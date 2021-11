KID A MNESIA Exhibition no es el único juego que llega gratis esta semana a la Epic Games Store, pues tendremos otros dos títulos llamados Guild of Dungeoneering y Never Alone.

A continuación, te contaremos de qué se tratan:

¿De qué se tratan Never Alone y Guild of Dungeoneering?

Never Alone, también conocido como Kisima Ingitchuna (título en lengua iñupiaq), es un juego independiente creado por E-Line Media y Upper One Games. Su género es de plataformas y en este se controla a dos personajes (un niño llamado Nuna) y un zorro que deben atravesar numerosos paisajes gélidos.

Lo interesante de este título es que fue desarrollado en colaboración con comunidades Iñupiat, pueblos autóctonos de Alaska. Además, cada personaje tiene habilidades únicas que les permiten sortear obstáculos, por lo que será necesario cambiar el control de los dos en caso de jugar en solitario. Sin embargo, también hay un modo cooperativo local.

Por otro lado, Guild of Dungeoneering es un interesante juego de cartas y calabozos que resulta ser un poco diferente de otros títulos. Después de todo, el jugador no controlará directamente al héroe que deberá terminar los calabozos, sino que tendrá que construir los calabozos alrededor de este personaje.

Básicamente las cartas que se reciban servirán para construir salas, llenarlas de monstruos y/o trampas y poner retos al héroe, quien decidirá automáticamente por dónde ir. Por eso, será importante el diseño de las mazmorras para que sean lo suficientemente desafiantes pero no tan peligrosas para él.

¿Cómo adquiero los juegos?

Como de costumbre, el proceso es muy sencillo. Solamente deberás entrar a los perfiles de Never Alone y Guild of Dungeoneering en la página de Epic Games Store o desde la aplicación para PC. Asegúrate de hacerlo desde tu cuenta personal. Acto seguido, oprimes en el botón de ‘Obtener’.

Una vez hagas eso, solo acepta las condiciones. Tendrás que descargar los juegos y podrás disfrutarlos inmediatamente.

Los juegos estarán gratis hasta el 25 de noviembre.

Fuente: Epic Games.