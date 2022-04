World of Warcraft: Shadowlands – guía del Sepulcro de los Primeros (Normal y Heroico)

¿Estás jugando la más reciente actualización de World of Warcraft (WoW): Shadowlands, El Fin de la Eternidad y estás buscando una guía para completar el Sepulcro de los Primeros y así derrotar a El Carcelero tanto en Normal como Heroico? Si es así, esta artículo te puede servir para completar este objetivo.

Guía de World of Warcraft (Wow): ¿Cómo funciona el Sepulcro de los Primeros?

Guía de World of Warcraft: ruta de jefes del Sepulcro de los Primeros en Normal y Heroico.

En esta guía de World of Warcraft (WoW) te mostramos la ruta de jefes del Sepulcro de los Primeros en Normal y Heroico hasta llegar a El Carcelero.

Como podemos ver, al derrotar al Guardián Vigilante tenemos dos rutas. Una nos lleva a Dausegne, Prototipo Panteón y Lihuvim; mientras que la otra nos lleva a Skolex, Artificiero Xy’mox y Halondrus. Aun así, tendremos que derrotarlos a todos para poder pelear contra Anduin Wrynn.

Después de Anduin, escogeremos entre los Señores del terror y Rygelion. Para luchar contra El Carcelero, deberemos haberlos derrotado a todos.

Guía de World of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros: Guardián Vigilante en Normal y Heroico

Resumen rápido: La pelea tiene tres fases. Al principio hay que matar enemigos pequeños para hacer que el jefe salga. Al final se convierte en carrera de DPS

Fase uno (100% – 40%) Esta fase se centra en matar todos los monstruos pequeños que entren a la pelea. Para ahorrar daño, lo ideal es esquivar los hexágonos que aparezcan en el suelo e interrumpir a los Dron de Punto Defensivo. Después de matar a unos cuantos ‘adds‘, se activará una Matriz de Defensa Automatizada. Estos tendrán un escudo a su alrededor en el que será obligatorio entrar cuando el jefe llegue a 100 de energía, pues lanzará Nucleo Expuesto, una habilidad canalizada que matará a todo aquel que no esté dentro de dicho escudo. Las matrices de defensa automatizada (robots grandes) sueltan un Núcleo Inestable. Estos hay que tomarlos y llevarlos a la pared donde está el jefe. Se necesita a alguien con mucha movilidad, pues estos ralentizan al jugador en un 50%. Al llevar tres núcleos, el jefe saldrá de la pared y comenzará la fase dos.

Fase dos (40%-15%)

Los tanques deben tomar al jefe y hacer que de la espalda al resto de la banda. Estos deberán cambiarse al Guardián Vigilante cada vez que este los golpee con Impacto Neumático o no soportarán el daño del próximo.

Disolución de Materia es un efecto que cuando se acaba, provocará la aparición de varios orbes que hacen daño y se mueven hacia el punto donde estaba el jugador. Quien obtenga este efecto, deberá apartarse del grupo inmediatamente y esquivar los orbes antes de ser encerrado por ellos.

Fase tres (15%-0%)

El jefe detendrá todas las demás mecánicas y canalizará Sobrecarga del Núcleo. Esto causa un enorme daño a toda la banda cada segundo, por lo que es esencial acabar con él lo más antes posible, ojalá con Heroísmo/Ansia de Sangre.

Guía de World of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros: Skolex en Normal y Heroico

Resumen rápido: se trata de una pelea de fase única en la que se requerirá apartar dos grupos de tres jugadores de rango y evitar ganar demasiadas acumulaciones del efecto negativo permanente del jefe.

Fase única Su funcionamiento es muy sencillo. Cada cierto tiempo, el jefe lanzará un ataque que golpeará a todos los miembros de la banda y les aplicará una carga de Polvo Efimerial. Se trata de un efecto de daño en el tiempo que se acumulará y se eventualmente se volverá incurable si los jugadores no se lo quitan. Adicionalmente, lanzará daños en área a los tres jugadores más alejados, lo que les da acumulaciones adicionales de Polvo Efimerial. Se deben hacer dos grupos de tres jugadores a distancia que releven a sus compañeros, pues un solo grupo no resistirá el daño. Se recomienda cambiar cuando el jefe lance su típico cono frontal. Ya que estos recibirán más daño, los sanadores deben tener especial cuidado con ellos. En un momento el jefe se entierra para realizar Madriguera Voraz. Aquí todos los jugadores deben juntarse para que los golpee desde abajo y les quite todas las cargas. Si no son golpeados, será cuestión de tiempo para que mueran.

En cuanto a los tanques, estos deben hacer que el jefe le de la espalda a la banda. Si bien los dos deben estar cerca porque los golpes físicos se duplican al jugador que está más cercano del tanque, deben hacerse un poco separados por una mecánica de tres golpes en cono que hace cada cierto tiempo. Estos golpes son Desgarro y Fauces de Falla. El primero deja un gran sangrado y el segundo aumenta un 500% el daño de ese mismo golpe. Básicamente, los tanques no pueden dejar que su compañero reciba dos veces la misma habilidad o este morirá.

Por último, cada cierto tiempo lanzará Vómito Ácido, un gran cono lanzado a un jugador aleatorio. Todos deben correr hacia un lado rápidamente, por lo que será mucho más difícil de esquivar si están muy lejos. Quien sea golpeado recibirá mucho daño y comenzará a ser teleportado aleatoriamente. También lanzará Sangre Devoradora sobre los DPS cuerpo a cuerpo, zonas azules que si golpean a los jugadores, les hará daño y reducirá su celeridad 20% por un tiempo.

Guía de World of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros: Artificiero Xy’mox en Normal y Heroico

Resumen rápido: Este jefe regresa con la mecánica de los portales. Su uso y el manejo del espacio serán cruciales para evitar morir por las zonas que deja en el suelo y los anillos que invoca.

Fase uno Se debe tanquear al jefe lejos del centro de la sala. La primera mecánica importante (de la dificultad heroica) son las Trampas de Estasis Perpetuas. Varios jugadores serán marcados y en sus posiciones aparecerán las trampas, que si son tocadas aturdirán a las víctimas hasta ser destruidas, aunque se reactivan al rato. La idea es que estas no estorben mucho ni tomen demasiado espacio, por lo que se recomienda pelear en el borde de la sala. Dos jugadores serán marcados con flechas amarillas, uno de ellos siendo el tanque. Uno debe ir al centro de la sala y el tanque debe dejarlo bien al borde de la sala. Aquí aparecerán portales que teleportarán a los jugadores a la otra salida al pasar por ellos.

Que no te golpeen los anillos

Los portales son muy importantes para esquivar los Anillos Genesíacos. Su movimiento será anunciado por un círculo que se mueve en la reliquia del centro del mapa. Si el círculo se mueve de abajo hacia arriba, el anillo comenzará grande desde los bordes del mapa y se encogerá hacia el centro; si se mueve de arriba hacia abajo, se expandirá desde el centro a los bordes. Tocar el anillo implica la muerte instantánea, por lo que es fundamental entrar al portal que está al alcance para esquivar el anillo (o usar alguna otra teletransportación).

Esto no será lo único, pues el tanque en un momento recibirá el Glifo de Reubicación. Aquí es necesario cambiar de tanque y que el afectado se aleje, pues este explotará y causará daño por proximidad y además halará a todos los jugadores a sí mismo. Esto complicará otras mecánicas porque puede hacer que otros toquen trampas o el anillo, por lo que la coordinación es fundamental.

Hay que tener cuidado con Chispanova de Hiperluz. Se trata de un poder que rebota entre jugadores, hace daño en área y deja una acumulación de daño en el tiempo. Es necesario estar un poco separados entre sí, porque el daño puede multiplicarse en caso de estar juntos.

Fase dos (interfases de 75% y 50%)

Xy’mox dejará de hacer sus mecánicas típicas. Aparecerán muchos enemigos que deben ser tomados inmediatamente por los tanques y todos deben tratar de matarlos rápidamente. Hay que matar especialmente a los Acólitos de Xy, quienes comenzarán con 0 de energía y cuando tengan 100 comenzarán a lanzar un hechizo que matará a toda la banda. Al resto hay que interrumpirles sus hechizos.

Cuando acabe esta fase se retoma la Fase uno pero con un anillo adicional cuando aparezcan. Es decir, después del 50% de vida habrá una serie de tres anillos consecutivos.

Guía de World of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros: Dausegne en Normal y Heroico

Resumen rápido: Se trata de una pelea de fase única en la que hay que esquivar charcos y enfocar el daño en los enemigos que invoca la jefe y el escudo de la jefe cuando lo lanza.

Fase única En esta pelea será invocado cada cierto tiempo un Núcleo de Dominación. Este debe ser tomado por el tanque, quien será golpeado constantemente con hechizos. También lanzará varias áreas sobre jugadores que dejarán charcos que causan mucho daño al pasar por encima de ellos. Hay que destruir los núcleos lo más pronto posible. También señalará un jugador para lanzar Tromba Impactante. Lo apuntará con una línea y lanzará tres orbes seguidos que causan daño mortal pero cuyo daño se divide entre la cantidad de personas impactadas. Varias personas se pueden meter en medio, pero esto les deja un efecto de 500% de daño recibido de esta habilidad por 45%. Por lo tanto, es necesario organizar tres grupos de cuatro personas que intercepten cada orbe sin repetir, a no ser que usen inmunidades. El Arco de Desintegración es una habilidad de misiles en cono en un radio de 180 grados en torno a ella. Solamente hay que estar del lado seguro donde no veas zonas oscuras y no te golpearán los misiles.

Los tanques y los halos

Los tanques deben tener cuidado con Golpes Imbuidos. Esto es un efecto que se acumula con cada ciertos golpes que reciben y cuando se acaba, genera una explosión que afecta a toda la banda según el número de acumulaciones. Hay que tratar de cambiar a la jefe con el otro tanque cada vez que se le acabe el efecto al otro.

Cuando Dausegne se queda sin maná, se teleporta a un lugar apartado y lanza Dominio Inevitable. Esto le pone un escudo que hace daño a toda la banda cada segundo y hace crecer los charcos que puso el Núcleo de Dominación. Es fundamental destruir el escudo lo más rápido posible.

Finalmente hay que tener cuidado del Halo de Desintegración. Cada pocos segundos lanzará una serie de cuatro anillos desde extremos de la sala. Hay que atravesar los anillos de forma normal o con imunidades o teleportarse con habilidades. En caso de atravesarlos normalmente, estos dejan un efecto de daño recibido aumentado en un 500%, por lo que hay que tocar el primero y retrasar el tiempo con el que se tocan al menos unos seis segundos yendo al extremo opuesto del anillo.

Guía de World of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros: Panteón Prototipo en Normal y Heroico

Descripción rápida: En esta pelea hay cuatro jefes que son las copias de los líderes de las curias. En Fase uno se enfrenta a a Prototipo de Guerra (Maldraxxus) y Prototipo de Deber (Bastión). En Fase dos se enfrenta a Prototipo de Renovación (Ardenweald) y Prototipo de Absolución (Revendreth). La Fase tres comienza cuando todos llegan la 50% de vida y se pelea con todos al tiempo.

Fase uno

Poco después de comenzar, Prototipo de Guerra invocará varios Ritualistas Necróticos que crearán un charco verde en el centro de la sala que crecerá conforme el tiempo. Pasar por el causa daño y bloquea cualquier curación, por lo que habrá que matarlos lo más pronto posible para evitar quedarse sin espacio. También hay que interrumpir Descarga de Pesadumbre, un lanzamiento cuyo daño y bloqueo de curación a un jugador es mejor evitar.

Es de vital importancia manejar correctamente el Toque Mortal del Tallarunas. Se trata de un efecto de daño en el tiempo que dura 30 segundos y que se lo pone a varios jugadores. Al desaparecer, causa más de 100.000 de daño en un área de ocho metros y pasa el efecto a otro jugador. Para evitar esto, los afectados deben entrar uno por uno a las burbujas azules puestas por los Kyrian seguidores de Prototipo de Deber. Una vez ahí, los sanadores pueden eliminar el hechizo sin causar daño mortal y sin contagiar a otros. Es importante que esto se haga de una persona por burbuja y que salga tan pronto sea limpiada para dar el espacio a otro y poder hacer algo (el daño y la sanación causados desaparecen allí dentro).

En cuando a Prototipo de Deber, a veces se elevará para generar vientos que empujan atrás a los jugadores y proyectiles en varias zonas que deben esquivar. Los tanques deben cambiar cada vez que afecte a uno con Golpes Humillantes, una habilidad que aumenta el daño recibido de esta y cause que un porcentaje de este año lo sufra también la banda.

Hay que tratar de tenerlos a un nivel de vida similar, porque llevar a cualquiera a 50% de vida causa que inicie la Fase dos.

Fase dos

Prototipo de Renovación estará lanzando constantemente Estampida Salvaje y Ánima Tormentosa. La primera es un grupo de animales y la otra es un tornado. Ambos son efectos azules algo difíciles de ver que atraviesan la sala y que causan daño a los jugadores al contacto. También hay que interrumpirle el lanzamiento del hechizo que lanza todo el tiempo.

Lo más importante son las Semillas Marchitantes. Estas hay que curarlas a tope. Si mueren, explotarán y causarán mucho daño a todos; pero si son curadas, sana a todos y aumenta los efectos de curación un 25%, algo que es acumulable. El efecto reinicia el contador con cada semilla, así que es buena idea curarlas con diferencia de tiempo sin dejarlas morir.

Esto es importante para lidiar con el efecto de Peso del Pecado de Prototipo de Absolución, un efecto de daño en el tiempo que se acumula mientras más dura la pelea. Este hará también Mano de destrucción, lo que halará a todos y causará una explosión en pocos segundos, por lo que hay que correr lejos de él. Al mismo tiempo se activará Proyección Pecaminosa, un efecto que causa que los jugadores lancen fantasmas de sí mismos en todas las direcciones, algo que aturde a sus compañeros si llegan a tocarlos. La idea aquí es alejarse de la Mano de Destrucción, estar separados y esquivar todos los efectos de Absolución y Renovación.

Por último, los tanques deben cambiarse cada vez que el otro sufre Dolor atroz, un efecto en cono que aumenta el daño recibido.

Al 50% de cualquiera de estos, comienza la Fase tres y los jugadores deben enfrentarlos todos al tiempo.

Fase tres

Todas las habilidades están disponibles y pueden ocurrir al tiempo. Se requiere mucha organización y esquivar todo lo que ya se ha explicado. Se recomienda usar Heroísmo/Ansia de Sangre aquí.

Es importante matar a todos los jefes con menos de 20 segundos de diferencia. En caso contrario, se curarán un 100% de su salud máxima.

Guía de World of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros: Lihuvim, arquitecto principal en Normal y Heroico

Resumen rápido: Esta pelea es de dos fases cíclicas. Una en la que se combate al jefe y otra en la que se eliminan algunos enemigos adicionales y se combate con el resto.

Fase uno Se debe halar al jefe a un borde de la sala. El tanque debe hacer que esté de espaldas a la banda, mientras que el resto se sitúa detrás del jefe muy cerca los unos a los otros. Poco después, pondrá círculos amarillos alrededor de varios jugadores, quienes deben moverse atrás y tratar de estar cerca pero sin tocarse entre sí. Cuando este efecto desaparece, crea un objeto con forma de estrella. Tocarlo causa daño y genera un charco amarillo que también perjudica a quien pase por allí. En cierto momento pondrá el efecto de Energía Deconstructiva a dos jugadores. Esto será una flecha amarilla encima de la cabeza con un efecto en área que causa daño a su alrededor pero también destruye todas las estrellas cercanas. Esto es importante porque con Conmutación Cósmica puede empujar a muchos a la posición de las estrellas, un combo que puede hacer bastante daño.

Los tanques deben tener cuidado con el combo de Resonancia. Se trata de tres golpes con 12 metros de daño de área que generan vulnerabilidad, por lo que deben estar separados uno del otro y prepararse con defensivos y/o provocación. Uno es un golpe de daño físico que aumenta vulnerabilidad de daño cósmico y otro es de daño cósmico que aumenta vulnerabilidad de daño físico. En pocas palabras, recibir dos golpes diferentes es extremadamente peligroso, pero recibir varias veces el del mismo tipo es soportable.

Cuando alcance el 100% de energía, la Fase dos iniciará.

Fase dos

El jefe irá al centro de la sala y dejará de lanzar habilidades. En vez de eso, comenzará a invocar a varios enemigos adicionales que se encuentran en las cuatro esquinas del mapa. Los jugadores pueden elegir a cuál eliminar antes de que se active el resto y peleen con ellos. Es necesario estar metidos dentro de los círculos amarillos durante su proceso de activación, o sino recibirán mucho daño.

Antes de llegar a 100% de energía, se puede mirar en dirección a las esquinas de la sala para ver cuáles enemigos van a aparecer. La banda puede ir completa a matar a uno solo o dividirse para matar a dos al tiempo, pero se debe contar con el daño para hacerlo porque si no los matan antes de que se acabe el tiempo, aparecerán todos. Se recomienda matarlos con la siguiente prioridad:

El jefe volverá a estar activo poco después de la aparición de los automas. Hay que lidiar con sus mecánicas de Fase uno de nuevo, por lo que hay que matar a los enemigos adicionales cuanto antes. El proceso se repite hasta derrotar a Lihuvim.

Guía de World of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros: Halondrus, el recolector en Normal y Heroico

Resumen rápido: En esta pelea el jefe se desplaza a otra sala cuando llega al 78% y 45% de salud. Las mecánicas permanecen igual en cada sala, pero los jugadores deben seguirlo y esquivar otra serie de obstáculos en el camino.

Fase uno Se recomienda tener a toda la banda separada y rodeando al jefe para cubrir todo el espacio necesario. La principal mecánica de esta pelea se centra en la creación de Temblores Sísmicos, áreas que hacen daño y posteriormente generan Fisuras Efimeriales. De estas brotan Motas Efímeras, orbes blancos que se dirigirán desde su posición hasta el jefe. Si alguna lo alcanza, se producirá una Erupción Efimerial, un daño altísimo a toda la banda que puede acumularse. Hay que evitar esto a toda costa. Para eso, los jugadores deberán interceptarlas. Tocarlas hará que se vayan, pero generará un daño medio al jugador. Debido a esto, es necesario que la banda cubra todos los ángulos posibles.

No obstante, en dificultad heroica las motas tendrán un escudo que las hará resistentes a ser destruidas. Para hacer desaparecer el escudo, es necesario coordinarse con la mecánica de los tanques. Cada cierto tiempo, el jefe lanzará Haz Rompeluz sobre el tanque, un rayo en línea recta que puede ser redirigido por el jugador al moverse. Mientras el tanque se mueve, el resto deberá estar atento y quitarse para no ser golpeados. Además, el otro tanque deberá provocar a Halondrus debido a la vulnerabilidad de 500% que deja esta habilidad.

Adicionalmente, algunos jugadores serán marcados con Prisma Aplastante. Este efecto causa daño y ralentiza cada vez más conforme pasa el tiempo. Si esto es limpiado, dejará una zona de que ralentizará a jugadores y motas por igual. Naturalmente, será necesario que los afectados se muevan frente a las fisuras de donde salen las motas y dejen la zona para ralentizar las motas y hacer su vida más fácil.

Otras habilidades en esta fase

Más allá de lo mencionado, los jugadores también tiene que lidiar con Misiles Rompetierra. Esta habilidad marca a todos los jugadores con círculos a su alrededor donde caerán los misiles que generan daño pero también un área que explota pasados unos segundos. Solo hay que separarse y moverse de las áreas hasta un lugar seguro.

Al alcanzar 100 de energía, lanzará Recolectar. Halondrus se pondrá un escudo que los DPS deberán romper lo más pronto posible, pues durante este tiempo succionará a jugadores y a las motas de forma muy rápida.

Al llegar a cierta cantidad de salud, el jefe comenzará a moverse e iniciará la interfase.

Interfase

Mientras se mueve, el jefe dejará de hacer sus mecánicas típicas y se moverá a la siguiente sala. Los jugadores deben seguirlo y todavía pueden hacerle daño durante este tiempo. Cada paso que de, causará un considerable daño a toda la banda.

Más allá del daño, en el camino habrá esferas que explotarán pasados uno segundos. Cuando esto pasa, los jugadores será empujados según su posición con respecto a la esfera. Esto puede ser peligroso si quedan muy atrás del jefe y no alcanzan a estar en la siguiente sala o están en frente de un abismo. Se recomienda seguir el paso del jefe y no quedarse atrás.

Cuando llegue a la última sala, el jefe entrará en Sobrecarga. Causará más daño y atraerá más rápido las motas a medida que pasa el tiempo. Este punto ya es carrera de DPS, así que se recomienda Heroísmo/Ansia de Sangre y todas las habilidades disponibles.

Guía de World of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros: Anduin Wrynn en Normal y Heroico

Resumen rápido: Esta pelea cuenta con tres fases y dos interfases. No solo se requerirá hacer daño, sino también restaurar la voluntad de Anduin. Derrotar a este jefe permitirá elegir entre pelear primero contra Señores del terror o Rygelon.

Fase uno La banda se tiene que dividir en dos grupos iguales con tanques, DPS y sanadores. Uno de estos dos debe ser golpeado por el arco oscuro que crea Sed de Agonía de Reyes. Esto genera que sus almas sean desterradas y lleguen a otro plano donde podrán luchar contra las dudas de Anduin y restaurar su voluntad. En este plano se encontrarán con Desesperación de Anduin, un enemigo grande que debe morir rápido y varias Dudas de Anduin, enemigos pequeños que pueden ser eliminados con daño en área. Derrotar al primero otorga 20 puntos de voluntad y cada uno de los pequeños cinco puntos. Mientras tanto, los sanadores deben curar las Esperanzas de Anduin, objetivos amistosos que en dificultad heroica sufrirán de un efecto de reducción de curación, algo que debe ser limpiado antes de curarlos. Completarlos aumenta cinco puntos la voluntad.

Hay que tratar de conseguir tantos de estos objetivos como sea posible, pues los jugadores solo podrán ir dos veces en cada fase. La idea es terminar la fase con 100 de voluntad.

Más allá de la voluntad de Anduin

Cuando no hay jugadores en la otra fase, lanzará Blasfemia. Aquí hay que separarse, pues cada uno estará marcado con un área amarilla o un área negra. Entrar en contacto con alguien con el mismo color causará la muerte instantánea para ambos y tocar a alguien de color distinto neutralizará el efecto. Solo hay ocho segundos para completar esto y no morir, pero se recomienda que solo un tipo de marcados se mueva y busque al otro para que no haya desorden y muertes innecesarias

De vez en cuando marcará a un jugador con Estrella Malvada. Se trata de un proyectil oscuro que es lanzado en su dirección y después se devuelve. El afectado y el resto del grupo deben evitar ser golpeados para no recibir daño.

Para el caso de los sanadores, hay que tener en cuenta que se acumulará daño por Rompesperanzas a medida que se alargue la pelea. También habrá algunos afectados por un gran daño con Palabra de Dominación: Dolor. Lo más importante es cuando lanza Barrera Contaminada. Se trata de una burbuja que absorbe curación, pero es necesario que todos entren en ella para ser curados porque se encoge y desaparece cuando recibe cierta cantidad de sanación. Si no desaparece después de 30 segundos, explotará y causará gran daño a todos.

Por último, con Fervor Oscuro Anduin golpeará más rápido mientras daña al mismo objetivo. Los tanques deberán cambiarse al jefe cada cierta cantidad de acumulaciones para evitar que cause mucho daño.

Interfase uno

Anduin consumirá toda su voluntad para aumentar hasta un 200% el daño causado y reducir hasta un 90% el daño recibido de los jugadores en caso de tener 100 de voluntad. Aquí aparece el Remanente de un Rey Caído, una manifestación del Rey Exánime que invocará no-muertos y que debe ser golpeado constantemente.

Los tanques deberán cambiarse al Remanente de un Rey Caído cada vez que lance Segador de Almas. Aparecerán muchos enemigos que se pueden matar rápidamente con daño en área. Hay que tener cuidado con Alma Monstruosa, que puede lanzar una explosión que causa que la banda sea inmune a la sanación por 10 segundos cuando llega al 30% de vida. Simplemente hay que enfocarse en el daño cuando alcance esta salud. Las Almas Malignas generan una fuerte pero pequeña explosión cuando mueren, así que hay que separarse de ellas para este momento.

La interfase se acaba después de 60 segundos y el grupo volverá a enfrentarse solo a Anduin, quien recibió el daño infringido al rey.

Fase dos

Se hace lo mismo, pero ya no habrá más Blasfemia. En vez de esto, ahora aparecerán Reflejos Lúgubres en las esquinas de la sala. Estos lanzarán miedo a toda la banda, por lo que es necesario aplicarles control de masas (Parálisis, Polimorfia, etc.) mientras se matan uno a uno. Hay que interrumpir al que se le esté pegando. Además, hay que evitar apuntar las Estrella Malvadas a ellos, pues se volverán inmunes al control de masas en ese caso (dificultad heroica).

Se continúa recolectando voluntad para Anduin.

Interfase dos

La interfase es igual, pero ahora pasan muros de no-muertos por el centro del mapa. Ser golpeado por ellos implica morir, así que hay que estarse moviendo para no tocarlos.

Fase tres

Similar a Blasfemia, ahora la banda sufrirá de Desesperanza. Todos tendrán círculos negros a su alrededor y tocarse unos a otros o dejar pasar el efecto causará una muerte instantánea por explosión. Para poder limpiarse, hay una zona de luz en el centro. Con solo entrar, el jugador ya no contará con Desesperanza.

No obstante, hacer esto genera una explosión de daño sagrado leve a toda la banda. Este efecto se acumula y dura tres segundos, por lo que se debe tratar de tomar turnos para entrar para que el daño no sea muy alto. Se puede tratar de entrar todos al tiempo con efectos de inmunidad, pero hay que hacer esto dos o tres veces antes de que caiga el jefe.

Guía de World of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros: Señores del terror en Normal y Heroico

Resumen rápido: En nuestra guía deWorld of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros en Normal y Heroico traemos a los señores del terror Mal’Ganis y Kin’tessa. Se trata de una pelea con dos jefes. Es de fase única, pero habrá habilidades especiales cada vez que uno de ellos alcance 100 puntos de energía.

Fase única

Los jefes deben ser tanqueados en un borde de la sala de espaldas a la banda. Cada tanque debe tomar uno sin que miren hacia el mismo lado, pues tienen ataques de cono importantes que no deberían afectar a los dos tanques al tiempo. Mal’Ganis tiene Garras Absorbentes, un golpe que reduce sanación y hace que el jefe se cure un 10% si golpea al mismo objetivo con este efecto; mientras que Kin’tessa tiene Golpe Angustioso, que acumula daño de las sombras en el tiempo. Hay que cambiar antes de que Mal’Ganis lance Garras Absorbentes una segunda vez.

Los jugadores a rango deben estar separados, pues Mal’Ganis aplicará aleatoriamente Nube Carroñera. Se trata de un círculo verde que acumula daño en el tiempo y que contagia a otros jugadores cercanos. Tenerlo por mucho tiempo implica muchas acumulaciones de daño, así que eventualmente hay que pasarlo a otro jugador para no morir.

Para hacer que desaparezca del todo, hay que utilizar Estallido Siniestro de Kin’tessa. Primero esta pone un círculo morado alrededor de un jugador que después de unos segundos causa que todos en su interior huyan aterrorizados por varios segundos. No obstante, si un jugador con Nube Carroñera es afectado, no sufrirá de miedo y en cambio será limpiado del efecto que tenía. Se recomienda no entrar del todo y solo estar ligeramente dentro de un borde del círculo morado para que más jugadores puedan entrar. Si el efecto desaparece, los insectos verdes huirán en cuatro direcciones y los demás jugadores deberán esquivarlos para no infectarse. Por otro lado, en caso de que algún tercero quede dentro y huya aterrorizado, este efecto se puede limpiar.

Otras habilidades y energía completa

Hay otro tipo de círculos morados que son las Nubes de Letargo. Tocarlas hará que el jugador quede profundamente dormido por ocho segundos. Si bien el efecto se puede limpiar, es mejor evitarlas y mover a los jefes si es necesario.

Una Sombra Incipiente será invocada de vez en cuando. Esta absorberá la vida de toda la banda, pero no será útil atacarla hasta que tenga la vida completa porque tendrá el daño reducido. Una vez esto pase, será bueno halarla hasta los jefes, interrumpirla y matarla rápidamente para evitar que siga absorbiendo vida.

Cuando Mal’Ganis llega a 100 de energía, él y su compañera comenzarán a dar vueltas y hacer mucho daño a toda la banda. Sin embargo, ambos reciben 100% más de daño.

Cuando Kin’Tessa llega a 100 de energía, halará a todos los jugadores, desaparecerá junto a Mal’Ganis y hará que todos sean hostiles entre sí. Se apoda a esta habilidad «Among Us», pues hay que descubrir quiénes son los impostores. Cinco jugadores aleatorios verán siluetas de señores del terror encima de dos jugadores. Tres de ellos verán siluetas verdaderas y dos verán siluetas falsas. Para evitar matar objetivos inocentes, se necesitará comunicación de todos para definir a quién atacar. Si alguien es mencionado tres veces, hay que matarlo.

Guía de World of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros: Rygelon en Normal y Heroico

Resumen rápido: En nuestra guía deWorld of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros en Normal y Heroico traemos a Rygelon, el penúltimo jefe de la banda. El encuentro es principalmente de daño en un solo objetivo y presenta dos fases.

Fase uno El jefe hay que posicionarlo en uno de los bordes de la sala. Esto es para evitar que los Cuásar en Colapso que salen del centro se muevan rápidamente hasta él y lo alcancen, lo que genera un gran aumento de daño del jefe y probablemente la muerte de todo el grupo. Solamente hay que destruirlos con daño y aplicarles control de masas antes de que esto ocurra. Relacionado a esto, algunos jugadores serán marcados con Eclipse Oscuro. Estos sufrirán daño por un tiempo y cuando acabe, la magia explotará y causará un gran daño a toda la banda. Para evitar esto, los afectados deben pararse en los charcos que dejaron los Cuásar en Colapso que fueron destruidos. Este daño será reducido significativamente, pero los enviará a un plano distinto. En dificultad heroica solo un jugador podrá usar un mismo charco, así que tendrán que coordinarse para no tratar de ir al mismo.

También hay que esquivar las líneas negras en el piso que son los Destructures Celestiales. En dificultad heroica hay orbes azules llamados Núcleos Cósmicos que caen en el suelo que deben ser absorbidos por los jugadores, ojalá con alguna reducción de daño.

Más allá de los orbes

Los tanques tendrán que cambiarse el jefe cada cierto tiempo debido a Golpes Corruptos. Este deja un efecto de daño en tiempo llamado Herida Corrupta según la cantidad de daño no mitigado, así que es buena idea tratar de mitigar o reducir en estos momentos específicos.

También hay que destruir las Materias Inestables que aparezcan en las plataformas. Sin embargo, esto hay que hacerlo justo cuando Rygelon empieza a lanzar su habilidad de 100 de energía, o se curará pasados unos segundos.

Cuando llega a 100 de energía, lanzará Explosión Masiva. Si se destruyó la Materia Inestable en el momento preciso, aparecerán zonas blancas en la que los jugadores pueden pararse para estar protegidos. De no hacerlo, estos morirán por la gran explosión.

Fase dos

Al sobrevivir a la explosión por las zonas blancas, los jugadores llegarán a un nuevo plano llamado La Singularidad. Habrá bastante daño, por lo que los sanadores deben estar preparados para usar sus mejores habilidades.

En dificultad heroica habrá dos Núcleos Inestables. Estos harán un daño a su alrededor que perjudicará a todos los jugadores pero este también será dañado. Esta es la única forma de destruirlo, así que todos deben reunirse en torno a este mientras pelean con el jefe. Cuando muere, genera un círculo del que todos deben salir y un tanque debe aguantar la super explosión que esta genera con alguna habilidad defensiva. Exactamente el mismo proceso debe hacerse con la siguiente.

Si no se destruyen los Núcleos Inestables antes de que Rygelon se quede sin energía, toda la banda morirá. En caso de hacerlo bien, se repetirá la fase uno hasta que muera el jefe.

Guía de World of Warcraft para el Sepulcro de los Primeros: El Carcelero en Normal y Heroico

Resumen rápido: Esta es la última pelea de nuestra guía de World of Warcraft sobre el Sepulcro de los Primeros en Normal y Heroico y se trata del combate contra Zovaal, El Carcelero. En este encuentro tendremos que defender a Azeroth y evitar que muera mientras pasamos por tres fases.

Fase uno La sala estará llena de agujeros. Caer en ellos provoca la muerte a no ser que el jugador sea afectado con Runa de Dominación. Se trata de un efecto que después de unos segundos explota, causa mucho daño y controla la mente de los afectados. Para evitar esto, quien sufra del efecto debe lanzarse a un agujero y explotar dentro, lo que generará que sea expulsado hacia afuera. En caso de entrar a un agujero del borde de la sala, hay que procurar no dar la espalda hacia el borde porque se podría ser expulsado de la plataforma y morir. En ciertos momentos marcará a los jugadores con Tormento, un ataque en área que se ve como círculos alrededor de los afectados. Simplemente hay que separarse para evitar daño extra.

Para los tanques habrá un combo llamado Martirio. Estos son tres golpes en un gran área: el primero causará vulnerabilidad, el segundo un sangrado y el tercero un gran daño que debe ser dividido entre toda la banda. Se debe cambiar de tanque cada vez que se completa un Martirio.

Cuando El Carcelero lanza Cadenas de Opresión, este atraerá a sí mismo a los jugadores y finalmente hará una explosión que causará mucho daño en caso de que alguien esté dentro del área. Simplemente hay que correr en dirección contraria.

También lanzará Dominación Implacable, un hechizo que controlará la mente de cualquiera que esté en su rango de visión. Para evitar esto, hay que esconderse detrás de cualquier pilar que aparece después de una explosión mitigada. Los pilares son destruidos después de esto.

Fase dos

Cuando ya no haya más agujeros ni pilares disponibles, comenzará la fase dos. Tres pilares corruptos aparecerán en las esquinas de la sala. No se debe entrar en su zona, excepto por el tanque que deberá romperlos.

Cada cierto tiempo un tanque será señalado con Explosión Arrasadora. Este deberá ir a uno de los pilares y esperar a que El Carcelero dispare. Si el área golpea el pilar, este se destruirá. Si no se hace, los pilares nuevos que aparezcan harán que comience la fase tres demasiado rápido. La idea es demorar el inicio de la fase tres lo que se pueda.

El jefe controlará mentalmente a varios con Runa de Compulsión. Estos caminarán automáticamente hasta el borde de la sala para suicidarse. Sus compañeros deberán controlarlos y golpearlos hasta destruir el escudo que los protege y así romper el control mental.

También lanzará Golpe Exterminador. Se puede ver como un círculo azul en el que no hay que estar porque causa muchísimo daño. Además, esto empujará hacia atrás a toda la banda, por lo que no hay que estar al borde de la sala para evitar ser lanzado afuera.

Eventualmente los pilares harán una conexión con el centro de la sala y comenzará la fase tres.

Fase tres

En la parte superior de la pantalla aparecerá una barra de salud de Azeroth. Si esta se reduce hasta el 10%, todos los jugadores mueren.

El Carcelero hará Desolación, un ataque en línea recta hacia el centro del mapa. Los jugadores deberán meterse en él, por lo que sufrirán algo de daño. Si no lo hacen, Azeroth recibirá directamente un 20% de daño a su salud, algo que se mitiga mucho (pero no completamente) con la protección de la banda.

También creará charcos con Profanar. Estos crecerán notoriamente cada vez que un jugador los toque, por lo que hay que evitar pasar por ellos y sufrir daño.

Adicionalmente, marcará a varios jugadores con Voluntad Dominante. Es un efecto en área que absorbe sanación. Hay que reunirse en varios grupos con un afectado de esta habilidad y curar hasta que se vaya el efecto. En caso de fallar sin romper esta magia, la víctima quedará controlada mentalmente.

Los tanque deberán tener cuidado de Cadenas de Angustia. Al ser afectados, quedarán enlazados con varios compañeros que sufrirán el mismo daño que ellos. Hay que cambiar de tanque inmediatamente y correr en direcciones contrarias para romper las cadenas.

Si se siguen estos pasos, se debería poder derrotar a El Carcelero antes de que Azeroth muera.

¡Esperamos que esta guía de World of Warcraft sobre El Sepulcro de los Primeros les haya servido para derrotar a El Carcelero en Normal y Heroico!

