News Network
(Estación de noticias)		Crea 7 MiiInformar sobre eventos en la isla y resúmenes diarios
Marketplace
(Plaza de mercado)		Crea 8 MiiComprar comida, ropa y objetos misteriosos aleatorios
Tomoria
(Restaurante)		Sube la felicidad de 8 MiiReunir a los Mii para comer y charlar
Foto-Tomo
(Estudio fotográfico)		Crea 10 Mii y genera 10 amistadesTomar fotografías de los Mii
Rite Price
(Casa de empeño)		Consigue 7 tesoros únicosVender tesoros no deseados
My Treasures
(Mis tesoros)		Crea un objeto en el Taller y gasta un deseo en la FuenteComprar tesoros creados en el taller
Casa Mii (Sencilla)Crea un nuevo MiiHogar de 1 Mii
Casa Mii (Compartida)Diferentes Mii deciden vivir juntosHogar para hasta 8 Mii
MiiWheel Ferris Wheel
(Noria)		Un Mii confiesa su amor a otro MiiParque de atracciones para Mii

Como puedes ver, la clave en Tomodachi Life: Living the Dream es aumentar los residentes de la isla y mantenerlos felices. Aumentar la cantidad de Mii que se pueden añadir a la isla solo se logra subiendo el nivel de la misma, a través de las diferentes relaciones entre sus habitantes. La mayoría de edificios y tiendas están bloqueados detrás de 1 a 10 residentes Mii creados para el juego. Es importante solucionar problemas, atender a reflexiones y peticiones de cada Mii, además de agarrarlo y ponerlos a interactuar con otros Mii. Supervisa a a tus residentes de forma regular y trátalos como las «miiscotas virtuales» que son.

Tomodachi Life: Living the Dream está disponible para Nintendo Switch y es retrocompatible con Switch 2.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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