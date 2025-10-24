Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos de la planta de procesamiento



Sobrevivimos al convento y al centro comercial. Ahora la búsqueda de Anna nos lleva a un lugar maloliente en el que ocurren cosas horribles. La planta de procesamiento es la tercera zona de Tormented Souls 2 y en esta guía les vamos a ayudar con las soluciones a todos los acertijos que encontramos en ese horrible lugar.

Estamos trabajando para completar pronto las guía con las soluciones a los acertijos las demás zonas de Tormented Souls 2.

La fotografía y el cuarto secreto del sótano (2S)

Cuando llegamos a la habitación de Juan en la sala de congelación (segundo sótano) y leemos su diario, encontramos una pista que dice «He escondido el interruptor que abre el pasadizo secreto detrás del corazón de mi hija».

Solo tenemos que examinar la fotografía que encontramos en la misma habitación y buscar el punto en que el cursor cambia a la forma de la mano para luego presionar el botón ‘interactuar’.

La siguiente imagen indica el punto exacto en que se debe tocar la fotografía y la ubicación en el mapa.

Eso abrirá el camino hacia el cuarto secreto donde encontramos una cinta de video. Ahora debemos regresar a la sala de conferencias cerca de la entrada, insertar la cinta en el reproductor (no olviden abrirlo primero) y presionar el botón de reproducir.

Luego examinamos la proyección para pasar al otro mundo. Entramos al cuarto secreto y movemos el armario de modo que tape el ducto de ventilación.

Regresamos al mundo normal y volvemos al cuarto secreto del sótano para ver qué cambió.

Después de quedarnos atrapados en el cuarto, tomamos la bombilla de la lámpara, nos asomamos por la rendija de la puerta y usamos la pistola de clavos en el botón al otro lado de la pared.

Acertijo de los cables de energía en el muelle subterráneo

Usamos la bombilla en el espacio justo arriba de la recepción en el sótano 1 para acceder a los niveles inferiores y eventualmente llegar al muelle subterráneo.

Para activar el elevador del muelle subterráneo, interactuamos con el tablero de energía y movemos los conductores para que queden como indica la imagen.

Puerta con teclado numérico

Para acceder al comedor de la planta de procesamiento tenemos que resolver otro de los puzles o acertijos de Tormented Souls 2 y en esta guía les decimos cómo. Primero necesitamos las baterías del reproductor de casetes que encontramos en el muelle subterráneo. Debemos examinar el objeto para retirarla.

Volvemos a la puerta del segundo piso y ponemos las baterías en el teclado numérico. Luego digitamos la clave 1765 que habíamos visto en la sala de vigilancia (aunque uno de los números estaba boca abajo).

Antes de continuar no olviden retirar las baterías del teclado y volverlas a poner en el reproductor de casetes.

Puerta con contraseña de voz

Ya tenemos en nuestro poder el reproductor de casetes, pero necesitamos el casete con la voz que abre la puerta del sótano. Lo encontramos en la parte superior de la oficina de descontaminación. Debemos deshacernos del enemigo que se encuentra cerca y abrir las puertas de las cabinas. El casete está en una de ellas.

Ahora vamos a la puerta del sótano protegida con una contraseña de voz y seguimos los siguientes pasos:

Examinamos el reproductor de casetes, presionamos el botón para abrirlo y lo combinamos con el casete.

Interactuamos con el receptor de la puerta.

Examinamos nuevamente el reproductor y presionamos el botón de reproducir.

Unos segundos antes de que diga la contraseña, presionamos el botón rojo del receptor

Esto abrirá la puerta y podremos continuar con nuestra exploración de la planta de procesamiento de Tormented Souls 2.

Acertijo de las jaulas

¿Alguien más tuvo flashbacks de Dino Crisis solucionando este acertijo de Tormented Souls 2? Solo tenemos que mover las jaulas de modo que tengamos un camino abierto hacia la parte superior izquierda.

Hay varias soluciones. Nosotros lo resolvimos así:

Las velas del espejo de la planta de procesamiento (almacén general)

La pista que nos dice qué velas encender está escrita en el mismo espejo: 3:45:20. Debemos tratar las velas como las manecillas de un reloj y encender las correspondientes a la hora indicada.

Son las que ven marcadas en la siguiente imagen.

Activar el incinerador

Todas las palancas deben quedar en posición vertical. Para lograrlo podemos moverlas siguiendo el orden de la imagen.

Acertijo de los cuadros en el comedor

Este es nuestro acertijo favorito de la planta de procesamiento de Tormented Souls 2 y puede que algunos jugadores se queden atascados aquí, así que esta guía les dirá qué tienen que hacer.

Debemos pararnos frente a cada cuadro e imitar lo que están haciendo.

Mujer con lámpara : mechero encendido

: mechero encendido Cazadora : apuntar con la ballesta (está en el segundo piso de la cocina)

: apuntar con la ballesta (está en el segundo piso de la cocina) Trabajador : blandir el martillo

: blandir el martillo Bailarina: girar (más fácil con controles de tanque)

Eso hará que la estatua en el centro del comedor suelte el gato manual.

Acertijo del tiburón

Para poder tomar lo que tiene el tiburón en la boca debemos primero usar la palanca (la encontramos en el baño del segundo piso) y el gato manual (resolviendo el acertijo del comedor)

Esperamos que esta guía de Tormented Souls 2 les haya ayudado a superar los acertijos de la planta de procesamiento.