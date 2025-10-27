Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos del cementerio

El convento, el centro comercial y la aterradora planta de procesamiento quedaron atrás. Tormented Souls 2 ahora nos lleva a uno de los lugares más prevalentes de las historias de terror y esta guía servirá para guiarlos dándoles las soluciones a todos los acertijos del cementerio de Villa Hess.

Los cuatro animales

Para resolver los acertijos de los cuatro animales en el cementerio de Tormented Souls 2 primero necesitan encontrar los cuatro diales. Vamos a indicarles dónde están en el mapa a continuación, pero antes deben saber que este es un acertijo opcional. No es necesario completarlo para continuar la historia, pero sí lo recomendamos porque nos da acceso a un arma muy poderosa.

Dial del murciélago Dial de la tortuga Dial del perro Dial del pájaro

Cuando tengamos todos los discos, vamos al punto indicado con un círculo rojo en el mapa. Una vez allí, ponemos los diales en los espacios de derecha a izquierda

Pájaro – Tortuga – Murciélago – Perro

Pero eso no es todo. Ahora debemos seguir la pista escrita en el cofre para comprender la posición del animal. Luego presionamos el botón de cada dial hasta que quede en la posición deseada

Pájaro : en picada diagonal hacia abajo a la derecha (presionar tres veces)

: en picada diagonal hacia abajo a la derecha (presionar tres veces) Tortuga: boca abajo (presionar cuatro veces)

boca abajo (presionar cuatro veces) Murciélago: boca abajo (presionar cuatro veces)

boca abajo (presionar cuatro veces) Perro: diagonal hacia arriba (presionar siete veces)

Deben quedar como se ve en la imagen siguiente.

Si lo hicieron correctamente, el cofre se abrirá y podremos tomar el Cañón de mano.

El acertijo de las constelaciones y la entrada al mausoleo

Para completar este puzle primero combinar el Disco pequeño con constelación (en la cámara funeraria, bajando por la oficina) con el Disco de la constelación (mausoleo en la parte inferior derecha del mapa, la llave está colgando en el árbol del ahorcado).

Debemos girar las piezas para formar una constelación. La pista sobre cuál es está en el punto en que tenemos que usar el disco: una estatua con dos gemelos. Eso significa que debemos formar la constelación de géminis.

Podemos encontrar la distribución de la constelación entre los nichos del cementerio. Tras ver cómo es, podemos girar los discos para formarla. La imagen a continuación les muestra cómo debe quedar.

Luego ponemos el disco en la estatua de los gemelos y se abrirá la puerta al mausóleo.

Aquí encontramos el detector de metales y la pista para el siguiente puzle.

La tumba de Don Pedro y el detector de metales

En el mausoleo en el que encontramos el detector de metales también encontramos una hoja de papel con ilustraciones macabras. Estas son las pistas de los lugares donde debemos usar el detector: cerca del árbol del ahorcado, en el puente y cerca de la estatua de la monja señalando.

El siguiente mapa marca las ubicaciones correctas. También incluimos imágenes de los lugares exactos en que encontrarán los objetos.

Tengan cuidado porque al tomar el tercero de los objetos, aparecerán nuevos enemigos por todo el cementerio. Vamos rápidamente a la tumba en medio de terrenos del cementerio y acomodamos los objetos de la siguiente forma.

Octágono de oro en la posición izquierda

Octágono de plata en la posición del centro

Octágono de bronceen la posición derecha

Si han puesto atención a los documentos, sabrán que la tumba le pertenece a Pedro el pescador, fundador de Villa Hess. Debemos presionar los botones de modo que deletreen el nombre P E D R O.

Luego vamos a la parte de atrás de la tumba y activamos el elevador.

Acertijo de los jinetes en la cámara funeraria

Si leemos el poema en la parte superior de la cámara funeraria aprenderemos que hay una relación de cada jinete con una hora. Debemos hacer girar la espada de cada uno de modo que apunte a esa hora, pero primero debemos recuperar la mano con la espada de uno de ellos que está en la parte derecha de las catacumbas.

Una vez tengamos todas podemos acomodarlas así:

Jinete con corona: espada hacia arriba («sol en su cenit»: mediodía)

(«sol en su cenit»: mediodía) Jinete del hambre (delgado): espada hacia la derecha («hora de la trinidad»: 3:00)

(«hora de la trinidad»: 3:00) Jinete de la guerra (soldado con casco): espada hacia abajo («número del diablo»: 6:00)

(«número del diablo»: 6:00) La muerte: espada diagonal arriba izquierda («hora de los gemelos»: 11:00)

Eso activará el elevador. Podemos montarlo hacia abajo para una revelación más sobre la historia y enfrentar al jefe del nivel.

Después de derrotarlo, podemos tomar la lámpara y con ella regresar a los túneles para seguir el desvío hacia la escuela.