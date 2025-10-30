Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos de la iglesia y el bunker

Es hora de acabar con esto. Ya superamos todos los puzles del convento, centro comercial, planta de procesamiento, cementerio, colegio y ya viene la última prueba. Asegúrense de haber cumplido los requisitos para sacar el mejor final y abran esta guía para poder solucionar todos los acertijos de la iglesia y el bunker y así llegar al jefe final de Tormented Souls 2.

Como abrir la puerta de la iglesia

Esta puerta se abre con la llave maestra de combinación que conseguimos en el colegio. La pista está escrita sobre el juego infantil que hay afuera.

Los símbolos que debemos usar en la llave son

Corazón (la rosa representa el amor)

(la rosa representa el amor) Ying Yang (representa el equilibrio de las artes marciales)

(representa el equilibrio de las artes marciales) Estrella (guía de los reyes magos)

Con esta combinación, la llave abrirá la puerta de la iglesia.

El elevador de la iglesia

Para reparar el mecanismo del elevador necesitamos tres objetos

Manguera de goma (la encontramos en el cuarto de almacenamiento del velatorio)

(la encontramos en el cuarto de almacenamiento del velatorio) Alambre (lo tenemos en el inventario desde el convento)

(lo tenemos en el inventario desde el convento) Alicate (lo tenemos en el inventario desde el convento)

Usamos esos tres objetos en ese orden y podremos usar el elevador.

El espejo de la iglesia

El primer puzle complicado de la parte final de Tormented Souls 2 requiere uso de guía si no conocen las creencias católicas o no entienden las imágenes del via crucis que están en la iglesia como parte de estos acertijos.

La pista dice que «la cruz le pesó más cuando el diablo extinguió la llama de su fe». Eso significa que debemos encender todas las velas excepto por las que representan las estaciones de la cruz en las que Jesús está caído.

Contando desde la izquierda de abajo hacia arriba y dando la vuelta, encendemos todas las velas menos la tercera, quinta, séptima y novena.

Sigan esta imagen como guía.

Si encendimos las velas correctas, podemos cruzar al «otro mundo» y avanzar hacia las criptas subterráneas

La puerta de la cripta subterránea

La pista que nos dan es que hay que «conquistar la oscuridad» para poder continuar nuestro camino. Pues lo que tenemos que hacer es algo que va contra todo lo que nos ha enseñado el juego hasta este momento.

Hay que pararnos frente a la puerta, apagar la linterna (o desequipar el mechero) y esperar unos segundos en la oscuridad para que se abra el camino.

La inyección del virus

La pista sobre la mezcla que debemos hacer está en la portada del las nota de la hermana Angélica.

Debemos usar lo siguiente:

Seis unidades del líquido rojo

Una unidad del líquido amarillo

Dos unidades del líquido verde

Luego hacemos que Caroline ponga la mano bajo el inyector y presionamos el gran botón amarillo. Tengan cuidado porque si la combinación es incorrecta recibirán un ‘game over’ de inmediato.

Encender el generador

Aunque no es realmente uno de los acertijos, puede existir un poco de confusión a la hora de encender el generador. Solo funcionará si ejecutamos los pasos de encendido en el siguiente orden.

Poner la bujía (segundo piso) Presionar el botón de encendido Mover la palanca de los discos

Sin unen los discos antes de encender el botón, no funcionará.

La cura del virus

Aunque es posible ir directamente a la sala del jefe final en B3 tras activar el generador, recibiremos un ‘game over’ si no hemos curado a Caroline del virus marioneta. Para hacerlo tenemos que seguir los siguientes objetos:

Obtener la Jeringuilla en la sala de contención B2. Aparecen enemigos tras tomarla.

en la sala de contención B2. Aparecen enemigos tras tomarla. Llenar la jeringuilla con la sangre del sujeto ‘Fenix Negro’ en B2 (primero encendemos la energía en la planta de abajo y luego activamos los dispositivos de arriba, poniendo la jeringuilla en la de la derecha)

Tomamos la tarjeta en la sala de calderas de B3 y abrimos con ella el laboratorio de B2

en la sala de calderas de B3 y abrimos con ella el laboratorio de B2 Tomamos la cinta de VHS del laboratorio y la llevamos a la sala de contención para activar una puerta al pasado

y la llevamos a la sala de contención para activar una puerta al pasado Usamos la jeringuilla sobre el sujeto de pruebas en el pasado y volvemos al futuro.

¡Lo logramos! Ahora que todos los acertijos del bunker encontraron las soluciones gracias a esta guía, podemos ir a B3 a enfrentar al jefe final y terminar Tormented Souls 2.