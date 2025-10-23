Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos del centro comercial y las calles de Hess

Ya superamos los horrores del convento, pero la pesadilla de Caroline apenas empieza. Continuamos ayudándoles a superar todos los acertijos del genial survival horror chileno Tormented Souls 2 con esta guía enfocada en las siguientes áreas del juego: las calles del pueblo de Hess y el centro comercial.

Estamos trabajando para completar pronto las guía con las soluciones a los acertijos las demás zonas de Tormented Souls 2.

Después de conseguir las llaves del centro comercial en el sótano de la carnicería, podemos acceder al edificio por la entrada lateral. Bajamos al sótano por la farmacia y encendemos la energía del lugar para comenzar a resolver sus puzles.

Acertijo de la farmacia

Este es un simple acertijo de combinar colores. La pista que encontramos en la videotienda apunta a ciertas mezclas que resulten en determinados colores. Con la energía encendida podemos mover los diales hasta que los botones queden de los siguientes colores:

A – Azul

B – Amarillo

C – Rojo

Luego podemos abrir el contenedor para sacar un botiquín de primeros auxilios y las llaves del dojo.

El teléfono que suena en la calle

Cuando tengamos las llaves del dojo, ingresamos al local del segundo piso del centro comercial de Tormented Souls 2 y en el fondo tomamos un cutter. Luego salimos corriendo porque el cadáver que está ahí se convierte en un enemigo.

Salimos del centro comercial por el primer piso (podemos desbloquear la puerta desde adentro) y regresamos al teléfono de la calle. Usamos el cutter en la cinta que lo cubre.

Al terminar de escuchar la llamada, recogemos las monedas que suelta.

El anillo y la máquina recreativa

Con las monedas que nos da el teléfono podemos volver a la sala de recreativas en el sótano del centro comercial y usarlas en el juego de garra.

Si leímos una pista que encontramos en la peluquería sabemos que necesitamos sacar el osito de peluche de un solo ojo. Es el que indica la foto de abajo, solo tenemos que posicionar la garra sobre él (usen la luz neón como guía) y activarla.

Luego examinamos el osito de peluche en el inventario y usamos el cutter en él. Eso revelará el anillo.

Volvemos a la zona del sótano en que se encuentra la criatura que bloquea el camino y ponemos el anillo en su dedo. Con eso terminamos esta guía de todos los acertijos del centro comercial y las calles de Hess en Tormented Souls 2 y podemos continuar hacia la Planta de procesamiento.