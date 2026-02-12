Guía Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ubicación de las siete bolas doradas de Shen

Al igual que en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, en Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties también podemos recolectar las siete bolas doradas para Shen. Este es el viejo extraño que en el universo de Like a Dragon o Yakuza es un aficionado a las bolas doradas. EnYakuza Kiwami 3 & Dark Ties, la misión que nos lleva a recolectar bolas doradas —como en el manga de Akira Toriyama— es la Operación: Bolas en la historia de la Redención de Kanda con Mine en Dark Ties.

¿Cuál es la ubicación de cada una de las siete bolas de Shen de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties?

Luego de aceptar la misión, a nuestro teléfono móvil llegará un mensaje de Zenba. Este contiene una pista de la ubicación de cada una de las siete bolas doradas de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. La mayoría de estas pistas son algo ambiguas, pero no se preocupen. Ya que, en nuestra guía, conoceremos la ubicación de cada una de las siete bolas doradas de Shen para completar la Operación: Bolas de la Redención de Kanda en Dark Ties.

1. Ubicación bola dorada de Mach Bowl

La primera bola de Shen se encuentra en Theater Alley en la bolera justo al frente de las oficinas de Kanda. Para ubicar la primera bola dorada de Shen en Dark Ties, solo deben revisar a la derecha de la entrada de la bolera antes de llegar a los ascensores.

2. Ubicación bola dorada de Centro de bateo

La segunda bola de Shen se encuentra en el centro de bateo que queda en el distrito hotelero de Kamurocho. Así que para ubicar la segunda bola dorada de Shen de la misión Operación: Bolas solo debemos dirigirnos al fondo a la izquierda dentro del centro de bateo y justo donde está un afiche verde se encuentra la segunda Bola de Shen.

3. Ubicación bola dorada en el bar donde puedes jugar billar

Para ubicar la tercera bola de Shen, debemos dirigirnos al este de Shichifuku St. y ubicar el ascensor que nos lleva al bar donde podemos jugar billar. Una vez estemos en el lugar, solo tenemos que ubicar la mesa de billar y agarrar el tercer objetivo de la Operación: Bolas.

4. Ubicación bola dorada en la sala de apuestas de Kamurocho

La cuarta bola de Shen se encuentra ubicada en el centro de apuestas de Park Blvd. Más precisamente, al lado del cambista de fichas.

5. Ubicación bola dorada en el salón de Pachinko

La quinta bola dorada de Shen se encuentra en la entrada de uno de los negocios de pachinko que queda en la calle Nakamichi. Precisamente, la bola está antes de entrar a un ascensor en una pequeña entrada ubicada antes de la esquina derecha que colinda con el bulevar Taihei.

6. Ubicación de la bola dorada de la girafa en la farmacia

La sexta bola dorada que debemos entregarle a Shen en Dark Ties se encuentra al fondo de la farmacia del callejón Nakamichi.

7. Ubicación de la bola dorada en el cartel de la calle Theater

La séptima y última bola dorada de Shen necesaria para terminar la Operación: Bolas en la redención de Kanda se encuentra en todo el centro de Kamurocho, más precisamente en la entrada de la sala de cine de Theater Square.

¿Dónde encontrar a Shen para entregarle las siete bolas doradas?

Una vez reunamos las 7 — esferas del dragón —bolas doradas, debemos hablar con Zenba y él nos dirá que Shen nos espera en la entrada de la Millenium Tower para que le entreguemos las siete bolas doradas.

Guía de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties hecha con una copia digital del juego para Steam provista por SEGA Latinoamérica.