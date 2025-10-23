Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos del convento

Caroline se ha metido nuevamente en problemas. Si quiere rescatar a su hermana Anna, va a tener que superar las horribles criaturas y endemoniados puzles que le esperan. Si necesitan ayuda para lograrlo, esta guía con las soluciones a todos los acertijos del convento de Tormented Souls 2 —la primera área del juego— les ayudará mucho.

Estas guía se encuentra en construcción. Estamos trabajando para tener esta guía con las soluciones a los acertijos del convento lo más pronto posible, así como la de las demás zonas de Tormented Souls 2.

Si lo que están buscando son las soluciones a los puzles del primer juego, la encontrarán aquí

Primeros pasos

Para escapar de la enfermería en la que empezamos el juego, tenemos que conseguir la biblia y la tachuela en el mismo cuarto. Examinamos la biblia desde el menú, la combinamos con la tachuela y la usamos en la mano del crucificado para sacar la llave.

Para sobrevivir a las áreas oscuras, debemos correr hasta llegar a la siguiente zona iluminada y alcanzar el campanario. En la parte inferior podemos tomar el encendedor usando en alicate en el cadáver. Con éste podemos sobrevivir a la oscuridad .

Más adelante podemos cuando exploremos el sótano dónde hablamos con un hombre que nos pide ayuda, encontramos un martillo. Volvemos al piso superior usando el elevador y abrimos la puerta cerrada de la misma habitación rompiendo el candado oxidado con el martillo.

Cómo conseguir la escopeta en Tormented Souls 2

Tras conseguir el martillo, podemos volver al Campanario en la parte inferior izquierda del mapa (preferiblemente usando el pasillo sur del P1) y subimos hasta encontrar un enorme jarrón que nos bloquea el paso. Lo rompemos con el martillo y continuamos nuestro camino a lo más alto, donde encontraremos el acertijo de las campanas que nos da acceso a la escopeta en Tormented Souls 2.

Lo que tenemos que hacer es golpear las cuatro campanas con el martillo en rápida secuencia y en el siguiente orden.

Campana mediana

Campana grande con sonido más grave

Campana pequeña

Campana grande con sonido menos grave

Las siguientes imágenes revelan más claramente el orden.

Si no funciona, deben tocarlas más rápidamente para que todas estén sonando al mismo tiempo. Si lo hicieron correctamente, podrán sacar la escopeta.

La monja congelada

Si ya pasaron por la cocina del convento de Tormented Souls 2, seguramente vieron la monja congelada en la nevera. Necesitamos una sierra de mano para tomar el objeto que tiene, la cual se encuentra en dos partes.

La hoja de la sierra está en el claustro. Activamos la horca para que el cadáver caiga y luego bajamos por el lado izquierdo de la habitación (cuidado con los dos enemigos y la oscuridad) para tomarlo con el alicate.

El mango de la sierra está en el refectorio. Movemos el mueble que obstruye el acceso a la habitación sur. Una vez tengamos las dos partes, las combinamos en la pantalla de inventario.

Ahora podemos volver a la cocina y usar la sierra de mano en la monja congelada. La mano que tomamos sigue congelada, así que la llevamos al horno de la cocina que podemos prender con el mechero para derretirla.

Así obtenemos el Cilindro cifrado.

El cilindro cifrado (Acertijo de ajedrez)

La pista para resolver el acertijo del ajedres de Tormented Souls 2 está en un tablero que encontramos, pero esta guía les dirá la respuesta de todos modos.

La pista hace referencia a los movimientos de las piezas del juego. Eso significa que de derecha a izquierda, la solución es:

Caballo – Torre – Alfil – Reina – Rey – Peón – Caballo

Abajo pueden ver la imagen con la solución.

Al abrir el cilindro cifrado obtendremos la llave de la corona.

Caja de energía en la prisión

Después de activar la energía parcia encontramos una pista dentro de la única celda abierta que hay en la prisión (cuidado con el enemigo): papel con símbolos.

Nos devolvemos al cuarto anterior y buscamos la caja de energía que esta justo afuera de la habitación con el punto de grabado de la prisión. La abrimos con el alicate y seleccionamos solamente los símbolos que caben dentro de las divisiones de la figura.

La solución es: derecha – izquierda – izquierda – izquierda – derecha.

Ahora volvemos a la habitación con las celdas y activamos el suitche. Las celdas que deben abrir son la primera a la derecha (tiene munición), ignoramos la que tiene un enemigo y abrimos la de la derecha de esta (corremos la cama para continuar hacia la cripta), pero si abrimos la ultima celda que está al dar toda la vuelta, encontraremos la pista de un futuro puzzle y un enemigo.

El teléfono de la biblioteca y el Disco de Jade

Para resolver este acertijo necesitamos el disco del teléfono que encontramos en el sótano accediendo desde el museo de la tortura y la pista que encontramos en una de las celdas de la prisión.

Para resolver el acertijo, debemos combinar las marcas de ambos lados de la pagina para saber cuáles son los números.

Ponemos el dial en el teléfono de la biblioteca y marcamos el número 3890*.

Si siguieron esta guía de acertijos del convento de Tormented Souls 2, se moverá un cuadro cercano revelando el disco de Jade. Lo combinamos con el Adorno de Jade y giramos los discos presionando los botones en el siguiente orden:

Derecha – Abajo – Izquierda – Derecha – Derecha

La imagen de abajo muestra cómo debe quedar.

Esta guía de los acertijos del convento en Tormented Souls 2 se encuentra en construcción. Esperamos tenerla completa pronto, así como las guías de las demás zonas del juego.