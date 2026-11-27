Aunque Volvy’s Adventure: Reslimed es un juego muy corto, la búsqueda de todos los cartuchos escondidos en los niveles puede tomarnos algo de tiempo sobre todo si hay alguno que no logramos encontrar. Esta guía les ayudará dándoles la ubicación de todos para que puedan enfrentar al jefe final.

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Cada uno de los tres «mundos» del juego tiene tres niveles y cada uno de ellos tiene cuatro secciones, cada una con un cartucho oculto para un total de 36. Los niveles de jefes no tienen cartuchos escondidos y obtenemos otros tres ganando en los tres niveles de carreras contra Turvolvy para un total de 39.

Mundo 1

Pradera piruleta

1 – En la primera seccion del nivel, nos subimos a este bloque y planeamos hacia la izquierda para encontrar el primero de los cartuchos.

2 – Después de la barra de deslizamiento, rompemos estos dos bloques para revelar un punto en el que nos podemos enterrar. Cavamos hacia la izquierda y salimos por arriba para encontrar el lugar donde está el cartucho

3 – En este púnto, nos paramos sobre este bloque, saltamos y golpeamos hacia abajo para rebotar con suficiente altura y alcanzar el punto en que podemos enterrarnos. Cavamos hasta la salida y llegamos al cartucho.

4 – Tras transformarnos en Swolvy, nos devolvermos un poco y rompemos el bloque que se ve en la parte superior de la foto. Si le hicieron caso a la guía, arriba encontrarán el último de los cartuchos del primer nivel de Volvy’s Adventure: Reslimed.

Bosque bombón

1 – El primer cartucho del segundo nivel de Volvy’s Adventure: Reslimed se puede ver en el camino principal bajo una plataforma. Llegamos a éste dejándonos caer con cuidado por la izquierda y planeando hasta él usando la corriente de aire.

2 – Lo podemos ver mientras subimos por la primera parte del nivel. Debemos golpear la planta carnívora con un puñetazo hacia la derecha para que el golpe gane suficiente potencia y podamos romper el bloque de metal.

3 – En la primera zona de esta fase avanzmaos por la parte de abajo del nivel y lo podemos ver bajo una plataforma. Planeamos hasta tomarlo y nos movemos rápidamente hacia la izquierda para salvarnos.

4 – Mientras bajamos por la primera parte de esta fase llegamos acon esta planta carnívora. Debemos golpearla con un puñetazo hacia la derecha para que el golpe gane suficiente potencia y podamos romper el bloque de metal que hay a su lado (en la imagen no se ve porque ya está destruido). Luego planeamos con cuidado aprovechando la corriente de aire hacia arriba para alcanzar el cartucho.

Madriguera melosa

1 – En la sección subterránea, en lugar de salir por la madiguera que se ve en la primera imagen, seguimos como se ve hacia arriba y luego a la derecha para encontrar otra salida hacia uno de los cartuchos mejor escondidos del juego.

2 – El cartucho se puede ver en la ruta principal. Para llegar a él debemos llegar al punto que se ve en la segunda foto e impulsarnos hacia arriba para alcanzar una madriguera. Nos enterramos y al salir llegamos directamente al cartucho.

3 – Este cartucho se puede ver debajo de unos bloques de flechas explosivas y dos metálicos. Para romperlos llegamos al punto que muestra la segunda imagen y en vez de entrar a la madriguera, golpeamos la caja de TNT. Esto abrirá el camino hacia el cartucho.

4 – Cuando vemos último cartucho del tercer nivel está protegido por bloques de flechas. Usamos la madriguera y al llegar al final de la zona golpeamos la caja de TNT. En lugar de salir por la imagen que se ve en la segunda foto, nos devolvemos a la entrada y ya podemos alcanzar el coleccionable.

Nivel adicional

1 – Gana la carrera contra Turvolvy.

Mundo 2

Costa chiclosa

1 – Al llegar a la parte con las palmeras, usamos al primero de los enemigos cocos para impulsarnos a la copa del árbol. Arriba de este se encuentra el cartucho.

2 – En esta zona en la que podemos sumergirnos se encuentra rodeado de bloques destruibles.

3 – Hay múltiples caminos con poca guía en este nivel de Volvy’s Adventure: Reslimed y si quieren encontrar otro de los cartuchos deben seguir siempre el camino superior. Cuando vean el cartucho, tomen ventaja del tiburón gigante y toménlo antes de que éste los alcance.

4 – Al llegar el punto que ven en la primera imagen, sumérjanse y en el camino encontrará el cartucho.

Muelle mentolado

1 – Al llegar al primer barril-cañon direccional, nos disparamos hacia la diagonal abajo derecha y llegaremos a una pequeña zona de agua donde nos espera el cartucho.

2 – Al llegar a este barril cañón direccional seguramente notamos que la cebollas formaban una flecha apuntando a la izquierda. Le hacemos caso y nos disparamos en esa dirección para encontrar el cartucho.

3 – Al llegar a este barril cañón direccional nos aguantamos la tentación de seguir el camino de la derecha y en su lugar nos disparamos diagonal arriba a la izquierda para alcanzar otro cartucho.

4 – Al llegar a la zona en que debemos dispararnos en el barril hacia el bloque de TNT, esperamos que esté lo más abajo posible para dispararnos contra este barrill cañón. Desde este nos disparamos hacia arriba y alcanzaremos el último cartucho de este nivel de Volvy’s Adventure.

Cloacas confite

1 – En la primera sección, avanzamos por arriba usando los rieles y en el extremo derecho encontramos el cartucho protegido por bloques de metal que podemos romper con la caja de TNT.

2 – Tras subir por las corrientes de agua, subimos a esta parte a la izquierda y veremos una madriguera. La seguimos y llegaremos al cartucho.

3 – Al llegar a este punto, esperamos que la corriente de agua impulse la tapa de alcantarilla y la golpeamos para que rompa los bloques de metal. Seguimos a la izquierda y veremos el cartucho.

4 – Tras la sección en que golpeamos la caja de TNT, seguimos la ruta y al llegar a la parte de la segunda imagen seguimos hacia abajo y veremos el cartucho final de este nivel de Volvy’s Adventure: Reslimed.

Nivel adicional

1 – Gana la carrera contra Turvolvy.

Mundo 3

Estación espagueti

1 – En el primer nivel, avanzamos por la ruta de arriba siguiendo los rieles y lo encontramos poco antes del final de la zona.

2 – Avanzamos por la parte de arriba para presionar el botón del techo que se ve en la primera imagen. Continuamos avanzando y cuando lleguemos al punto que muestra la segunda imagen, usamos la ruta superior para alcanzar el cartucho.

3 – Al comienzo de la zona, usamos la corriente de aire para impulsarnos hacia arriba y alcanzar el cartucho.

4 – En la última zona de agua del nivel, ignoramos el riel y avanzamos nadando para tomar el cartucho.

Tejados tallarín

1 – Al salir del edificio de oficinas, nos dejamos caer y planeamos hacia la izquierda para romper las cajas que ocultan un cartucho.

2 – En la parte en que nos deslizamos entre las líneas de energía llegamos a esta parte con una corriente de aire. Nos dejamos caer con cuidado y veremos otro cartucho.

3 – En esta zona con las aves explosivas, guiamos una hasta los bloques metálicos que bloquean el acceso al cartucho para que los destruyas. O podemos golpearlas para impulsarnos y destruirlos de un golpe. O avanzamos hasta atraer otro enemigo cerca y lo golpeamos para impulsarnos con un golpe hacia ellos. Lo que sea más fácil para ustedes.

4 – Cerca del comienzo del nivel hay una madriguera escondida al lado de una pajarera de aves explosivas. En su interior hay un cartucho.

Comuna canelón

1 – En este punto, usamos el trampolín y los bloques de arriba para impulsarnos hasta otro cartucho.

2 – Poco después del comienzo del nivel, nos dejamos caer aquí y rompemos las cajas de la izquierda para encontrar el cartucho de esta fase.

3 – Al llega a la zona con las sierras, nos dejamos caer y encontramos el cartucho escondido dentro de una caja.

4 – Nos convertimos en Swolvy e inmediatamente nos devolvemos y volamos para romper las cajas de arriba y llegamos al último de los cartuchos de esta guía de Volvy’s Adventure: Reslimed.

Nivel adicional

1 – Gana la carrera contra Turvolvy.

Esperamos que esta guía de Volvy’s Adventure: Reslimed les haya ayudado a encontrar todos los cartuchos y así poder enfrentar al jefe final: Fork Parker.

Volvy’s Adventure: Reslimed está disponible solamente para PC mediante Steam.