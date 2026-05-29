Guía y consejos para principiantes de Mina the Hollower: todo lo que debes saber antes de empezar a jugar

Este es un juego difícil, especialmente al comienzo cuando no tenemos un buen ‘build’ y no hemos mejorado el equipo. Aunque a simple vista parece inspirado en juegos como The Legend of Zelda: Link’s Awakening, tiene mucho más en común con Dark Souls o Bloodborne y sabemos que esos no son títulos fáciles. Es por eso que preparamos una sencilla guía llena de consejos para todos los jugadores que se están iniciando en Mina the Hollower y ayudarlos a que sus primeras horas no sean tan frustrantes.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Mina the Hollower. Seguir

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

¿Qué arma elegir al comienzo de Mina the Hollower?

Cuando empezamos la aventura, podemos abrir un cofre que contiene tres armas:

Las dagas ligeras Soplo y Sueño

El látigo con maza Nochestrella

El martillo explosivo Dinamartillo

Podemos probar cada una en esa pantalla, pero si continuamos nos quedaremos solo con esa arma y pasará un buen tiempo antes de que podamos conseguir las otras dos. ¿Cuál debemos elegir entonces?

Estas armas son una sutil selección de dificultad. Las dagas son rápidas, pero requieren acercarnos demasiado a los enemigos, y el martillo es muy poderoso, pero su carga es demasiado lenta.

El látigo Nochestrella es la mejor elección para comenzar a jugar Mina the Hollower. Hace una buena cantidad de daño y podemos mantenernos a media distancia de los enemigos. Recomendamos iniciar la primera vez con esta arma. Si exploramos bien, vamos a encontrar eventualmente las otras dos (junto a otras dos más que no se pueden elegir desde el comienzo) y cambiar cada vez que queramos en el Laborabajo.

Consigan el mapa

El mapa de este juego no es tan útil como el de otros. Solo podemos revisarlo cuando estamos en el Laborabajo, no indica exactamente dónde estamos y no muestra siguiera una idea de la forma de cada nivel. Pero puede resultar bastante útil a la hora de decidir a dónde ir. Ver que una región está al lado de la otra es un buen indicador del camino a seguir y si lo mejoran, les mostrará qué objetos les falta por encontrar en cada zona tras encender su generador.

Si no saben cómo conseguir el mapa o cómo mejorarlo, sigan esta la guía sobre ello que tenemos aquí en GamerFocus.

Golpear y huir. Golpear y huir.

El sistema de curación en este juego es bastante interesante. Los viales solo curan la salud faltante en proporción a la cantidad de veces que hayamos golpeado a los enemigos. Eso significa que si un enemigo nos golpea y perdemos salud, debemos golpear enemigos varias veces para subir la barra amarilla y usar el vial para curar esa cantidad.

Esto nos obliga a ser agresivos, pero también podemos actuar con cuidado. Una buena estrategia que podemos usar en situaciones peligrosas es golpear a un enemigo una o dos veces y luego huir soterrada a un lugar seguro o a la siguiente pantalla. Podemos repetir esto hasta llenar toda la barra amarilla y ahí poder curarnos, aprovechando al máximo el vial.

¡Extra! ¡Extra! ¡Entérense de todo en el periódico!

Mina the Hollower no nos toma de la mano y no nos dice directamente a dónde ir. De hecho, podemos explorar el mundo con casi total libertad, pero es posible que terminemos en una zona con enemigos muy difíciles para nuestro nivel.

Cuando se sientan perdidos, regresen a Ossex para hablar con Novato y leer el periódico. La noticia titular siempre indica el objetivo más adecuado en cada momento. También hay un segundo titular que indica otra área que se ajusta a nuestro nivel.

Si no están en Ossex pero ya leyeron un periódico, pueden revisarlo en cualquier momento desde sun inventario.

¡Tomen nota!

Recuerden que este juego no guarda registro de misiones opcionales ni pueden marcar puntos de interés en el mapa. Es por eso que si un personaje les pide un favor, ven un abalorio que no pueden alcanzar aún o ven una ruta alterna que deciden no tomar de momento, tomen nota de dónde está con papel y lápiz o en sus teléfonos.

El mapa de Mina the Hollower es complicado. Después agradecerán haber tomado nota de dónde estaba ese NPC que les pidió una bola de nieve o tal vez nunca lo vuelvan a encontrar.

No tengan miedo de usar modificadores

Si van al menú de pausa, van a encontrar docenas de modificadores que permiten alterar la partida para hacerla más fácil o incluso más difícil.

Si el juego les está costando mucho (es comprensible, es difícil especialmente al comienzo) no dejen que su diversión se arruine. Usar un modificador para recibir menos daño o hacer más daño puede ser muy útil y en ciertas zonas pueden quitar el daño que hacen lo abismos para una experiencia más tranquila.

Experimenten sin miedo para encontrar la combinación de modificadores que hace Mina the Hollower más accesible para ustedes. Incluso hay combinaciones predeterminadas de ellos que pueden activar. Es verdad que usar algunos de ellos hace que no puedan conseguir logros, hazañas ni trofeos, pero el juego les avisará si ese es el caso.

Guarden siempre un hacha

Algo que puede ser muy frustrante en este juego es perder la subarma que tenemos equipada cuando perdemos una vida. Afortunadamente, hay una forma de arreglarlo.

Después de completar la misión opcional de rescatar a Rhene y restaurar el Gremio de Vaciadores, podemos comrpar mejoras para el Laborabajo con Drillhardt. Entre ellos se encuentran el Recuperador de Subarmas y el copiador de estas.

Con estos dispositivos podemos guardar copias de las subarmas para poder recuperarlas al perder una vida, haciendo que enfrentar de nuevo los enemigos que nos eliminaron no sea tan complicado.

Dos abalorios imprescindibles

Todos los abalorios de Mina the Hollower pueden ser muy útiles en las circunstancias adecuadas, sobre todo si se combinan entre sí, pero hay dos especialmente interesante que recomendamos obtener lo más pronto posible para hacer más fácil la aventura.

El primero es Tragorraudo, que aumenta la velocidad de movimiento considerablemente. Se puede comprar en la tienda de Abalorios de Ossex.

El otro es Guanteletes de Revolcador, que se encuentran en Bosque Yesca al noroeste de Ossex. Estos permiten soterrarnos en muros, abriendo nuevos caminos y atajos en todas las regiones del juego.

Huesos y Huesolitos

Los Huesos son el equivalente a las Almas de Dark Souls y sirven no solo para subir de nivel, sino para comprar objetos en todas las tiendas del juego. Podemos perderlos si morimos varias veces seguidas, agotando nuestras chispas. Más adelante en el juego podremos conseguir más chispas de modo que podemos morir más veces sin perderlos, pero mientras tanto hay que hacer todo lo posible para cuidarlos.

Los Huesolitos, que usualmente se encuentran en forma de joyas amarillas, son versiones «permanentes» de los huesos que no se pierden al morir y también podemos usarlos para comprar objetos en las tiendas, pero no para subir de nivel.

Si están en un lugar difícil y temen perder los Huesos que tengan, recomendamos ir al Laborabajo y convertir Huesolitos en Huesos hasta subir un nivel. Así no solo mejorarán la capacidad de sobrevivir de Mina, sino que pueden volver a la acción sin el temor de perder lo que tienen.

Si hay una tienda cerca, también pueden gastarlos en objetos útiles como llavijas o abalorios que les llamen la atención.

Espejito, espejito

Durante uno de los viajes de regreso a Ossex, vayan al Gran salón del Hall Radiante y empujen el espejo hasta que pase algo. Hagan lo mismo con cualquier espejo que encuentren en el camino.

Después nos lo agradecerán.

¡Compren la capa verde!

Cuando tengan dos chispas y regresen a Ossex, no olviden pasar por la sastrería y comprar la Capa verde que cuesta 3000 Huesos.

Este objeto aumenta notablemente la salud y defensa de Mina, haciendo que el juego sea mucho más facil.

Llavijas en el bolsillo

Algunos de los objetos más útiles del juego son las llaves o ‘llavijas’ que podemos encontrar en cofres, comprar en algunas tiendas y como recompensas de algunas actividades. Estas abren caminos a nuevas áreas, atajos y cofres especiales que encontramos a lo largo de todo el juego.

Siempre es buena idea tener al menos una Llavija disponible en todo momento. Si se van a aventurar a una nueva área y no tienen una con ustedes, les recomendamos pasarse por la tienda de llaves de Ossex y comprar al menos una. Si encuentran un bloqueo en el camino y no tienen llaves para abrirlo, tomen nota de dónde lo vieron para que vuelvan luego cuando tengan cómo desbloquearlo.

Esa esquina luce «diferente»

Mina the Hollower es un juego lleno de secretos. Si ponemos atención a los escenarios, veremos algunos objetos que son diferentes a los demás. Pueden tener una diferente coloración o como en la imagen, un detalle extra como una grieta.

Si golpeamos esos objetos podemos encontrar recompensas, nuevos caminos, atajos y hasta áreas secretas. Mantengan muy abiertos los ojos a ver qué encuentran.

Esperamos que esta guía de consejos y ‘tips’ para empezar a jugar Mina the Hollower les haya ayudado a disfrutar más las primeras horas de juego.

Mina the Hollower está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam, Humble y GOG.