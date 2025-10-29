Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos de la escuela

Caroline se impuso en los retos que le puso el convento, atravesó el centro comercial, sobrevivió a planta de procesamiento y al cementerio. La búsqueda de su hermana Anna ahora la lleva al lugar más aterrador de todos, una escuela, y esta guía les dará las soluciones a todos los acertijos en la zona del colegio de Tormented Souls 2. También es bueno que en este punto lean nuestra guía para sacar el mejor final del juego, sin spoilers.

Acertijo del xilófono

Entre los primeros objetos que encontramos en el colegio están el xilófono (que está en el jardín de infancia) y la cuchara de metal (en el patio escolar).

Las pistas las encontramos en las Salas de arte y música —una hoja musical que dice FACE DEAD tras una composición de Beethoven — y el folleto de ‘mi primer xilófono’ que indica cuál es cada tecla.

Debemos pararnos al lado izquierdo del busto de Beethoven que está en el pasillo como indica la imagen…

Examinamos el Xilófono y combinamos con la cuchara de metal. Luego tocamos las siguientes teclas en orden:

Al hacerlo, se abrirá un cajón bajo el busto de Beethoven y conseguiremos el fusible. Podemos llevarlo a la sala del generado para activar el elevador.

El casillero de Helena

Tras cruzar el patio de juegos y volver a poner el fusible del cuarto del generador en el primer piso, podemos acceder a la parte este del colegio y seguir resolviendo los acertijos de Tormented Souls 2. En el Aula 102 encontramos el casillero de la profesora Helena protegido por una contraseña de útiles escolares.

La pista para la contraseña está en el aula 101 y dice así.

Si pensamos en que cada línea se refiere a un útil escolar podemos adivinar que se refiere a los siguientes en este orden de izquierda a derecha:

Cuaderno – Regla – Compás – Sacapunta

La solución es la siguiente:

Esto nos permitirá tomar un segundo fusible, lo que permite tener activa al mismo tiempo la energía en el elevador y en el segundo piso para poder continuar la aventura.

El espejo del baño de chicas

En los espejos del baño de chicas se encuentra el siguiente acertijo, el cual indicará que velas debemos encender en el espejo al otro mundo que se encuentra al frente.

Básicamente solo hay que encender las velas que indican los dos primeros espejos y que no están en el tercer espejo. Como pueden ver en la siguiente imagen, son la vela de arriba y dos velas del laso izquierdo, contando desde abajo.

Ahora podemos pasar a la escuela de «otro mundo» y seguir esta guía de Tormented Souls 2 para resolver los próximos acertijos.

La jaula del aula 202

En el aula 202 encontramos una jaula cuyos diales no se pueden mover, la imagen de un conejo y una misteriosa secuencia de símbolos.

Dejamos todo eso quieto por ahora, pero tomamos nota de los símbolos. Cuando vayamos al ‘otro mundo’ (ver acertijo anterior), vamos a la habitación 202 de ese mundo y vemos que hay una caja fuerte en la que podemos poner la secuencia, pero la imagen es de un caracol y esa es la pista de que debemos usar una secuencia con símbolos opuestos a los que vimos en la escuela ‘normal’.

La solución es:

Granada – Fuego – Símbolo masculino – Sol – Máscara sonriente.

Luego examinamos la palanca para abrir la caja fuerte y no encontramos más que un ave muerta. Eso significa que vamos bien pero no hay más qué hacer aquí.

Cuando regresemos al «mundo normal», volvemos al aula 202 y encontramos el aula abierta para poder tomar la Figura del halcón.

El fantasma del baño de chicas

Seguramente lo primero que vemos al visitar el ‘otro mundo’ del colegio de Tormented Souls 2 es un fantasma llorando y rodeado de moscas. Para espantarlas necesitamos dos objetos.

El insecticida que está en el cuarto de almacenamiento del segundo piso (201).

El pulverizador de insecticida en la Oficina del Director del Otro mundo.

Cuando regresemos al baño de chicas, examinamos el pulverizador y lo combinamos con el insecticida. Ahora podemos usarlo sobre las moscas.

Cuando volvamos al «mundo normal», vamos a ese lugar y podremos tomar la Figura de mosca

Las semillas y la sala de arte y música

Para resolver otro de los acertijos de esta guía del colegio —o escuela, como prefieran decirle— de Tormented Souls 2 necesitamos dos objetos: las semillas de manzana (en el escritorio del aula 204) y la cinta de VHS (en el aula 104).

Vamos a la sala de arte y música. Abrimos el reproductor de VHS, usamos la cinta y le damos ‘reproducir’ . Luego interactuamos con la proyección para viajar al patio de juegos del pasado.

Allí, usamos las semillas de manzana en la maceta y movemos el mueble para que las gotas de agua caigan sobre la semilla que sembramos.

Después de esto, vamos al patio de juegos en el mundo ‘normal’ y tomamos la manzana. La llevamos al aula 103 y la usamos en la mano de la profesora.

Tras hacer esto, el cajón del escritorio se abrirá y podremos tomar la figura de la serpiente.

Acertijo de las figuras de animales y el laboratorio de ciencias

Para resolver este acertijo tenemos que tener estos cuatro objetos:

Figura de mosca : resolviendo el acertijo del fantasma del baño de chicas

: resolviendo el acertijo del fantasma del baño de chicas Figura de sapo : Aula 203 en el «otro mundo».

: Aula 203 en el «otro mundo». Figura de serpiente : resolviendo el acertijo de la manzana en el aula 103

: resolviendo el acertijo de la manzana en el aula 103 Figura de halcón: resolviendo al acertijo del aula 202

Ahora vamos al Laboratorio de ciencias del segundo piso (tengan cuidado, porque aparecen nuevos enemigos) y las acomodamos de la siguiente forma siguiendo la «cadena alimenticia».

HALCÓN SERPIENTE SAPO MOSCA

Al resolver esto obtendremos la llave maestra con la que podemos abrir la puerta al archivo en la oficina del director.

Configuración de la llave maestra para la oficina del director

La pista que está en el tablero tiene la órbita del planeta Venus, una corona de espinas y un lobo.

Tenemos que configurar la llave con los símbolos relacionados:

Símbolo del planeta Venus (también es es símbolo femenino)

(también es es símbolo femenino) Cruz (otro símbolo de Jesús como la corona de espinas)

(otro símbolo de Jesús como la corona de espinas) Luna (a lo que le aúlla el lobo)

Ahora pueden pasar al archivo y enfrentar al enemigo Hombre cerdo. Para derrotarlo, dispárenle hasta que caiga en sus rodillas, párense frente a uno de los generadores eléctricos y dejen que corra hacia ustedes cuando se levanta.

Después de derrotarlo, pueden bajar al sótano para llevar su máscara a la mano que sale del televisor.

Configuración de la llave maestra en la sala de computadores

Los símbolos de la sala de computadores del sótano muestran un girasol, un arco y flecha, y un bigote

Los símbolos que debemos acomodar en la llave son:

Sol

Corazón

Símbolo masculino

Ahora podemos salir de la escuela y continuar hacia la iglesia de Villa Hess para terminar Tormented Souls 2, pero antes, asegúrense que han cumplido los requisitos para sacar el mejor final.